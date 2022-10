Die Philadelphia Phillies rücken zum ersten Mal seit 2009 wieder in die World Series vor

CNN

—



Die Philadelphia Phillies sind in die World Series aufgestiegen, nachdem sie die San Diego Padres in der National League Championship Series vier zu eins besiegt hatten. Die Phillies gewannen das entscheidende Spiel 5 am Sonntag mit 4:3.

Die Phillies lagen im achten Inning des Spiels zurück, bevor Schläger Bryce Harper einen zweifachen Homerun erzielte, seinen fünften in der Nachsaison, um Philadelphia in Führung zu bringen. Harper wurde zum wertvollsten NLCS-Spieler ernannt, nachdem er in der Serie acht Treffer, fünf RBIs und zwei Homeruns erzielt hatte.

Philadelphia rückt zu seiner ersten World Series seit 2009 vor und sucht nach seiner ersten Meisterschaft seit 2008.

Die Phillies erwarten den Sieger der American League Championship Series zwischen den Houston Astros und den New York Yankees, die die Astros drei Spiele zu keinem führten.

Philadelphia trat als letztes Wildcard-Team der National League in die Nachsaison ein, nachdem es mit einem regulären Saisonrekord von 87-75 den dritten Platz in seiner Division belegt hatte.