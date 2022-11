Die NWSL gibt Zeitplandetails für die Saison 2023 bekannt

Die National Women’s Soccer League, oder einfach NWSL, hat alle Zeitplandetails für die Saison 2023 bekannt gegeben. Der 176-Spiele-Plan ist der 11. in der jungen Geschichte der Liga.

Der Meister der letzten Saison, die Portland Thorns, wurde von Sophia Smith zum dritten Titel der Mannschaft geführt. Diese Zahl ist die höchste unter den Mannschaften, die in der Liga antreten. Portland sowie die anderen 11 Teams können ihre Trainingsregimenter als Team bereits am 23. Januar beginnen.

Dann beginnt die Saison herzlich am Samstag, 25. März.

Änderungen beim NWSL Challenge Cup

Zu beachten ist in diesem Jahr, dass der NWSL Challenge Cup, ein nationaler Pokalwettbewerb, an dem alle NWSL-Teams teilnehmen, gleichzeitig mit der regulären Saison stattfindet. In der Vergangenheit hatte der Challenge Cup eine gewidmete zweimonatige Periode. Jetzt erstreckt es sich von April bis September in einem „sechswöchigen Turnier“.

Die 12 NWSL-Teams treten in drei Gruppen zu je vier Teams an, wobei jede Mannschaft ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die anderen drei Teams bekommt. Dies ist vergleichbar mit der Gruppenphase der UEFA Champions League.

Am Ende der Round Robin treten vier Mannschaften im Halbfinale gegeneinander an, bevor am Mittwoch, dem 6. September, das Challenge Cup-Finale stattfindet. Der Challenge Cup 2023 ist das erste professionelle Fußballturnier für Frauen überhaupt, das mit den Kollegen im amerikanischen Männerfußball gleiche Bezahlung erzielt Fußball.

Details zum Zeitplan der NWSL 2023 für die reguläre Saison

Die reguläre Saison außerhalb Der Challenge Cup ist relativ unverändert. Jedes Team hat mindestens sechs garantierte Spiele im Challenge Cup. Dann kann jede Mannschaft wie 22 reguläre Saisonspiele in der Liga spielen.

Alle NWSL-Teams haben 11 Heimspiele der regulären Saison. Dann reist jede Mannschaft, um einmal in der regulären Saison gegen jedes andere Team in der NWSL zu spielen. Wenn bestimmte Mannschaften in der Gruppenphase des Herausforderungspokals gepaart werden, werden sie im Laufe der Saison mehrere Reisen in die Stadien jedes Gegners unternehmen.

Auch die Playoff-Struktur bleibt unverändert. Sechs Teams qualifizieren sich für die Playoffs, wobei die beiden besten Teams in der ersten Runde ein Freilos für das Halbfinale erhalten.

Weitere Informationen zu Sende- und Sendeterminen folgen in den nächsten Wochen und Monaten.

FOTO: IMAGO / Icon Sportswire