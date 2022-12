Die New Zealand Defence Force sagt, sie habe den Piloten einer SA-Flugschule, die mit China in Verbindung steht, vor einem Sicherheitsrisiko gewarnt

Das britische Kunstflugteam Red Arrows taxi auf der Landebahn des Flughafens Zhuhai in China im Oktober 2016 bei seinem ersten Besuch in China.

WELLINGTON – Die New Zealand Defence Force (NZDF) erinnerte im Oktober einen ehemaligen Verteidigungsmitarbeiter an Sicherheitsverpflichtungen, nachdem die südafrikanische Flugschule, für die er arbeitete, von britischen Behörden unter die Lupe genommen wurde, sagten Verteidigungsbeamte am Montag.

Die britische Regierung kündigte im Oktober ein hartes Durchgreifen gegen ehemalige Militärpiloten an, die für Vermittler arbeiteten, darunter die Test Flying Academy of South Africa, da die britischen Behörden besorgt waren, dass sie als Vermittler für die chinesische Volksbefreiungsarmee fungierten, um Piloten zu rekrutieren.

Damals gab die New Zealand Defence Force an, vier ehemalige Mitarbeiter der Akademie zu kennen.

„Mit einer der vier Personen wurde gesprochen, und dies geschah im Oktober, da sie zu diesem Zeitpunkt die einzige Person war, die eine Sicherheitsfreigabe bei der NZDF hatte“, sagte ein Sprecher der Verteidigungsstreitkräfte gegenüber Reuters.

Sicherheitsüberprüfung

Die Akademie hat zuvor auf das britische Vorgehen mit einer Erklärung auf ihrer Website reagiert, in der sie sagte, dass alle ihre Aktivitäten legal seien.

Ein ehemaliger Auftragnehmer dort, der frühere Pilot der US-Marine, Daniel Edmund Duggan, wurde im Oktober auf Ersuchen der US-Regierung in New South Wales festgenommen. Sein Fall kommt diese Woche vor Gericht. Er bestreitet Rechtsverstöße.

Der NZDF-Sprecher fügte hinzu, dass er die Mitarbeiter am 23. Oktober auch über die Akademie informiert und sie an ihre Sicherheitsverpflichtungen und ihre Sicherheitsüberprüfung gemäß den Schutzmaßnahmen der Regierung erinnert habe.

Das Büro des neuseeländischen Verteidigungsministers Peeni Henare hat um Rat zur Situation gebeten und ob mehr getan werden muss.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, Henare sei versichert worden, dass die NZDF alle praktischen Schritte unternommen habe, um sicherzustellen, dass kein Risiko für die Veröffentlichung sensibler Informationen bestehe.