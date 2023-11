Sony hat für November kostenlose Titel für den Spieleabonnementdienst PlayStation Plus angekündigt in einem Blog vom 1. November. Die Spiele können vom 7. November bis zum 4. Dezember zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt werden, obwohl das normalerweise begrenzte Spielfenster von PS Plus möglicherweise nicht ausreicht, um Abonnenten davon zu überzeugen, das Hauptangebot dieses Monats schnell herunterzuladen. Mafia II: Definitive Edition.

Vielen Dank, PS Plus, dass Sie meinen Rückstand noch größer gemacht haben

Der Standard Mafia IIdas 2K Czech 2010 für PS3 und Xbox 360 veröffentlichte, ist in Ordnung, mit einem fesselnden Spiel Goodfellas Art Geschichte, wenn auch nicht so einprägsam wie das Original Mafia aus dem Jahr 2002. Damals Owen Good schrieb in a Kotaku Rezension Das II „ist hervorragend in einer einzigen Sitzung zu schlagen, und seine Erfolge und Trophäen können innerhalb einer Mietdauer geplündert werden.“ Autsch. Es ist Definitive Ausgabe Remaster aus dem Jahr 2020 versucht, das Spielprinzip zu verschönern, aber die Spieler beschwerten sich immer noch darüber, dass die meisten Verbesserungen vom Spiel aufgefressen wurden viele Bugs. A beliebter Reddit-Beitrag stellt das auch fest Definitive AusgabeDie PS4-Version des Spiels (die Sie auf PS Plus herunterladen können) ist „sehr anfällig für Stottern“ und Audioprobleme.

„Es ist ironisch und traurig, dass die Reichen so billig agieren, obwohl sie mehr Geld verlangen“, sagte ein Kommentator im PS Plus-Ankündigungsblog von Sony, was meiner Meinung nach eine wahre Aussage ist, wenn auch keine, die ich ursprünglich über die Aussicht auf das Spielen gemacht hätte Mafia II. „Du solltest nach innen schauen, Sony.“

Während Sie darüber nachdenken, denken Sie an alle monatlichen PS Plus-Spiele für November:

Mafia II: Definitive Edition (PS4) – „Lebe das Leben eines Gangsters im Goldenen Zeitalter der organisierten Kriminalität. Der Kriegsheld Vito Scaletta gerät in die Mafia, in der Hoffnung, die Schulden seines Vaters im Nachkriegs-Empire Bay, New York, bezahlen zu können, einer Stadt voller Möglichkeiten, in der das organisierte Verbrechen von den boomenden Industrien des Nachkriegsamerikas lebt.“

– „In diesem asymmetrischen Online-Actionspiel versucht ein Team aus 7 normalen Bürgern, den Raider (einen klassischen Dragon Ball-Rivalen wie Cell, Frieza und Buu) zu überleben, der sie jagt und sich im Laufe des Spiels zu einer unaufhaltsamen Macht entwickelt .“ Aliens Fireteam Elite (PS4, PS5)– „Entdecken Sie in diesem Third-Person-Survival-Shooter, der in der Welt spielt, was sich in den Ruinen und Höhlen darunter verbirgt Außerirdische Universum. Spielen Sie mit bis zu zwei Spielern oder der KI, während Sie sich durch vier Kampagnen kämpfen, um das Geheimnis eines neuen Planeten, LV-895, zu erforschen.“

Am 6. November, den monatlichen Angeboten im Oktober –Das Callisto-Protokoll, Landwirtschafts-Simulator 22Und Seltsamer Westen– wird nicht mehr verfügbar sein. Wem das auch egal ist: Sony kündigt in seinem Beitrag außerdem an, dass „alle PlayStation Plus-Mitglieder einen Rabatt von 15 Prozent auf alle Inhalte erhalten, die in (Unterhaltungs-App) Sony Pictures Core im November“, und Plus Premium- und Deluxe-Mitglieder können Episoden davon ansehen Silent Hill: Aufstiegdas interaktive Spiel, das die Leute bereits wenige Minuten nach seiner Premiere verachteten, 24 Stunden bevor es woanders gezeigt wird. Großartig.