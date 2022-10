Die Ölkürzung der OPEC+ dient Biden zu poetischer Gerechtigkeit — RT World News

Die Demokratische Partei könnte bei den bevorstehenden Zwischenwahlen unter Druck geraten, wenn die Ölpreise wieder in die Höhe schießen

Am vergangenen Mittwoch kündigte die OPEC+-Gruppe an, die Ölförderung um 2 Millionen Barrel pro Tag zu kürzen, unter Berufung auf die „Unsicherheit, die die globalen Wirtschafts- und Ölmarktaussichten umgibt.“ Der Schritt wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Kraftstoffpreise in Ländern wie den USA wieder auf die Höchststände von Anfang dieses Jahres steigen – und das Weiße Haus ist Berichten zufolge wütend über die Entscheidung.

Aus Sicht der OPEC+ ist ihnen klar, dass ölverbrauchende Länder keine Forderungen an ihre Lieferanten stellen sollten. Sie sind auch verärgert über die von den G7 vorgeschlagene Obergrenze für russisches Öl, die einen schlechten Präzedenzfall für Öl produzierende Länder und ihre Fähigkeit schaffen würde, auf dem Markt zu florieren. Und schließlich sind sie auch darüber angekreuzt, dass die USA den Wettbewerb mit ihnen verstärken, indem sie die strategischen Ölreserven des Landes anzapfen, um die inländischen Kraftstoffpreise zu senken.

Am ärgerlichsten unter den Kartellländern war offenbar Saudi-Arabien, als der Staatskonzern Aramco am Donnerstag ankündigte, die Ölpreise für Europa zu senken, für Asien gleich zu halten, für die USA aber wieder anzuheben. Dies war – wieder einmal – eine große Brüskierung für das Weiße Haus, nachdem es die OPEC+ beschuldigt hatte „Auf der Seite Russlands“ in seiner Entscheidung, die Ölförderung zu kürzen.









Wir haben durch eine Meldung des Wall Street Journal am Mittwoch erfahren, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden plant, die Sanktionen gegen Venezuela zu lockern, damit amerikanische Unternehmen mehr Öl aus dem Land und auf den internationalen Markt pumpen. Als Gegenleistung für die Aufhebung der Sanktionen würde der venezolanische Präsident Nicolas Maduro zustimmen, Gespräche mit der angeschlagenen Opposition seines Landes zu führen und 2024 Wahlen abzuhalten.

Zusammengenommen scheint es, dass die Biden-Regierung so verzweifelt nach Öl lechzt, dass sie sich an ein Land wendet, das sie seit Jahren versucht, politisch zu destabilisieren und zu stürzen. Und es ist nicht einmal klar, wie viel Öl ein Deal mit Caracas bringen könnte. Venezuela hat Berichten zufolge die höchsten bestätigten Ölvorkommen der Welt, aber der Mangel an Zugang zu den richtigen Maschinen bedeutet, dass das Öl im Boden steckt. Warum ist Biden eigentlich so verzweifelt?

Nun, einfach gesagt, es geht um Politik. Es gibt dieses alte Sprichwort in den Vereinigten Staaten, dass die Leute mit ihrer Brieftasche wählen. Einer der bekanntesten Kosten für die Existenz in Amerika sind die Kraftstoffpreise für Autos. Wenn diese steigen, ist die sofortige reflexartige Reaktion vieler Leute, dem Präsidenten die Schuld zu geben. Es passiert ständig. Da in diesem November entscheidende Zwischenwahlen anstehen, die über die Zukunft seiner Präsidentschaft entscheiden werden, will die Biden-Regierung vermeiden, seiner Demokratischen Partei in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen.

Ab dem 7. Oktober zeigt das Wahlmodell von FiveThirtyEight, dass Demokraten leicht bevorzugt werden, um den Senat zu gewinnen, und Republikaner leicht bevorzugt werden, um das Repräsentantenhaus zu gewinnen. Der Verlust einer der beiden Kammern würde bedeuten, dass Bidens Gesetzgebungsagenda, die im Vergleich zu seinen ehrgeizigen Verkaufsargumenten bereits glanzlos war, tot im Wasser wäre.













Die Website stellt fest, dass es sogar einige Gründe zu der Annahme gibt, dass die Republikaner dieses Modell übertreffen können, und zusätzliche Umfragen zeigen, dass die Demokraten vorne liegen. Zum einen begünstigen die Fundamentaldaten die GOP: Die Republikaner schneiden bei Zwischenwahlen tendenziell gut ab, Biden ist unbeliebt, die Amerikaner sind unzufrieden mit der Richtung des Landes und Team Red hat einen strukturellen Vorteil im Senat. Außerdem scheinen Probleme, die die Fehler von Team Blue hervorheben, in den kommenden Monaten an Bedeutung zu gewinnen, einschließlich der Benzinpreise.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die OPEC+-Führer nichts von den bevorstehenden Wahlen für Bidens Partei wussten, die so verzweifelt wichtig sind, was weiter darauf hindeutet, wie wütend sie auf seine Regierung sind. Die Botschaft ist klar: Halten Sie sich aus unserem Geschäft heraus, oder wir treffen Sie dort, wo es wehtut. Aber angesichts der Tatsache, dass die USA der größte Waffenhändler für die meisten Länder des Kartells sind, ist es ein ziemlich mutiger Schritt für sie, ihre Macht so zu entfalten.

Natürlich wissen diese Länder wahrscheinlich auch, dass Biden nicht in der Lage ist, Waffenlieferungen an ihre Länder zu stoppen, da er nicht wirklich die Rüstungsunternehmen kontrolliert, sondern umgekehrt. Und deshalb sehen wir, wie die Biden-Regierung so verzweifelt handelt und versucht, unter jedem Stein, den man nicht umdreht, Öl zu finden – auch durch die Zusammenarbeit mit Führern, die die USA seit mehreren Jahren buchstäblich zu ermorden versuchen.

Stellen Sie sich dieses Gespräch vor. „Hey Nick, tut mir leid, dass wir versucht haben, dich zu töten, würdest du uns etwas Öl schicken? … Nein, wirklich, es wird nicht wieder vorkommen … Sie sagten: „Warum sprechen wir nicht mit Präsident Juan Guaido?“ … Nick, komm schon, wir brauchen dich hier … Du fragst warum Wir brauchen dein Öl so dringend? … Nun … sehen Sie … wir haben diese Wahl …“

Ehrlich gesagt ist es eine Komödie, die sich selbst schreibt. Nicht nur wegen der willkürlichen Annäherung an Venezuela, sondern auch, weil die Menschen die US-Führung seit Jahren davor warnen, mit Saudi-Arabien, einem Land, das Völkermord im Jemen begeht, ein Kumpel zu sein, dessen De-facto-Führer persönlich einem US-Bürger befohlen hat, sich mit Metallsägen zerstückeln zu lassen . Wir sehen jetzt, wie das auf die epischste Weise nach hinten losgeht.