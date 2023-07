Die im Mai in China eingeführte Oppo Reno10-Serie hat mit der internationalen Einführung in Malaysia begonnen. Die Produktpalette umfasst drei Smartphones – Reno10, Reno10 Pro und Reno10 Pro+.

Das in Malaysia eingeführte Oppo Reno10 Pro+ ist das gleiche wie das in China erhältliche. Es ist mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, einem 6,74 Zoll großen 120-Hz-AMOLED-Bildschirm mit einem Fingerabdruckscanner darunter und einem 4.700-mAh-Akku mit kabelgebundener 100-W-Aufladung ausgestattet.

Das Reno10 Pro+ verfügt über vier Kameras: 50 MP Primärkamera (mit OIS), 64 MP Periskop-Teleobjektiv (mit OIS), 8 MP Ultraweitwinkelkamera und 32 MP Selfie. Es läuft ab Werk mit Android 13-basiertem ColorOS 13.1 und verfügt über 12 GB RAM und 256 GB internen Speicher.











Chinesisch: Oppo Reno10 • Oppo Reno10 Pro • Oppo Reno10 Pro+

Die in Malaysia eingeführten Modelle Reno10 und Reno10 Pro unterscheiden sich in Design und technischen Daten von ihren chinesischen Pendants. Zunächst einmal werden das chinesische Reno10 und das Reno10 Pro mit dem Snapdragon 778G bzw. dem Dimensity 8200 SoC angetrieben, während das malaysische Reno10 und das Reno10 Pro mit dem Dimensity 7050 und dem Snapdragon 778G ausgestattet sind.

Das malaysische Reno10 und das Reno10 Pro sehen ähnlich aus und haben ähnliche Abmessungen. Sie basieren auf 6,7-Zoll-120-Hz-FullHD+-AMOLED-Bildschirmen mit 10-Bit-Farbtiefe und haben eine maximale Helligkeit von 800 Nits bei Sonnenlicht (bis zu 950 Nits für HDR10- und HDR10+-Inhalte). Die Displays verfügen außerdem über integrierte Fingerabdruckscanner an der Unterseite zur biometrischen Authentifizierung.







Malaysisches Oppo Reno10

Die malaysischen Varianten des Reno10 und Reno10 Pro werden mit 5.000-mAh- bzw. 4.600-mAh-Akkus betrieben, wobei die Pro-Version über eine kabelgebundene Aufladung von 80 W verfügt und das Vanilla-Modell bis zu 67 W bietet. Auf der anderen Seite verfügen die chinesischen Modelle Reno10 und Reno10 Pro über 4.600-mAh-Zellen, wobei das Reno10 eine Ladeunterstützung von 80 W und das Reno10 Pro eine Ladeunterstützung von 100 W bietet.

Allerdings bleiben die Kameras des malaysischen Reno10 und Reno10 Pro dieselben wie ihre chinesischen Gegenstücke. Beide Smartphones verfügen über 32-MP-Selfie-Shooter und Sport-Dreifachkamerasysteme auf der Rückseite. Das Setup des Reno10 umfasst 64-MP-Primärkameras, 32-MP-Teleobjektive und 8-MP-Ultrawide-Kameras, während das Reno10 Pro-Setup aus 50-MP-Primärkameras (mit OIS), 32-MP-Teleobjektiven und 8-MP-Ultrawide-Kameras besteht.







Malaysisches Oppo Reno10 Pro

Die malaysischen Varianten des Oppo Reno10 und Reno10 Pro starten ColorOS 13.1 sofort und verfügen über 256 GB integrierten Speicher. Allerdings verfügt das Vanilla-Modell über 8 GB RAM und das Pro-Modell über 12 GB RAM.

Das Oppo Reno10 wird in Malaysia in den Farben Silbergrau und Eisblau angeboten, das Reno10 Pro und das Reno10 Pro+ in den Farbtönen Silbergrau und Glänzendes Lila.







Oppo Reno10 Pro+

Das Oppo Reno10, Reno10 Pro und Reno10 Pro+ kosten 1.799 RM (385 $/350 €/31.825 INR), 2.199 RM (470 $/430 €/38.900 INR) und 3.499 RM (750 $/680 €). /INR61.900), jeweils in Malaysia. Sie können in Malaysia bis zum 14. Juli über die offizielle Website von Oppo vorbestellt werden, der Verkauf beginnt am 15. Juli.

