Die letzte Folge ihres Podcasts „Die Pochers!“ hat Schlagzeilen gemacht. Nach Gerüchten über eine angebliche Ehekrise bestätigten Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira Pocher (30), dass es für sie derzeit „schwierig“ sei. Über die Wirkung der Folge spricht das Paar in der neuen Folge, die ab dem 30. Juni exklusiv auf der Podimo-Plattform verfügbar sein wird.

„Es war wirklich ekelhaft“

„In der aktuellen Situation (…) kann man machen, was man will. Jeder Auftritt ist eine große Schlagzeile für sich“, erklärt der Komiker, bevor er und seine Frau darüber sprechen, welche Exzesse es in letzter Zeit alles gegeben hat. Ein Vorfall war besonders widerlich.

Amira Pocher bekam letzte Woche ungefragt ihr erstes Schwanzbild auf Instagram von „irgendeinem Spinner“. „Ich hätte fast mein Handy fallen lassen. Es war wirklich ekelhaft. Es war wirklich ekelhaft“, sagt sie. „Ich meine, es gibt eine Schlagzeile: ‚Krise‘. Nicht einmal ‚Trennung‘. Und das reicht aus, damit die Leute, oder Männer, sich aufgefordert fühlen: ‚Weißt du was, ich nutze jetzt meine Chance (…) und sende.‘ ‚Sie fragt sich, was solche Männer denken.

„Einfach eins pfeffern“

Darüber hinaus gab es offenbar noch viele andere unangemessene Nachrichten. „Es ist nur eine PR-Nummer von uns“, las sie online. Andere Botschaften reichten von „Mein Mann und ich sind auch seit 30 Jahren zusammen“ bis „Jetzt hast du, was du willst, jetzt verpiss dich“. So etwas tut Amira Pocher weh, aber sie hat es auch erwartet: „Ich wusste sehr gut, dass es diese Stimmen geben würde, die sagen würden: ‚Ja, jetzt hat sie irgendwie einen Status und jetzt braucht sie Oli nicht mehr.‘ So unglaublich, wirklich unglaublich. Solchen Leuten würde sie am liebsten „einfach eine Schippe draufhauen“.

Der Moderator findet es schwierig, wenn Menschen anhand eines wöchentlichen Podcasts nur beurteilen wollen, wie eine Beziehung läuft. Außerdem bekomme sie seit letzter Woche viele „unaufgeforderte Beziehungstipps“, die sie „wirklich wunderbar“ findet.

„Es ist Teil einer normalen Beziehung“

„Jedes Paar da draußen hat auch so etwas, bei dem man denkt: ‚Na ja, das ist ein bisschen nervig.‘ Oder wo man sich irgendwie mit etwas auseinandersetzt“, sagt Oliver Pocher. „Das gehört eindeutig dazu. Das Besondere an diesem Podcast ist, dass wir nicht immer die gleiche Meinung haben (…) oder die gleichen Ansichten haben. Das gehört zu einer normalen Beziehung. Und dann ist es vorbei.“ Es wird interessant sein zu sehen, was passieren wird.

Nun wolle man „vor der eigenen Haustür“ fegen, hieß es in der Folge davor. Die beiden konnten und wollten ihre Probleme nicht verbergen. „Wir scheuen auch vor schwierigen Themen nicht zurück“, betonte Oliver Pocher. „Im Moment ist es einfach schwierig“, fügte seine Frau hinzu. „Die Leute um uns herum wissen das auch und einer von ihnen hat geplaudert, aber das ist nun mal so.“

„Beziehung ist nicht immer nur gute Laune“, sagten Oliver Pocher und Amira Pocher: „Wir schaffen das. Wir werden immer irgendwie einen Weg finden und hoffentlich wird es den Podcast sowieso immer geben. Wir sind immer noch ein Team. Die Pochers.“ sind die Pochers.“

Oliver und Amira Pocher sind seit etwas weniger als vier Jahren verheiratet. Ende 2019 gaben sie sich das Jawort und haben zwei gemeinsame Kinder. Oliver Pocher war zuvor mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet, mit der er drei Kinder hat.