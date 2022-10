Die Opposition wirft der Polizei vor, Iraner während einer Demonstration durch Schüsse in den Kopf getötet zu haben

Im Iran gehen die Proteste gegen das Mullah-Regime weiter – und ein weiterer Mensch stirbt. Im Westen des Landes wird einem Mann in den Kopf geschossen. Die Demonstranten geben der Polizei die Schuld, was sie bestreiten.

Bei einer Demonstration in der westiranischen Stadt Sanandaj wurde einem Autofahrer in den Kopf geschossen. Beamte und Kritiker der Führung des Landes haben widersprüchliche Angaben zu dem Vorfall gemacht. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs wurde der Mann von einem Demonstranten getötet. Die Behauptungen der Demonstranten, der Fahrer sei von Sicherheitskräften erschossen worden, seien unbegründet, sagte der Polizeichef laut der Nachrichtenagentur Tasnim.

Unterstützer der Proteste sagten in den sozialen Medien, der Mann in seinem Auto habe als Zeichen der Solidarität mit den Protesten gehupt und sei deshalb von der Polizei in den Kopf geschossen worden. Die Sicherheitskräfte hätten laut einigen Beiträgen schlimmer gehandelt als die Terrorgruppe Islamischer Staat. Bilder des getöteten Fahrers wurden auch in den sozialen Medien geteilt.

Die seit Wochen andauernden Proteste nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gehen im ganzen Land weiter. Nach Berichten iranischer Nachrichtenagenturen kam es in mehreren Städten, darunter auch in der Hauptstadt Teheran, zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei. Sie soll nicht nur Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt, sondern auch mit Paintball-Munition auf sie geschossen haben. Augenzeugen zufolge bewarfen die Demonstranten sie mit Molotow-Cocktails und steckten mobile Polizeistationen in Brand.

Bereits 150 Tote, Hunderte Verletzte

Bei einem Besuch von Präsident Ebrahim Raisi an der Universität in Teheran riefen ihm Studentinnen zu, er solle „verschwinden“. Dies zeigt ein auf dem Twitter-Account „1500tasvir“ veröffentlichtes Video. In seiner Ansprache an Studenten und Professoren der Alsahra-Universität in Teheran zitierte Raisi ein Gedicht, in dem Randalierer mit Fliegen gleichgesetzt werden.

Die iranische Menschenrechtsgruppe Hengaw sagte, nach einem Aufruf zu Massendemonstrationen seien in vier Städten Demonstrationen und Streiks ausgebrochen. In den kurdischen Städten Sakkes und Sanandaj schossen Sicherheitskräfte auf Demonstranten und setzten Tränengas ein.

Amini wurde am 13. September in Teheran festgenommen, weil er angeblich gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen hatte. Sie starb drei Tage später. Über die Umstände ihres Todes gibt es widersprüchliche Angaben. Ein Gerichtsmediziner kam nach staatlichen Angaben zu dem Schluss, dass Amini nicht an Schlägen im Polizeigewahrsam, sondern an den Folgen einer Vorerkrankung gestorben sei. Regimekritiker sind überzeugt, dass Sicherheitskräfte für ihren Tod verantwortlich sind.

Der Tod des jungen Kurden löste eine landesweite Protestwelle aus, die sich seit langem gegen die Führung des Landes und die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten im Allgemeinen richtet. Nach Angaben von Bürgerrechtsgruppen wurden bei den Protesten mehr als 150 Menschen getötet, Hunderte verletzt und Tausende festgenommen. Die iranische Regierung macht ihre Feinde – darunter die USA – für die Proteste verantwortlich. 20 Sicherheitskräfte wurden getötet.