Die Notfall-Satellitenfunktion des iPhone 14 kommt in ausgewählten europäischen Ländern an

Die Funktion soll iPhone-Besitzern in Notsituationen helfen, indem sie Nachrichten an Notdienste senden (aber keine herkömmlichen Telefonanrufe tätigen) können, wenn Mobilfunk- oder Wi-Fi-Konnektivität keine Option ist. Nachdem Sie versucht haben, den Notdienst auf herkömmliche Weise anzurufen und versagt haben, fordert Sie das iPhone 14 auf, „Notfall melden“ und präsentiert Ihnen einen Fragebogen, um Informationen über Ihre Situation zu sammeln. Die Antworten auf den Fragebogen werden zusammen mit Ihrem Standort, der Höhe, dem Ladezustand des iPhone-Akkus und Ihrer medizinischen ID (falls verfügbar) gesendet. Es besteht auch die Möglichkeit, Ihre Notfallkontakte zu benachrichtigen.

Notruf SOS über Satellit hat gut funktioniert, als wir es letzten Monat selbst ausprobiert haben, obwohl wir uns eher in einem Park in Brooklyn als draußen in der Wildnis befanden. Beachten Sie jedoch, dass es je nach Signal zwischen Ihrem Telefon und dem Satelliten eine Minute oder länger dauern kann, bis Nachrichten gesendet werden. Es ist auch möglich, Ihren Standort mit Freunden und Familie über Satellit zu teilen, indem Sie die Find My-App in Situationen verwenden, die keine Notfälle sind.