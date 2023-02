Die Organisatoren der European Super League enthüllen einen überarbeiteten Wettbewerb mit „60 bis 80 Teams“

CNN

—



Die Organisatoren der European Super League (ESL) haben einen überarbeiteten Wettbewerb mit „60 bis 80 Teams“ vorgestellt, gaben sie in einer Erklärung am Donnerstag bekannt.

Die ESL wurde 2021 von 12 europäischen Vereinen mit der Absicht gegründet, sich vom europäischen Fußballverband UEFA zu lösen, um ihren eigenen Wettbewerb zu schaffen.

Aber es brach innerhalb von 48 Stunden nach dem Start zusammen, als die UEFA versprach, das „zynische Projekt“ zu stoppen, und der Weltfußballverband FIFA damit drohte, Klubs von internationalen Wettbewerben auszuschließen, was mit Fan-Empörung in ganz Europa einherging.

Die erneuten Bemühungen zur Wiederbelebung der ESL durch A22 Sports Management, das Unternehmen, das zur Unterstützung der Gründung des Turniers gegründet wurde, folgen einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Madrid im vergangenen Monat, die 2021 erlassene einstweilige Verfügung zum Schutz der Super League, ihrer Vereine und Teilnehmer vor Sanktionen wiederherzustellen von UEFA und FIFA und ihren angeschlossenen Verbänden und Ligen.

„Klubs tragen alle unternehmerischen Risiken, sind aber zu oft gezwungen, bei wichtigen Entscheidungen an der Seitenlinie zu sitzen, und sie sehen zu, wie ihre sportlichen und finanziellen Grundlagen bröckeln“, sagte A22-Geschäftsführer Bernd Reichart in einer Erklärung, in der 10 Grundsätze skizziert wurden eine überarbeitete Fußballliga Donnerstag.

Reichart behauptete, mit fast 50 europäischen Vereinen und Interessenvertretern gesprochen zu haben, und fügte hinzu: „Die überwiegende Mehrheit von ihnen teilt die Einschätzung, dass das Fundament des europäischen Fußballs bedroht ist und es Zeit für Veränderungen ist.“

„Eine europäische Fußballliga sollte ein offener, multidivisionaler Wettbewerb mit 60 bis 80 Mannschaften sein, der eine nachhaltige Verteilung der Einnahmen über die gesamte Pyramide ermöglicht“, sagte er.

Reichart fügte hinzu, dass jede Mannschaft „mindestens 14 garantierte europäische Spiele“ pro Saison haben wird, während sie weiterhin in ihren heimischen Ligen spielen.

Im Dezember 2022 hieß es in einem EU-Gutachten von Generalanwalt Athanasios Rantos beim EU-Gerichtshof (EuGH): „Die FIFA-UEFA-Regeln, nach denen jeder neue Wettbewerb der vorherigen Genehmigung unterliegt, sind mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar.“

Die Angelegenheit liegt noch vor dem EuGH, dessen Urteil in den kommenden Monaten erwartet wird.

„Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich nach Erhalt des Urteils ein nachhaltiges Sportprojekt für europäische Klubwettbewerbe vorzustellen, das mindestens allen 27 EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung steht“, fügte Reichart hinzu.

Die European Clubs Association (ECA), die mit über 245 Clubs in ganz Europa zusammenarbeitet, sagte am Donnerstag in einer Erklärung: „In der realen Welt wurde diese aufbereitete Idee bereits von allen Interessengruppen vorgeschlagen, diskutiert und umfassend abgelehnt.

„Dies ist nur ein weiterer bewusst verzerrter und irreführender Versuch, die konstruktive Arbeit zu destabilisieren, die derzeit zwischen den wirklichen Interessengruppen des Fußballs stattfindet, um die Dinge im besten Interesse des europäischen Klubfußballs voranzubringen.“

CNN hat den Weltfußballverband FIFA und die europäische Konföderation UEFA um einen Kommentar gebeten.