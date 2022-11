Die Nutzer sind geteilter Meinung über die Überlebenschancen von Black Twitter unter Elon Musk

CNN

—



Black Twitter trauert um das mögliche Ende der einflussreichen Community, die sie vor mehr als einem Jahrzehnt auf Twitter gefunden haben, aber die Benutzer sind gespalten, ob sie eine neue App finden oder bleiben.

„Ich bin nicht bereit zu gehen, weil ich das Gefühl habe, dass das bei vielen Dingen der Fall ist. Schwarze Menschen bringen Kultur, Gemeinschaft und Liebe und so viel Energie und Geist und Seele an alle Orte, an denen wir leben, und dann kommt jemand anderes herein und stört die Energie völlig und wir gehen, und sie profitieren von dem, was wir aufgebaut haben“, Eunique Jones Gibson, ein begeisterter Twitter-Nutzer und CEO der Marketingfirma Culture Brands, sagte CNN.

Gibson hat sich, wie zahlreiche andere schwarze Benutzer, mit Fremden und gehobenen Bewegungen wie „Black Lives Matter“ und „Bring Back Our Girls“ verbunden, während er Black Twitter nutzte – die Untergruppe der Social-Media-Plattform, auf der Schwarze sich über alles von Kultur bis hin zu unterhalten Wettlauf um die Identität. Seit Elon Musk im Oktober Twitter übernommen hat, hat die Zukunft von Black Twitter zu Diskussionen unter Wissenschaftlern und seinen Nutzern geführt.

„Wir alle sehen uns in dieser misslichen Lage, in der wir uns jetzt befinden, wie: ‚Verdammt, wir haben das aufgebaut und jetzt gehört es jemandem, der unsere Werte nicht teilt“, sagte Gibson.

André Brock, Professor für Black Digital Studies an der Georgia Tech, der Black Twitter untersucht hat, sagte, dass schwarze Benutzer die Plattform zumindest für einige Zeit nicht verlassen könnten.

„Wir werden leben, wo immer wir sind, auch wenn die Umstände nicht perfekt für uns sind, aber wann waren sie jemals (gewesen)?“ Brock sagte gegenüber CNN und fügte hinzu, dass die Social-Media-Plattform seit mehr als einem Jahrzehnt die Anlaufstelle für schwarze Benutzer sei.

Aber Brock sagte, dass die kollektive Stimme, die Black Twitter repräsentiert, weiterhin „schwarz so laut und überschwänglich wie möglich“ sein wird, egal wo sie lebt.

Charlton Mcllwain, Professor an der New York University und Autor von „Black Software: The Internet & Racial Justice, from the AfroNet to Black Lives Matter“, sagte, Black Twitter habe seine eigene Denkweise, und Musk werde sie nicht ändern. McIlwain sagt jedoch, dass Musk die Plattform ändern könnte, um es schwierig zu machen, einander zu finden, oder die Tweets anderer Benutzer zu verstärken oder eine feindliche Umgebung zu schaffen.

„Die Verstärkung der Stimmen von Benutzern weißer Rassisten und die Umwandlung der Plattform in einen Zufluchtsort für Rassismus gegen Schwarze oder Rassismus, der auf andere Identitäten abzielt, könnte sich auch negativ auf Schwarzes Twitter auswirken, indem eine Umgebung geschaffen wird, die die Benutzer einfach zu feindselig finden, um es wert zu sein“, sagte McIllwain.

Während die Nutzer immer noch entscheiden, was sie nach den jüngsten Änderungen auf Twitter tun sollen – wie der Wiederherstellung zuvor gesperrter Konten und der bevorstehenden Einführung eines neuen Verifizierungssystems – haben Bürgerrechtsorganisationen wie die NAACP Unternehmen aufgefordert, jegliche Werbung in den sozialen Medien zu stoppen Plattform.

„Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, haben rassistische Beleidigungen zugenommen und Verschwörungstheorien haben sich verbreitet“, sagte die NAACP in einer Erklärung.

Innerhalb der ersten 24 Stunden nach Musks Besitz gab es mehrere Berichte, dass rassistische Kommentare, Hassreden und andere anstößige Inhalte auf Twitter erheblich zugenommen hatten, als Benutzer Musks Versprechen testeten, dass er „freie Meinungsäußerung“ auf der Plattform zulassen würde.

Derrick Johnson, Präsident der NAACP, und Führer einer Koalition von Gruppen, die darauf abzielen, Hass zu stoppen, trafen sich mit Musk, um ihre Bedenken auszudrücken, und begannen, Werbetreibende aufzufordern, Twitter zu boykottieren, nachdem Musk sagte, dass das Konto des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wiederhergestellt wird.

Die Änderungen, die Musk in den letzten Wochen vorangetrieben oder vorgenommen hat, haben schwarze Benutzer dazu veranlasst, andere Plattformen zu suchen, darunter einige, die sich im Besitz von Schwarz befinden, oder sogar neue zu erstellen.

Die Social-Media-App Mastodon hat mindestens 230.000 Nutzer gewonnen, seit Musk die Kontrolle über Twitter übernommen hat, sagte ihr Schöpfer Eugen Rochko Anfang dieses Monats gegenüber CNN Business.

Isaac Hayes III hat die schwarze Twitter-Community eingeladen, sich seiner sozialen Plattform Fanbase anzuschließen, die er geschaffen hat, um schwarzen Benutzern zu helfen, ihre Inhalte zu monetarisieren und zu wachsen. Er hat getwittert dass schwarze Benutzer nicht das Gefühl haben sollten, keinen Ort zu haben, an den sie gehen können, wenn sie wollen.

Für Yonathan Gebreyes, einen Tech-Unternehmer und schwarzen Entwickler, schaffen die Kontroversen und Veränderungen bei Twitter Möglichkeiten für kleinere Anwendungen.

Anfang dieses Jahres startete Gebreyes eine Mikroblogging-App namens Paper Africa, weil er glaubt, dass lokale und westliche Medien nicht rechtzeitig über Afrika berichten.

„Benutzer sind jetzt offen für Optionen. Das Wachstum und die Akzeptanz, die wir bei Paper Africa sehen, sind ein Hinweis auf den gestiegenen Appetit der Menschen“, sagte Grebeyes gegenüber CNN.

Jordana Wright gründete im April eine Social-Media-Plattform namens The Black Twitter App und verzeichnet seit der Übernahme von Twitter durch Musk einen Anstieg der Downloads. Wright sagt, dass ihre Anwendung derzeit 15.000 registrierte Benutzer hat.

„Wir haben kein Budget in der Größe von Twitter. Wir haben keine Mitarbeiter in Twitter-Größe. Twitter hat ungefähr 20 Jahre hinter uns, aber unser erster Tag sieht ziemlich gut aus“, sagte Wright gegenüber CNN.

Wrights Liebe für die schwarze Twitter-Community inspirierte sie dazu, ihre App zu entwickeln, obwohl sie weiß, dass niemand sie nachbauen kann. Es sei ein Risiko, sagte sie gegenüber CNN, aber sie wollte etwas Sinnvolles für ihre Gemeinde schaffen.

„Ich bin jemand, der meine besten Freunde über Black Twitter kennengelernt hat und einige der größten beruflichen Möglichkeiten durch Black Twitter erhalten hat. Ich habe mit Black Twitter gefeiert und geweint. Es ist meine Gemeinde“, sagte Wright.