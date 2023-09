Bestes Salsa-Album

KatarsisDaniela Darcourt

Voy A TiLuis Figueroa

CambiosWilly García

NischensinfonikGrupo Niche und Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

Tierra y LibertadPlena79 Salsa Orchestra mit Alain Pérez und Jeremy Bosch

Debüt und Segunda Tanda (Deluxe)Gilberto Santa Rosa

Bestes Cumbia/Vallenato-Album

Leandro Díaz SonderausgabeSilvestre Dangond

El Favour De DiosAna Del Castillo

Cumbia Del CorazónLos Ángeles Azules

Absurder MannGregorio Uribe

Escalona Nunca Se Había Grabado AsíCarlos Vives

Bestes Merengue/Bachata-Album

Cuatro26Manny Cruz

AusflugManny Manuel

Tropico, Bd. 2Pavel Núñez

Formel, Bd. 3Romeo Santos

Ein Mi Manera, Sergio Vargas

Bestes traditionelles tropisches Album

Tierra, Lieder kubanischer FrauenEstrella Acosta

Und Sigo Pa’lanteEl Septeto Santiaguero

Tour Sinfónico En Vivo Auditorio NacionalLa Sonora Santanera

Danzoneando (En Vivo Desde Matanzas)Orquesta Failde

VidaOmara Portuondo

En Tiempo De Son… Homenaje A Las Canciones De: Jorge Luis PilotoSepteto Acarey De Reynier Pérez

Bestes zeitgenössisches tropisches Album

ContigoMike Bahía

5:10 UhrLuis Fernando Borjas

IntrusoSilvestre Dangond

24/7Gusi

Andere FarbeIlegales

Bestes tropisches Lied

„Ambulancia“, Édgar Barrera, Camila Cabello, Camilo & Juan Morelli, Songwriter (Camilo & Camila Cabello)

„Día De Luz (80 Aniversario)“, Pablo Milanés, Songwriter (Pablo Milanés featuring Juanes)

„El Merengue“, Edgar Barrera, Nico Cotton, Gale, Marshmello, Miguel Andres Martinez Perea, Juan Diego Medina Vélez, Julián Turizo Zapata und Manuel Turizo, Songwriter (Marshmello und Manuel Turizo)

„La Fórmula“, Marc Anthony, Edgar Barrera, René David Cano Ríos, Sergio George, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Maluma und Justin Rafael Quiles, Songwriter (Maluma und Marc Anthony)

„Que Me Quedes Tú“, Techy Fatule, Songwriter (Techy Fatule)

„Si Tú Me Quieres“, Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez, Songwriter (Fonseca & Juan Luis Guerra)

Bestes Singer-Songwriter-Album

NueveSantiago Cruz

Los Mejores AñosJoaquina

De Todas Las FloresNatalia Lafourcade

Tierra De PromesasMaréh

El EquilibristaJuan Carlos Pérez Soto

Bester Singer-Songwriter-Song

„De Todas Las Flores“, Natalia Lafourcade, Songwriterin (Natalia Lafourcade)

„La Raíz“, Valeria Castro, Songwriterin (Valeria Castro)

„1.200 Kilómetros“, Santiago Cruz, Songwriter (Santiago Cruz)

„Si Me Matan“, Silvana Estrada, Songwriterin (Silvana Estrada)

„Tu Historia, La Mía y La Verdad“, Juan Carlos Pérez Soto, Songwriter (Juan Carlos Pérez Soto)

Bestes Ranchero/Mariachi-Album

Se Canta Con El Corazón (Deluxe)Majo Aguilar

Bordado A ManoAna Bárbara

Sólo Muere Si Se OlvidaAdriel Favela

HerederosMariachi Herencia De México

Forajido EP2Christian Nodal

Bestes Banda-Album

De Hoy En Adelante, Que Te Vaya BienJulión Álvarez und Su Norteño Banda

Hecho En México… MágicoBanda El Recodo De Cruz Lizárraga

Punto y AparteBanda MS de Sergio Lizárraga

Una Copa Por Cada Reina (Deluxe)Nathan Galante

1500 PedasLa Adictiva

Prefiero Estar Contigo (Deluxe)La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Bestes Tejano-Album

Sünde FinGary Hobbs

El PatrónJay Perez

Súper Héroes De BlancoProyecto Insomnio

Para Empezar A AmarJuan Treviño

GanasVilax

Bestes Norteño-Album

Aclarando La Mente, Joss Favela

Freunde der FamilieLa Abuela Irma Silva

Fuera De SerieLa Energía Norteña

Colmillo De LecheCarin León

Hay Niveles (Deluxe)Los Rieleros Del Norte

Bestes regionales Lied

„Aclarando La Mente“, Joss Favela, Songwriter (Joss Favela)

„Alaska“, Edgar Barrera & Camilo, Songwriter (Camilo & Grupo Firme)

„Ella Baila Sola“, Pedro Julian Tovar Oceguera, Songwriter (Eslabon Armado & Peso Pluma)

„La Siguiente“, Edgar Barrera, Kany García, Richi López und Christian Nodal, Songwriter (Kany García mit Christian Nodal)

„un X100to“, Bad Bunny, Edgar Barrera, Andrés Jael Correa Rios & Mag, Songwriter (Grupo Frontera featuring Bad Bunny)

Bestes Instrumentalalbum

TresRenesito Avich

Choro NegroCristovão Bastos und Mauro Senise

Brooklyn-CumanaJorge Glem und Sam Reider

Die Chick Corea Symphony Tribute. RitmoAdda Simfònica, Josep Vicent & Emilio Solla

Hergestellt in MiamiCamilo Valencia & Richard Bravo

Romantik Al Campesino PorteñoMiguel Zenón, José A. Zayas Cabán, Ryan Smith und Casey Rafn

Bestes Folk-Album

EpifaníasSusana Baca

Aguajes De Mar und ManglarCantares Del Pacífico

Camino Al SolVicente García

Mama CumbéTato Marenco

El Trébol AgoreroHomenaje A Luis Antonio Calvo, Quinteto Leopoldo Federico

AyvuTierra Adentro

Bestes Tango-Album

Retrato Del AirePablo Jaurena

Operation TangoQuinteto Astor Piazzolla

ReencuentroSusana Rinaldi & Osvaldo Piro

AhoraRomo – Agri – Messiez Tango Trio

ArgentinxsTanghetto

Bester Flamenco Album

Pura SangreIsrael Fernández

Von La TangenteDiego Guerrero

Quejíos De Un MaleanteOmar Montes

CaminoNiña Pastori

Prohibido El ToqueJuanfe Pérez

Bestes Latin Jazz/Jazz-Album

UnánimeRoxana Amed

Fliegendes HuhnHamilton De Holanda mit Thiago Rabello und Salomão Soares

BembéIván „Melon“ Lewis & The Cuban Swing Express

ScheinbarWilliam Maestre Big Band

Ich habe dich auch vermisst!Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (mit Reunion Sextett)

Bestes christliches Album (spanische Sprache)

Fuego & Poder (Live)Barak

VidaAlex Campos

El Vallenato Se Hizo En El CieloGilberto Daza & Sergio Luis Rodríguez

Hazme CaminarJesus Israel

El Cielo Aún EsperaJesus Adrian Romero

Lo Que VemosMarcos Vidal

Bestes christliches Album in portugiesischer Sprache

30 Jahre – Band 1Aline Barros

Novo TempoCasa-Anbetung

ÚnicoFernandinho

Preto No Branco VertikalPreto No Branco

NeinEli Soares

Bestes zeitgenössisches Pop-Album in portugiesischer Sprache

Bryan Behr Ao Vivo in São PauloBryan Behr

Em Nome da EstrelaXênia França

HodariHodari

ZentnerMelim

Als Palavras, Bd. 1 & 2Rubel

Bestes portugiesischsprachiges Rock- oder Alternative-Album

Não Me Espere Na EstaçãoLô Borges

JardineirosPlanet Hanf

Mein EsquemaRachel Reis

Außergewöhnliche FähigkeitenTulipa Ruiz

Olho Furta-CorTitás

Beste urbane Performance in portugiesischer Sprache

„Da Favela Pro Asfalto“, Àttøøxxá & Carlinhos Brown

„Aviso De Amigo“, GIULIA BE

„Fé“, Iza

„Distopia“, Planet Hemp mit Criolo

„Gute Stimmung“, Filipe Ret, Dallass, Caio Luccas

Bestes Samba/Pagode-Album

Negra ÓperaMartinho Da Vila

Resenha Do MumuMumuzinho

Desse JeitoMaria Rita

Sambasá, Roberta Sá

Meu Nome É Thiago André (Ao Vivo)Thiaguinho

Bestes MPB-Album (Musica Popular Brasileira).

Mil Coisas InvisíveisTim Bernardes

Vem DoceVanessa da Mata

DDjavan

SerotoninJoão Donato

DaramôTiago Iorc

Bestes Sertaneja-Musikalbum

Ao Vivo in der Radio City Music Hall Nova IorqueChitãozinho & Xororó

Daniel 40 Jahre Celebra João Paulo & DanielDaniel

É Simples Assim (Ao Vivo)Jorge & Mateus

Decretos ReaisMarília Mendonça

RaizLauana Prado

Bestes portugiesisches Roots-Album

TecnoShowGaby Amarantos

PortugiesischCarminho

RaizJoão Gomes

Elba Ramalho No Maior São João Do MundoElba Ramalho

Mach Amanha Nada SeiAlmir Sater

Erva DoceGabriel Sater

Bestes portugiesisches Lied

„Algoritmo Íntimo“, Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier, Songwriter (Criolo, Ney Matogrosso)

„Do Acaso“, Ronaldo Bastos & Chico César, Songwriter (Alice Caymmi featuring Chico César)

„Num Mundo De Paz“, Djavan, Songwriter (Djavan)

„Que Tal um Samba?“, Chico Buarque, Songwriter (Chico Buarque featuring Hamilton de Holanda)

„Tudo O Que A Fé Pode Tocar“, Tiago Iorc & Duda Rodrigues, Songwriter (Tiago Iorc)

Bestes lateinamerikanisches Kinderalbum

AbenteuerFlor Bromley

Vamos Al ZooDanilo & Chapis

Cantando JuntosGaby Moreno & Zona Neon

Colcha De RetazosMaría Mulata

¿Y Si Pido Que Me Cuentes?Veleta Roja

Bestes klassisches Album

Afro-kubanische Tänze, Kristhyan Benitez; Jon Feidner, Albumproduzent

Klavierwerke von Albéniz & Granados, Luis López; Luis López, Dirigent; Fernando Ortí Salvador, Albumproduzent

Cantata Negra, Marvin Camacho & UCR Coral; Didier Mora, Dirigent; Marvin Camacho Villegas und Jorge Castro Ruiz, Albumproduzenten

Estirpe, Pacho Flores; Carlos Miguel Prieto, Dirigent; Ingo Petry, Albumproduzent (Orquesta Sinfónica De Minería)

Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony für Orchester und Chor, Simón Bolívar Symphonieorchester; Ollantay Velasquez, Dirigent; Huascar Barradas, Maria Cardemas, Eugenio Carreño und Eduardo Martinez Planas, Albumproduzenten

Beste klassische zeitgenössische Komposition

„Aroma A Distancia (Live aus Paliesius, Litauen)“, Gonzalo Grau, Komponist (Brooklyn Rider)

„Concerto Venezolano“, Paquito D’Rivera, Komponist (Pacho Flores mit Paquito D’Rivera)

„Doppelkonzert für Klarinette und Bandoneon, III. Aboriginal“, JP Jofre, Komponist (JP Jofre und Seunghee Lee)

„Lucha Libre!“, Juan Pablo Contreras, Komponist (Juan Pablo Contreras)

„Suite de los Buenos Aires para Piano y Flauta“, Claudia Montero, Komponistin (Natalia González Figueroa und Tanja Esther Von Arx)

Bestes Arrangement

„Waltz Of The Flowers“, Joe McCarthy & Vince Norman, Arrangeure (Joe McCarthys New York Afro Bop Alliance Big Band)

„Com Que Voz“, John Beasley & Maria Mendes, Arrangeure (Maria Mendes featuring Metropole Orkest & John Beasley)

„Songo Bop“, Rafael Valencia, Arrangeur (Camilo Valencia, Richard Bravo mit Milton Salcedo)

„Crónicas Latinoamericanas“, Daniel Freiberg, Arrangeur (Varios Artistas)

„Spanien“, Emilio Solla, Arrangeur (Varios Artistas)

Bestes Aufnahmepaket

Atipanakuy (Deluxe)Gustavo Ramirez, Art Director (Kayfex)

Hotel Miranda!Alejandro Ros, Art Director (Miranda!)

NachtAlejandro Ros, Art Director (Javiera Mena)

Placeres y PecadosPedro Chico, Art Director (Vanesa Martín)

Trinchera AvanzadaAlejandro Ros, Art Director (Babasónicos)

Songwriter des Jahres

Edgar Barrera

Kevyn Mauricio Cruz

Felipe González Abad

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Elena Rose

Bestes technisches Album

Canto A La Imaginación, Érico Moreira, Ingenieur; Érico Moreira, Mixer; Felipe Tichauer, Mastering-Ingenieur (Marina Tuset)

Daramô, Bruno Giorgi, Mischer; Randy Merril, Mastering-Ingenieur (Tiago Iorc)

Depois Do Fim, Túlio Airold, Victor Amaral und Pedro Peixoto, Ingenieure; João Milliet und Pedro Peixoto, Mixer; Fili Filizzola, Mastering-Ingenieur (Lagum)

Oktett und Originale, Roger Freret, Ingenieur; Marcelo Saboia, Mischer; Andre Dias, Mastering-Ingenieur (Antonio Adolfo)

Ruhe, Rodrigo de Castro Lopes, Ingenieur; Pete Karam, Mixer; Paul Blakemore, Mastering-Ingenieur (Eliane Elias)

Solar, Thiago Baggio, Ingenieur; Thiago Monteiro, Mischer; Thiago Monteiro, Mastering-Ingenieur (Vanessa Moreno)