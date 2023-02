Die New Yorker Richtlinie, möglicherweise jemanden unfreiwillig zu verpflichten, der an einer psychischen Gesundheitskrise leidet, kann fortgesetzt werden, Gerichtsurteile

CNN

Eine New Yorker Richtlinie, die es Ersthelfern ermöglicht, ein staatliches Gesetz durchzusetzen, das es ihnen ermöglicht, Menschen mit einer psychischen Gesundheitskrise möglicherweise unfreiwillig zu verpflichten, kann fortgesetzt werden, nachdem sie von Anwälten für psychische Gesundheit rechtlich angefochten wurden, hat ein Richter entschieden.

Das Urteil, das am Montag vom US-Bezirksrichter Paul Crotty im südlichen Bezirk von New York erlassen wurde, lehnte einen Antrag ab, der im Dezember von Einzelpersonen und Organisationen für psychische Gesundheit eingereicht worden war. Die rechtliche Anfechtung forderte einen Richter auf, eine einstweilige Verfügung und eine einstweilige Verfügung gegen die Umsetzung der Richtlinie durch die Stadt zu erlassen.

Der Antrag wurde am 8. Dezember als Teil einer bestehenden Klage eingereicht, in der behauptet wird, New York City habe es konsequent versäumt, New Yorkern, die unter psychischen Krisen leiden, eine sichere und angemessene Versorgung zu bieten. Die Kläger argumentierten, der Plan der Stadt sei verfassungswidrig und verletze die „Freiheit des Einzelnen, ohne rechtswidrige Beschlagnahmen und übermäßige Gewalt durch die Strafverfolgung zu leben“.

Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, kündigte die Richtlinie erstmals im November als Teil eines Versuchs an, Bedenken hinsichtlich Obdachlosigkeit und Kriminalität auszuräumen.

Adams sagte, es sei ein Mythos, dass Ersthelfer nur diejenigen unfreiwillig verpflichten könnten, die eine „offensichtliche Handlung“ zeigten, die zeigt, dass sie selbstmörderisch, gewalttätig oder eine Gefahr für andere sind, berichtete CNN zuvor. Stattdessen sagte er, das Gesetz erlaube Ersthelfern, diejenigen unfreiwillig zu verpflichten, die ihre eigenen „menschlichen Grundbedürfnisse“ nicht befriedigen können – eine niedrigere Messlatte.

New York Lawyers for Public Interest, eine gemeinnützige Anwaltskanzlei für Bürgerrechte, sagte in einer Erklärung gegenüber CNN, sie sei von der Entscheidung des Gerichts enttäuscht.

„Die Rechte der New Yorker mit geistiger Behinderung, insbesondere derjenigen, die keine Unterkunft haben, bleiben durch die neue Politik der Stadt zur unfreiwilligen Abschiebung gefährdet. Unser Rechtsstreit gegen den Einsatz von Beamten der New Yorker Polizeibehörde als Ersthelfer bei einer psychischen Krise durch die Stadt geht weiter“, heißt es in der Erklärung der Kanzlei, die einer der Kläger in der Klage vom Dezember war.

Nicholas Paolucci, Direktor für öffentliche Angelegenheiten der New Yorker Rechtsabteilung, sagte in einer Erklärung gegenüber CNN, die Angeklagten seien „erfreut, dass das Gericht zustimmt, dass die Kläger keine rechtliche Stellung haben, um den soliden und mitfühlenden Plan des Bürgermeisters zu stoppen“.

Als Teil des Plans der Stadt werden Beamte und Ersthelfer der New Yorker Polizeibehörde zusätzliche Schulungen erhalten, um ihnen bei der Durchführung solcher Bewertungen zu helfen, und ein Team von Technikern für psychische Gesundheit wird entweder über eine Hotline oder einen Video-Chat zur Verfügung stehen, um ihnen bei der Feststellung zu helfen, ob a Person muss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtete CNN zuvor.

Die Stadt plant auch, spezialisierte Interventionsteams zu entwickeln, die Seite an Seite mit NYPD-Beamten arbeiten.

Adams sagte, die Ersthelfer setzten das Gesetz nicht konsequent durch, weil sie sich über seinen Geltungsbereich nicht sicher waren, und reservierten es nur für Fälle, die am schwerwiegendsten erschienen.

Der Staat New York hat 2021 ein Gesetz erlassen, das es Ersthelfern erlaubt, eine Person mit psychischen Erkrankungen, die sofortige Pflege benötigt, unfreiwillig einzuliefern. Die Richtlinie führte zu einer gemischten Reaktion der Beamten, die die Herausforderungen einer angemessenen und humanen Behandlung psychisch kranker Menschen anerkannten.

„Dies ist ein seit langem bestehendes und sehr komplexes Thema“, sagte Keechant Sewell, Kommissar der NYPD, in einer Erklärung. „Wir werden weiterhin eng mit unseren vielen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jeder Zugang zu den Diensten hat, die er benötigt. Dies verdient die volle Unterstützung und Aufmerksamkeit unserer gemeinsamen Bemühungen.“

Befürworter psychischer Gesundheit argumentierten in ihrer Anfechtung, dass die Politik der Stadt Beamte mit „wenig bis gar keiner Erfahrung im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung … dazu ermächtigen wird, zu entscheiden, ob eine Person gegen ihren Willen zwangsweise – oft gewaltsam – inhaftiert werden sollte“.

„Wenn die unfreiwillige Entfernungsrichtlinie weiterhin umgesetzt werden darf, werden die Kläger und unzählige andere New Yorker irreparablen Schaden erleiden, einschließlich einer erheblich erhöhten Wahrscheinlichkeit, dass sie einer rechtswidrigen Inhaftierung und einer unfreiwilligen Krankenhauseinweisung ausgesetzt werden, nur weil sie ein von einem Polizeibeamten wahrgenommenes Verhalten zeigen ungewöhnlich sein – ob die Person eine geistige Behinderung hat oder nicht“, heißt es in dem Dezemberantrag der Befürworter.