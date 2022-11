Die New Yorker Demokraten suchen nach einem Schuldigen nach der Wahlkatastrophe

„Die Kampagne des Gouverneurs war meiner Meinung nach einfach miserabel geführt“, sagte Senator Elijah Reichlin-Melnick, ein Demokrat aus Rockland County, der die Wiederwahl verlor, obwohl er Hochul in seinem Swing-Distrikt um 8 Punkte übertroffen hatte.

Reichlin-Melnick sagte, Hochuls Kampagne habe keine landesweite Infrastruktur aufgebaut, um anderen Demokraten zu helfen. „Kampagnen werden von oben nach unten aufgebaut“, sagte er. „Du kannst ein Rennen nicht wirklich zweistellig schwingen, wenn du von ganz unten kommst.“

Den Demokraten gelang es nicht, alle bis auf eines der umkämpften Hausrennen des Staates zu gewinnen – ein Ergebnis, das maßgeblich zum Verlust der Kontrolle über das Haus durch die Partei beitrug. Die Republikaner hatten Erfolg, indem sie Botschaften über Kriminalität und Wirtschaft verbreiteten und drei Sitze im Repräsentantenhaus auf Long Island und im Hudson Valley errangen.

Parteiführer und Strategen sagten, dass es mehrere Probleme gibt, die die New Yorker Demokraten am Wahltag zum nationalen Ausreißer gemacht haben, angefangen mit dem gescheiterten Referendum zur Umverteilung, das die Republikaner im vergangenen Jahr erfolgreich besiegt haben. Die demokratische Legislative zeichnete eine Karte, die so aggressiv war, dass die Gerichte sie umstürzten und eine neue anordneten, die für die GOP günstiger war.

Und dann ist da noch Hochul, der mit weniger als 6 Punkten Vorsprung auf den GOP-Gegner Lee Zeldin gewann und anderen Kandidaten nicht so sehr half wie andere demokratische Gouverneure, die mit größerem Vorsprung gewannen. Pennsylvania könnte die staatliche Legislative aufgrund von Josh Shapiros Sieg umdrehen; Die Demokraten gewannen den Senat in Minnesota, um ihm die volle Kontrolle über die Legislative zu geben, da Gouverneur Tim Walz eine weitere Amtszeit gewann; und der Sieg der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, brachte der Partei zum ersten Mal seit 1984 die Kontrolle über das Statehouse.

In Hochuls Fall wurde sie in weiten Teilen der Vororte von New York City niedergeschlagen, was zu Verlusten bei der Abstimmung führte, obwohl die Demokraten immer noch die staatliche Legislative kontrollieren werden – aber wahrscheinlich mit einem etwas geringeren Vorsprung. Die Republikaner gewannen alle vier Sitze im Repräsentantenhaus auf Zeldins Heimrasen auf Long Island, darunter zwei Pick-ups; Sie gewannen auch zwei offene Sitze im Hinterland; und im Hudson Valley schlug die GOP den Abgeordneten Sean Patrick Maloney, den Vorsitzenden des Wahlkampfkomitees des Demokratischen Kongresses, ab. Hochul sagte, die Kritik sei ungerechtfertigt, und sie stellt fest, dass sie im ganzen Staat gekämpft habe.

„Jeder kann seine eigenen Rennen einschätzen und was für ihn schief gelaufen ist, aber wir sind aufgetaucht“, sagte sie am Mittwoch in Yonkers gegenüber Reportern. „Ich war überall, die Landespartei auch.“

Dennoch sagen Spitzendemokraten, dass die Partei Antworten finden muss. Der Abgeordnete Hakeem Jeffries aus Brooklyn, ein führender Anwärter auf die Ersetzung von Nancy Pelosi als Vorsitzende der Hausdemokraten, sagte am Dienstag, die Partei müsse eine Obduktion ihrer Leistung bei den Halbzeitwahlen durchführen.

„Es sollte eine After-Action-Analyse mit Schwerpunkt auf der staatlichen Demokratischen Partei geben“, sagte Jeffries gegenüber Reportern. „Konzentrieren Sie sich auf einige der landesweiten Kampagnen – und versuchen Sie herauszufinden, was in Long Island passiert ist, was im Hudson Valley passiert ist. Noch wichtiger, wie können wir es beheben?“

Wer ist schuld?

Die Demokraten haben ihre Kritik auch an den Vorsitzenden des Demokratischen Komitees des Bundesstaates, Jay Jacobs, gerichtet, weil er keine bessere Abstimmung organisiert hat. Hunderte von Parteiführern und Die Mitarbeiter unterzeichneten am Montag eine Erklärung fordert seinen Sturz.

Aber die Geschichte von New Yorks Verlusten dauerte ein Jahr, und Jacobs verteidigte diese Woche seine Rolle – er sagte, die Staatspartei sei nicht für Gesetzgebungs- und Repräsentantenhauskampagnen zuständig, sondern helfe nur beim landesweiten Bodenspiel, was er sagte . Er sagte, die Partei habe fast 5 Millionen Dollar für ihre Feldkampagne mit 60 Mitarbeitern in einem Dutzend Büros im ganzen Staat ausgegeben.

Er sagte, er habe keine Pläne, zurückzutreten, und er habe die Unterstützung von Hochul und dem Bürgermeister von New York City, Eric Adams, gewonnen.

„Ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, was wir tatsächlich getan haben“, sagte Jacobs am Mittwoch. „Denn wenn ich denke, dass die Leute verstehen, was wir tatsächlich getan haben, während jemand immer argumentieren kann, und ich würde nicht widersprechen, dass man mit dem, was wir hatten, mehr tun könnte, haben wir unser Bestes gegeben – und wir haben viel getan. ”

Die Probleme der Demokraten gehen auf den vergangenen November zurück: Die Partei hat es versäumt, bei der Abstimmung auf eine Verfassungsänderung zu drängen, die es ihnen erleichtern würde, während des einmal alle Jahrzehnte stattfindenden Prozesses günstigere Kongresskarten zu zeichnen.

Darauf folgte im Januar eine Pattsituation bei der Unabhängigen Umverteilungskommission, die vor einem Jahrzehnt von der damaligen Regierung eingesetzt wurde. Andrew Cuomo und der ehemals von der GOP kontrollierte Staatssenat und die von den Demokraten geführte Versammlung, um neue Linien zu ziehen. Als die Republikaner nicht zur letzten Sitzung erschienen und eine Abstimmung verhinderten, wurde der Prozess an die demokratische Legislative verwiesen.

Der Gesetzgeber genehmigte Karten, die die Demokraten zu Favoriten in 22 der 26 Sitze des Repräsentantenhauses gemacht hätten. Aber die Republikaner waren vorbereitet: Sie verklagten schnell und gewannen im Juni eine überraschende Entscheidung des von den Demokraten ernannten Berufungsgerichts, das die Karte der Demokraten warf, was dazu führte, dass ein republikanisch befreundetes Gericht im ländlichen Steuben County neue Linien zog.

Die vom Gericht gezeichneten Karten führten zu viel günstigeren Bezirken für Republikaner und machten New York zu einem der wichtigsten Swing-Staaten der Nation, was die Fähigkeit der GOP förderte, starke Kandidaten zu rekrutieren und Wahlkampfgelder zu sammeln.

„Die Linien, die vom Gerichtsmeister erstellt wurden, haben die wettbewerbsfähigste Anzahl von Hausbezirken im Land geschaffen“, sagte der ehemalige GOP-Abgeordnete John Faso, der half, den Gerichtskampf zu führen und Zeldins Kampagne zu unterstützen. „Zweitens hat die starke Leistung von Lee Zeldin den Kandidaten definitiv geholfen, die Abstimmung zu beenden.“

Der Republikaner Lee Zeldin verlor knapp gegen Gouverneurin Kathy Hochul. | David Dee Delgado/Getty Images

Umverteilung eines Schuldzentrums

Demokraten wurden dafür geklopft, dass sie Bezirksgrenzen gezogen hatten, von denen das Berufungsgericht sagte, dass sie nicht nur verfassungsrechtlichen Verfahren widersprachen, sondern „mit einer verfassungswidrigen parteiischen Absicht gezogen wurden“.

Staatssenator Mike Gianaris, ein Demokrat aus Queens, der an der Leitung der Umverteilungsbemühungen beteiligt war, sagte, die Schuld liege nicht bei den Demokraten, die versuchten, vorteilhafte Karten zu zeichnen: Es liegt beim Berufungsgericht unter der Leitung der ehemaligen Obersten Richterin Janet DiFiore, weil es sie geworfen hat. DiFiore, ein Republikaner, der zum Demokraten wurde, wurde von Cuomo an den Hof berufen.

„Die einzige Hoffnung auf erhebliche demokratische Gewinne im Repräsentantenhaus außerhalb von New York wäre die Karte gewesen, die wir verabschiedet haben“, sagte Gianaris am Mittwoch. „Die Schuld liegt eher bei den Gerichten, die sie zu Unrecht gestürzt haben, als bei irgendjemand anderem.“

Eine demokratische Analyse, die POLITICO am Mittwoch vorgelegt wurde, zeigte, dass die Demokraten nach den Legislativkarten vier Swing-Rennen im Bundesstaat gewonnen hätten, verglichen mit dem Gewinn von nur einem am Wahltag. Die Karte der Umverteilungskommission hätte die Demokraten wahrscheinlich dazu veranlasst, zwei Toss-up-Rennen zu gewinnen: NY-22 in der Gegend von Syracuse, das der Republikaner Brandon Williams gewann, und NY-17 im Hudson Valley, das Maloney verlor.

In jedem der Szenarien hätten die Republikaner die vier Long Island-Sitze und NY-11 gewonnen, die von GOP Rep gewonnen wurden. Nicole Malliotakis gegen den Demokraten Max Rose in Staten Island und Teilen von Brooklyn.

Selbst die vom Gericht gezogenen Karten waren für die Demokraten nicht besonders schlecht: In den acht Sitzen, die die Republikaner gewannen, übertrafen die GOP-Kandidaten alle die Margen von Präsident Joe Biden im Jahr 2020; darunter sechs, die Biden vor zwei Jahren gewonnen hätte.

„Ich habe keine Autopsie durchgeführt, um Ihnen die Schuld an einer bestimmten Person zu geben, aber die allgemeine Leistung der Demokraten war der Schuldige, und wir haben den Unterschied zwischen dieser Leistung und unseren Senatskandidaten gesehen, die im ganzen Bundesstaat recht gut abgeschnitten haben“, sagte Gianaris. Hinweis auf die Demokraten im Senat an der Schwelle, seine Supermajorität zu halten.

Dennoch hatte die Umverteilungsklappe andere Auswirkungen. Der Kampf verschob die Vorwahlen des Kongresses von Ende Juni bis zum 23. August und führte zu mehreren erbitterten demokratischen Auseinandersetzungen, unter anderem für Maloney, der sich gegen die Senatorin des Bundesstaates, Alessandra Biaggi, wehren musste, nachdem sein Sitz teilweise mit dem des Abgeordneten kombiniert worden war. Mondaire Jones im Westchester County. Das zwang Jones, an einer Vorwahl in New York City teilzunehmen, die er verlor.

Die Vorwahlen am 23. August führten zu einer schnellen Wende für die Kandidaten, die im November kandidieren konnten. Es war ein chaotischer Umverteilungsprozess, den Hochul am Mittwoch sagte, sie wolle ihn beheben.

„Es gibt einen Weg, das nicht zu dem Chaos zu führen, dem die Wähler in diesem Frühjahr ausgesetzt waren“, sagte sie.