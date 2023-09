tz Welt

Ein Radfahrer fährt vor der reich verzierten Opéra Garnier in Paris. © Thomas Padilla/AP/dpa

Steigen Sie aufs Fahrrad: Die Menschen in Paris nutzen ihr Fahrrad häufiger als früher – und die französische Hauptstadt investiert weiter in die Verkehrswende.

Paris – Der Ausbau des Radwegenetzes in Paris kommt bei den Einwohnern der Hauptstadt gut an: Immer mehr Pariser steigen für ihre täglichen Wege auf das Fahrrad um. Nach Angaben der Stadt Paris stieg die Fahrradnutzung in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37,3 Prozent.

Die U-Bahn-Nutzung stieg um 12,6 Prozent, während der Autoverkehr in der Innenstadt um 5,5 Prozent zurückging. Auf der Stadtautobahn, der Périphérique, ging der Verkehr um 1,7 Prozent zurück. Parkhäuser verzeichneten 2 Prozent weniger Kunden. Mittlerweile legen die Hauptstädter 7 Prozent ihrer Wege mit dem Fahrrad zurück, vor der Corona-Pandemie waren es weniger als 5 Prozent.

Besserer Zugang für Radfahrer

Das rund 1.000 Kilometer lange Radwegenetz werde ausgebaut und die Qualität der Radwege verbessert, teilte die Stadt mit. 52 Kilometer temporäre Radwege, die während der Corona-Zeit mit Betonbarrieren errichtet wurden, werden derzeit zu regulären Radwegen ausgebaut.

Bestehende Radverbindungen werden mit Radwegen ausgestattet, die durch Bordsteine ​​sicher vom Autoverkehr getrennt sind. Darüber hinaus werden die Sportstätten für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Sommer mit einem 60 Kilometer langen Radwegenetz verbunden, von dem die Hälfte neu geschaffen wird.

Seit Jahren treibt der Pariser Bürgermeister die Verkehrswende in der Hauptstadt voran. Uferstraßen entlang der Seine wurden für Autos gesperrt und für Fußgänger freigegeben, auch andere Straßen wurden für den Autoverkehr eingeschränkt und der Platz für Fußgänger wurde vergrößert. Es wurden neue Grünflächen angelegt und fast überall in der Stadt ein Tempolimit von 30 km/h eingeführt.

Weniger Fahrspuren auf der Stadtautobahn

Bis Anfang nächsten Jahres soll auch in der Innenstadt eine verkehrsberuhigte Zone entstehen. Und auch auf der Stadtautobahn soll die Zahl der Fahrspuren reduziert werden. Die Luftverschmutzung in Paris ist in den letzten Jahren messbar zurückgegangen.

Obwohl der Radverkehr zugenommen hat, stößt die Verkehrswende auch auf Widerstand. Handwerker und Zulieferer beispielsweise beklagen, dass sie häufig nicht mehr in der Nähe ihrer Kunden parken können. Hidalgo wird außerdem von Anwohnern der umliegenden Gegend, die nicht mehr an die U-Bahn angeschlossen ist, eine Anti-Auto-Politik vorgeworfen. dpa