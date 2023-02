Die offizielle Todesursache des ABC-Nachrichtenproduzenten Dax Tejera wurde enthüllt

Neue Details auf Dax Tejera’s Tod wurden bekannt gegeben.

Etwas mehr als einen Monat nach dem Tod des ABC News-Produzenten im Alter von 37 Jahren bestätigt das New Yorker Büro des Chief Medical Examiner E! Nachrichten, dass seine Todesursache „Asphyxie aufgrund einer Verstopfung der Atemwege durch Nahrungsmittelbolus war, der eine akute Alkoholvergiftung erschwert“.

Terejas Todesart wurde nach Angaben des Chief Medical Examiner Office als Unfall gewertet.

Ende Dezember, der Präsident des Netzwerks, Kim Godwinbestätigte Tereja in einem Memo an die Mitarbeiter, per Der Hollywood-Reporter. In ihrer Nachricht vom 24. Dezember teilte sie den ausführenden Produzenten mit – der von seiner Frau überlebt wird Veronika und ihre beiden Töchter Sofia2 und Ella7 Monate – erlitt am Vortag einen Herzinfarkt.

„Als EP von Diese Woche mit George StephanopoulosDax‘ Energie, Leidenschaft und Liebe für diese Show, ABC News und Sie, strahlten jeden Sonntagmorgen“, schrieb Godwin laut der Veröffentlichung. „Dieselbe Liebe wurde auf seine kostbaren Mädchen ausgedehnt.“