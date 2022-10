Die philippinische Zahl der Todesopfer durch den Sturm Nalgae steigt auf 98, sagt die Katastrophenbehörde

Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. wird am Montag über überschwemmte Gebiete fliegen, um die Schäden zu inspizieren, nachdem der Tropensturm Nalgae am Wochenende über das südostasiatische Land gezogen ist und mindestens 98 Menschen getötet hat.

Mehr als die Hälfte der Todesfälle wurden in der südlichen autonomen Region Bangsamoro verzeichnet, oft aufgrund von regenbedingten Erdrutschen, sagte die Katastrophenbehörde des Landes.

Etwa 63 Menschen wurden als vermisst gemeldet, während 69 Menschen verletzt wurden, teilte die Agentur mit.

In der Region Bangsamoro gab es 53 Todesfälle, 22 Menschen werden noch vermisst, hieß es in einem Bulletin.

Schäden an der Infrastruktur durch starke Regenfälle und starke Winde wurden auf fast 758 Millionen Pesos (etwa 13 Millionen US-Dollar) geschätzt, während Verluste in der Landwirtschaft auf mehr als 435 Millionen Pesos geschätzt wurden.

Marcos soll am Montag Luftinspektionen von versunkenen Dörfern in der Provinz Cavite nahe der Hauptstadt Manila durchführen. Der Führer hat seinen Schock über die Zahl der Todesfälle zum Ausdruck gebracht, insbesondere in der Provinz Maguindanao in Bangsamoro.

Nalgae, das fünf Mal auf Land traf, sollte die Philippinen später am Montag verlassen und in Richtung Südchina fliegen.

Die Philippinen sehen durchschnittlich 20 Taifune pro Jahr, wobei häufige Erdrutsche und Überschwemmungen teilweise auf die zunehmende Intensität tropischer Wirbelstürme zurückgeführt werden.