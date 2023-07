Nach ihrem internationalen Debüt am Wochenende ist die Oppo Reno10-Serie jetzt in Indien erhältlich. Reno10 ist in den Farben Silbergrau und Eisblau erhältlich, der Preis für das Gerät wird jedoch am 20. Juli bekannt gegeben.







Oppo Reno10-Serie

Reno10 Pro und Reno10 Pro+ sind in den Farben Silbergrau und Glänzendes Lila erhältlich und können bereits bei Oppo India und Partnern bei Online- und Offline-Händlern vorbestellt werden.

Reno10 Pro startet um INR 39.999 für die 12/256-GB-Ausstattung Reno10 Pro+ geht los INR 54.999 für die gleiche Konfiguration. Der offene Verkauf soll am Donnerstag, 13. Juli, beginnen.

Zu den Einführungsangeboten gehören Rabatte von bis zu 4.000 INR und kostenloses EMI für HDFC-, ICICI Bank- und SBI-Karten. Cashback von bis zu 4.000 INR und kostenloses EMI für Einkäufe in Einzelhandelsgeschäften für Benutzer von SBI Cards, Kotak Bank, Bank of Baroda, IDFC First Bank, One Card und AU Small Finance.











Reno10, Reno10 Pro und Reno10 Pro+

Das Oppo Reno10 Pro+ verfügt über einen 6,74-Zoll-OLED-Bildschirm (120 Hz HDR10+), einen Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz und einen 4.700-mAh-Akku mit kabelgebundener 100-W-Ladung. Das Gerät verfügt außerdem über eine 50-MP-Primärkamera, ein 64-MP-Periskopmodul und ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv.

Das Reno10 Pro bietet einen Snapdragon 778G SoC und einen gebogenen 6,7-Zoll-AMOLED-Bildschirm (FHD+ 120 Hz). Sie erhalten außerdem einen 4.600-mAh-Akku mit 80-W-Ladeleistung, eine 50-MP-Hauptkamera, ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und ein 32-MP-2x-Telemodul.

Das Reno10 ist mit einem Dimensity 7050-Chipsatz und einem gebogenen 6,7-Zoll-AMOLED-Bildschirm (FHD+ 120 Hz) ausgestattet. Das Gerät verfügt über einen 4.600-mAh-Akku mit 67-W-Ladeleistung, ein 64-Megapixel-Hauptgerät und die gleichen Ultraweitwinkel- und Telekameras wie das Reno10 Pro+-Telefon.

Weitere Informationen finden Sie hier in unseren Neuigkeiten zur weltweiten Markteinführung der Reno10-Serie.

Oppo Reno10 Pro vorbestellen | Oppo Reno 10Pro+ vorbestellen