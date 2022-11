Die New York City Rap Tour feiert ihr 40-jähriges Bestehen : NPR

Bildunterschrift umschalten Martha Cooper

Nach seinem College-Abschluss im Jahr 1978 zog Michael Holman für einen Job an der Wall Street nach New York City, aber er sagt, seine Interessen führten ihn bald woanders hin. „Ich ging zur 1-Bahn-Haltestelle auf Hudson and Chambers und diese Züge rollten mit diesen Graffiti-Brennern herein, die den Zug von oben bis unten bedeckten. Und ich konnte einfach nicht glauben, was ich sah – es war so von schönem Vandalismus.“

Dann las Holman einen kurzen Klappentext vor Das Dorfstimme. Fred Brathwaite, der als informeller Sprecher der Fabulous 5-Graffiti-Crew fungierte, rief die Leser dazu auf, sie zu beauftragen, in ihren Unternehmen oder zu Hause kundenspezifische Brenner zum Quadratmeterpreis herzustellen. Fasziniert rief Holman „Fab 5 Freddy“ an und lud ihn zum Abhängen ein.

Später in diesem Jahr zeigten Fab 5 Freddy und Lee Quinones von den Fabulous 5 ihre Graffiti auf Leinwand in einer Galerie in Rom. Dann malte Freddy 1980 ein auffälliges, von Warhol inspiriertes Wandbild auf ein New Yorker U-Bahn-Wagen – eine Reihe von Suppendosen, die gleichzeitig als Ankündigung seiner Ankunft als bedeutender kreativer Katalysator fungierten.

Als Freddys Einfluss wuchs, dehnte er sich über die bildende Kunst hinaus aus. Er brachte die DJs Afrika Bambaataa und Jazzy Jay in die Innenstadt, um im Mudd Club aufzutreten, und nahm Chris Stein und Debbie Harry mit in die Bronx, um Grandmaster Flash zu sehen – ein Austausch, der in Blondies Nr. 1-Hit „Rapture“ gefeiert wird. Harry stellte dann die Rapper Funky 4 + 1 vor, als sie im The Kitchen in SoHo auftraten, und brachte sie als Co-Musical-Gäste mit Samstagabend livewo Rap sein nationales Fernsehdebüt hatte.

Als die englischen Punkrocker The Clash 1980 nach New York kamen, um ihr Album aufzunehmen Sandinistisch!, sie haben den Beat auch gefangen. Die Single „Magnificent Seven/Magnificent Dance“ der Band wurde ein Hit im Piraten- und College-Radio sowie auf New Yorks legendärem Black-Sender WBLS. Im Sommer 1981 kehrte The Clash für eine 17-tägige Reihe von Shows im Bonds International Casino in die Stadt zurück, brachte Rapper wie Grandmaster Flash & the Furious Five als Opener und lud den Künstler Futura (damals Futura 2000) zum Malen ein Live-Graffiti-Hintergründe live auf der Bühne.

Obwohl ein Teil der Fangemeinde von The Clash Widerstand gegen diese kreativen Allianzen zum Ausdruck brachte, blieb die Band entschlossen, sich für sie einzusetzen. Als die Tour nach Europa weiterging, nahm The Clash Futura mit und arbeitete mit ihm an einem Graffiti-Rap, den er live in Paris aufführte.

Zur gleichen Zeit, zurück in New York, suchte Ex-Sex Pistols-Impresario Malcolm McLaren nach dem nächsten großen Ding, also brachte ihn Michael Holman zu einem Park Jam in der Bronx. „Er war wie ein Pirat aus der Penzance auf LSD gekleidet“, erinnert sich Holman. „Pantaloon-Hosen und knalliges Orange dies und das, verrückt – du weißt schon, wie Culture Club.“

Vielleicht eher ein Kulturkampf, aber Holman sagt, dass etwas Magisches passiert ist. „Jazzig [Jay] steigt auf den Plattenteller und fängt an, Schallplatten zu scratchen und schnell zu schneiden, und macht all diese isolierten, du weißt schon, B-Beats, und ich sage zu Malcolm: ‚Siehst du, was er macht? Das ist wie Special-Mix-DJing. Und sehen Sie den Jungen da drüben – er ist wie Breakdance, und sehen Sie das da drüben? Das ist Graffiti. Und Ikey-C am Mikro – das ist Rappen.‘ Und Malcolm, wie eine Glühbirne angeht, und er sagt: ‚Ich verstehe.’“

Im September ’81 bat McLaren Holman, eine Show mit DJing, MCing, Breaking und visueller Kunst als Opener für die Band Bow Wow Wow in New York zusammenzustellen. Das führte zu einer wöchentlichen Revue in einem Club namens Negril, wo B-Boys der Rock Steady Crew und Floor Masters (später die New York City Breakers) auf der Tanzfläche kämpften.

Eine weitere Mitarbeiterin von McLaren, Ruza „Kool Lady“ Blue, brachte die Dinge im Roxy, einer riesigen Rollschuhbahn, in Gang, wo sie dem Mix ein weiteres Element hinzufügte, indem sie das Team Fantastic Four Double Dutch, Gewinner der weltweiten Meisterschaft von 1980, einbrachte.

Im Sommer 1982 wurde das Roxy zum Epizentrum der aufkeimenden gemischtrassigen Jugendkultur New Yorks. Aufbauend auf dieser Dynamik brachten Fab 5 Freddy, „Kool Lady“ Blue und der französische Journalist Bernard Zekri Hip-Hop nach Europa. Der als „New York City Rap Tour“ bezeichnete Aufenthalt begann am 21. November 1982 in Paris und zog dann weiter nach Lyon, Belfort, Mulhouse, Straßburg, London und Los Angeles. Es brachte alle Elemente des Hip-Hop zusammen und präsentierte Dutzende von Künstlern – darunter die Fantastic Four, Futura, die Rock Steady Crew sowie Afrika Bambaataa, Phase 2, Dondi, GrandMixer D.ST (jetzt DXT) und Rammellzee .

Fotografin Janette Beckman war im Auftrag von Melodiemacher um über die Londoner Show zu berichten. Zu der Zeit hatte sie zwei oder drei Bands pro Woche fotografiert, hauptsächlich Punk-Acts in kleinen Clubs. „Es wäre dunkel und die Leute würden pogen, spucken und schreien“, erinnert sie sich. Beckman war noch nie Künstlern begegnet, die gleichzeitig scratchen, rappen, brechen, Graffiti-Kunst machen oder Double-Dutch machen – geschweige denn. Sie hatte auch nicht gesehen, dass das Publikum mit so gespannter Aufmerksamkeit reagierte.

„Es war so anders als alles, was wir kannten“, sagt sie. „Es schien voller Freude zu sein, muss ich sagen.“ Obwohl der Journalist, der sie begleitete, Hip-Hop als vorübergehende Modeerscheinung abtat, zog Beckman kurz nach der Tournee 1983 nach New York und fotografierte aufstrebende Künstler wie Run-DMC, LL Cool J und Salt-N-Pepa der bald zur Ikone werden würde. Zu diesem Zeitpunkt tauchte Hip-Hop bereits in Filmen wie auf Stilkriege, Wilder Stilund Flashdance, die die Bühne für seinen globalen Aufstieg bereiten. Vier Jahrzehnte später ist es immer noch von zentraler Bedeutung für Musik, Kunst und Mode und gewinnt sogar an Anerkennung in der Welt der olympischen Sportarten, wo Breaking zum ersten Mal bei den Spielen 2024 in Paris zu sehen sein wird.