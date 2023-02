„Die perfekte Minute“: Der Starttermin für die Spielshow steht fest

Die Zeit steht: Sat.1 zeigt ab dem 13. März täglich um 19:00 Uhr die Sendung „Die perfekte Minute“ mit Ulla Kock am Brink

Die Startzeit steht nun fest: Sat.1 zeigt ab dem 13. März jeden Montag bis Freitag um 19:00 Uhr die Spielshow „Die perfekte Minute“. Moderiert wird die Sendung erneut von Ulla Kock am Brink (61). Das hatte der Sender bereits im Januar angekündigt. Ulla Kock am Brink hatte bereits zwischen 2010 und 2012 durch die Show geführt. Dann übernahm Thore Schölermann (38) bis 2015.

Nach acht Jahren Pause kehrt „The Perfect Minute“ nun zurück. In den neuen Editionen treten Zweierteams in Geschicklichkeitsspielen gegeneinander an. Wie gewohnt kommen hier Alltagsgegenstände zum Einsatz und die Duos haben für jedes Spiel 60 Sekunden Zeit. In maximal zehn Runden können die Teams bis zu 25.000 Euro gewinnen. Alle möglichen Partien sind den Kandidaten vorher bekannt, sodass sie zu Hause üben können.

SpotOnNews