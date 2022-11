Die NRW-Landesregierung will mit einem Mix aus Förderprogrammen mehr Bauland zur Verfügung stellen

„Mehr Wohnraum ist das beste Rezept gegen steigende Mieten“, sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) der „Rheinischen Post“. Es müssten ausreichend Grundstücke zur Verfügung gestellt werden.

Ohne bezahlbares Bauland gibt es keinen bezahlbaren Wohnraum und keine bezahlbaren Mieten. Scharrenbach sagte, die Landesregierung habe in den vergangenen Jahren alle Register gezogen und werde dies auch weiterhin tun. „Die neuen Förderinstrumente der Initiative Bau-Land-Leben ermöglichen es, in den kommenden Jahren auf einer Fläche von rund 2.200 Fußballfeldern neuen Wohnraum zu entwickeln.“ Sie verwies in diesem Zusammenhang auf neue Programme wie „Bauland auf der Schiene“, um Brachflächen in Bauplätze umzuwandeln. „Steigende Baupreise, Engpässe bei Baustoffen und Handwerksbetrieben, steigende Zinsen, hohe Inflation, unklare Vorgaben der Bundespolitik zur Förderung der Energieeffizienz in Gebäuden: Fast alles trifft derzeit auf den Wohnungsmarkt.“ Seit Anfang des Jahres wurden viele Projekte in NRW auf Eis gelegt und Renovierungen nicht begonnen. „Hauptgrund dafür ist die fehlende Planungssicherheit durch das Grollen der Regierung bezüglich der Kürzung der Förderung für energieeffiziente Häuser“, kritisierte der Minister. „Es herrscht Unklarheit über den Energiebedarf von Gebäuden. Wir haben in NRW genug Leute, die bauen wollen.“ Laut Scharrenbach scheitert kein Projekt in Nordrhein-Westfalen an der öffentlichen Wohnungsbauförderung, zuletzt 1,3 Milliarden Euro jährlich. „Auch in der Krisenzeit steht die Basis für den Wohnungsbau in NRW. Was wir brauchen, ist Klarheit seitens der Bundesregierung und kein Zögern oder Zögern.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH