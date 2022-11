Die Norderweiterung der NATO steckt Monate nach den Forderungen Schwedens und Finnlands fest.

Die Türkei wehrt sich seit Monaten gegen die Nato-Norderweiterung – nun hofft Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson, mit einem Besuch in Ankara das Eis brechen zu können. Bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Dienstag will der neue schwedische Ministerpräsident dafür werben, Schweden und Finnland den Weg zum Nato-Beitritt freizumachen. Ob dies trotz neuerer Ansätze gelingen wird, ist fraglich.

Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben Schweden und Finnland Mitte Mai einen NATO-Beitritt beantragt. Zuvor waren die beiden nördlichsten EU-Staaten bereits enge Partner, aber keine Mitglieder des Verteidigungsbündnisses. Stockholm und Helsinki wollten das so schnell wie möglich ändern.

Rückenwind gab es dafür reichlich von der Nato: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat mehrfach für die Norderweiterung geworben, 28 der 30 Mitglieder haben die schwedischen und finnischen Vorschläge bereits ratifiziert. Nur die Türkei und Ungarn fehlen noch. In Nordeuropa wird erwartet, dass Ungarn im Dezember zur Ratifizierung bereit sein wird und dass diese an keine Bedingungen geknüpft werden sollte. Dann bliebe nur noch die Türkei – deren Zustimmung fehlt aber noch.

Ankara begründet die Blockade mit der angeblichen schwedischen und finnischen Unterstützung der syrischen Kurdenmiliz YPK, die die Türkei als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als „terroristische Organisation“ ansieht.

Ankara fordert Auslieferung von „Terroristen“

Ende Juni schien der Streit mit einer Einigung der drei Länder beim Nato-Gipfel in Madrid beigelegt. Die Türkei beklagt jedoch weiterhin, dass die damals getroffenen Vereinbarungen, insbesondere von Schweden, noch nicht erfüllt wurden. Ankara forderte unter anderem die Auslieferung mutmaßlicher „Terroristen“ und die Aufhebung der Ausfuhrbeschränkungen für Waffen. Schweden hat Ende September erstmals seit 2019 den Export von Kriegsmaterial in das Nato-Mitglied Türkei genehmigt.

Kristersson ist erst seit drei Wochen schwedischer Ministerpräsident. Sein rechtskonservativer Block gewann bei den schwedischen Wahlen Mitte September eine knappe Mehrheit, Kristersson löste die Sozialdemokraten Magdalena Andersson an der Regierungsspitze ab. Schnell kündigte der 58-Jährige an, bald für ein Interview zu Erdogan zu reisen. Auch Außenminister Tobias Billström sagte am Wochenende, die schwedische Regierung distanziere sich von den syrischen Kurdengruppen YPG und PYD.

Bei einem kürzlichen Besuch in der Türkei sagte Stoltenberg, Schweden und Finnland hätten geliefert – es sei an der Zeit, sie in die NATO aufzunehmen. In Ankara sieht es dagegen noch anders aus: Erdogans Kommunikationschef Fahrettin Altun schrieb am Montag in der schwedischen Zeitung Aftonbladet, man sei „vorsichtig optimistisch“, dass Schweden konkrete Schritte unternehme, um die Sorgen der Türkei vor Terrororganisationen zu zerstreuen. Kristerssons Besuch müsse daher als „historische Chance für Schwedens Nato-Beitritt“ gesehen werden. Der Beitrittsantrag wird jedoch geprüft, damit die schwedische Regierung konkrete Schritte unternehmen kann, die in Madrid vereinbart wurden. Altun gilt als einer der engsten Berater Erdogans.