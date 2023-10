Mehrere Nachrichtenagenturen, darunter The Times, Reuters und The Associated Press, wurden kritisiert, weil sie den Standpunkt der Hamas prominent in Artikeln und in sozialen Medien veröffentlichten.

„In den ersten Berichten der Times wurde die Behauptung der israelischen Verantwortung auf palästinensische Beamte zurückgeführt und darauf hingewiesen, dass das israelische Militär angab, die Explosion zu untersuchen“, heißt es in der am Montag veröffentlichten Anmerkung der Redaktion der Times. Die frühe Berichterstattung „verließ sich zu stark auf Behauptungen der Hamas und machte nicht deutlich, dass diese Behauptungen nicht sofort überprüft werden konnten.“

Die Berichterstattung der Zeitung habe deutliche Wirkung gezeigt, heißt es in der Mitteilung: „Der Bericht hinterließ bei den Lesern einen falschen Eindruck darüber, was bekannt war und wie glaubwürdig die Darstellung war.“

Es ist immer noch unklar, wie es genau zu der Explosion im Krankenhaus kam, aber es scheint nicht, dass Israel schuld war.

Eine Analyse von Associated Press ergab, dass eine aus palästinensischem Gebiet abgefeuerte Rakete, die in der Luft zerbrach, wahrscheinlich auf das Krankenhaus fiel und die Katastrophe verursachte. Unter Berufung auf US-Geheimdienste sagte Präsident Joe Biden am Mittwoch dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, es sehe so aus, als ob „das andere Team es getan hat“.

„Während wir weiterhin Informationen sammeln, ist unsere aktuelle Einschätzung, die auf der Analyse von Luftbildern, Abhörungen und Open-Source-Informationen basiert, dass Israel nicht für die gestrige Explosion im Krankenhaus in Gaza verantwortlich ist“, sagte Adrienne Watson, Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats twitterte nach Bidens Aussage.

Die Times verzichtete auf eine Entschuldigung für die anfängliche Berichterstattung, meinte aber, die Redakteure hätten bei der Darstellung der Explosion vorsichtiger sein sollen.

„Angesichts der Sensibilität der Nachrichten während eines sich ausweitenden Konflikts und der prominenten Werbung, die sie erhielt, hätten die Redakteure der Times bei der ersten Präsentation mehr Sorgfalt walten lassen und deutlicher darlegen sollen, welche Informationen überprüft werden könnten“, heißt es in der Notiz.