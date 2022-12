Die Plano-Bibliothek listet Dezemberprogramme auf – Shaw Local

Plano Community Library hat kommende Programme angekündigt. Die Bibliothek befindet sich in der W. North St. 15 in Plano. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 630-552-2030 oder auf planolibrary.info. Um sich für Jugendprogramme anzumelden, rufen Sie 630-552-2025 an. Die Bibliothek ist am 24., 26., 31. und 2. Januar geschlossen.

Programme für Erwachsene

Autorengruppe: Donnerstag, 8. Dezember, 18:30 bis 20:00 Uhr persönlich oder über Zoom. Schließen Sie sich anderen Autoren an, um über Ihre Arbeit zu diskutieren. Offen für Erwachsene und Gymnasiasten. Keine Anmeldung erforderlich. Findet im Besprechungsraum der unteren Ebene statt. Der Zoom-Meeting-Link ist auf der Seite Programme der Website der Bibliothek verfügbar.

Neues Leben für alte Taschen: Samstag, 10. Dezember, 10:30 bis 12:00 Uhr. Helfen Sie mit, Einkaufstüten aus Plastik in Schlafmatten für Obdachlose zu verwandeln. Weitere Informationen erhalten Sie von Ceil Carey unter jackandceil@att.net oder 708-846-1704. Keine Anmeldung erforderlich. Treffen im Besprechungsraum der unteren Ebene.

Malen mit Petite Palette: Montag, 12. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr Michelle Shepard leitet die Klasse bei der Erstellung eines Gemäldes mit Acryl auf Leinwand. Sie verlassen ein fertiges Kunstwerk. Jeden Monat wird ein anderes Gemälde gezeigt. Offen für Gymnasiasten und Erwachsene. Die Gebühr von 15 $ muss zum Zeitpunkt der Registrierung bezahlt werden.

Reisebürozeiten von Senatorin Sue Rezin: Dienstag, 20. Dezember, 11:00 bis 14:00 Uhr Ein Vertreter des Büros von Senatorin Sue Rezin wird anwesend sein, um die Wähler bei der Lösung von Problemen zu unterstützen, mit denen sie bei staatlichen Behörden oder Programmen konfrontiert sind. Keine Anmeldung erforderlich.

Kartenherstellungskurs – Weihnachtskarte: Dienstag, 20. Dezember, 18:30 bis 20:00 Uhr Jennifer Boring zeigt Ihnen, wie Sie mit einfachen Techniken und Verzierungen fünf handgefertigte Karten herstellen, die Ihr fertiges Projekt aufwerten. Alle Lieferungen zur Verfügung gestellt, einschließlich Umschläge. Offen für Erwachsene, Oberstufenschüler und Schüler ab 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Die Gebühr von 5 $ ist bei der Anmeldung zu entrichten.

Buchclub: Mittwoch, 21. Dezember, 15:30 bis 16:30 Uhr Bücher zum Thema Urlaub werden besprochen. Das Buch für Januar wird „The Last Chance Library“ von Freya Sampson sein. Diese Gruppe liest eine Vielzahl von Genres. Neueinsteiger sind jederzeit willkommen.

Strick- und Häkelgruppe: Donnerstags, 10 bis 12 Uhr, über Zoom. Diese informelle Gruppe arbeitet an ihren eigenen Projekten, diskutiert Garnarten und -farben und hilft sich gegenseitig bei neuen oder kniffligen Mustern. Keine Registrierung erforderlich. Der Zoom-Meeting-Link ist auf der Seite Programme der Website der Bibliothek verfügbar.

Jugendprogramme

Bücherwürmer: Montag, 12. Dezember, 17:00 bis 17:45 Uhr Für unabhängige Schüler der Klassen K-3. Begleiten Sie uns zum Basteln, sprechen Sie über unsere Lieblingsbücher und wählen Sie aufregende neue Bücher aus, die Sie für den nächsten Monat lesen können. Dieses Programm richtet sich an alle – diejenigen, die gerne Geschichten hören, diejenigen, die mit dem Lesen beginnen, und diejenigen, die unabhängige Leser sind. Registrierung benötigt.

Pizza & Pages (Klassen 6-8): Dienstag, 13. Dezember, 17 bis 17:45 Uhr, persönlich oder über Zoom. Wir werden alle dasselbe Buch vor dem Treffen lesen, darüber reden und Pizza essen. „Wolf Hollow“ von Lauren Wolk wird besprochen. Registrierung benötigt.

Mmm… Kekse: Mittwoch, 14.12., 18 bis 19 Uhr Für Selbstständige der Klassen K-2. Du liebst Kekse? Kommen Sie zu uns, wenn wir Geschichten über Kekse lesen, über Kekse nachdenken und verschiedene Zentren zum Thema Kekse erkunden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, einen Keks zu verzieren, den sie mit nach Hause nehmen können. Registrierung benötigt.

Bibliotheks-Ninjas: Montag, 19.12., 18:00 bis 18:45 Uhr Wolltest du schon immer ein Ninja sein? Wir werden unsere Ninja-Schleichfähigkeiten üben und geheime Ninja-Ausrüstung herstellen. Ziehen Sie bequeme Kleidung an, damit Sie herumkriechen und herumschleichen können. Für unabhängige Schüler in den Klassen K-5. Registrierung benötigt.