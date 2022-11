Die New York AG drängt vor Gericht, die Trump-Organisation zu überwachen

Engoron erklärte, dass die Regierung eine „schwere Bürde“ tragen müsse, um sofortige Erleichterung zu erhalten, aber er schlug vor, Trumps Argument dagegen bestehe aus wenig mehr als heißer Luft, wie etwa Argumenten ihrer Anwälte ohne Beweise, um die umfangreiche Sammlung von Dokumenten zu widerlegen und Hinterlegungsauszüge, die James aus ihrer dreijährigen Untersuchung vorlegte.

„Seien wir ehrlich … Sie haben all diese Dokumente eingereicht“, sagte der Richter zu einem Anwalt von Trump, Christopher Kise. „Welche Beweise wollen Sie? Es handelt sich um einen Antrag auf einstweilige Verfügung.“

Ein Anwalt aus James‘ Büro, Kevin Wallace, drängte auf Engorons Standpunkt und argumentierte, dass die Beweise, die der AG vorgelegt habe, gegen den Mangel an Beweisen abgewogen werden sollten, die von der anderen Seite angeboten würden.

„Die Trump Organization hat kein Team aufgestellt“, sagte Wallace. Sie haben keine Dokumente eingereicht. … Die meisten Beweise befinden sich in ihrer Obhut und sie haben nichts vorgelegt.“

Kise, ein Anwalt aus Florida, der auch tief in Trumps Reaktion auf die Bundesuntersuchung zu sensiblen Dokumenten des Weißen Hauses involviert ist, die der ehemalige Präsident nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Haus in Mar-a-Lago aufbewahrte, beschwerte sich wiederholt darüber, dass die Schutzmaßnahmen, die James jetzt anstrebt, darauf hinauslaufen würden eine „Verstaatlichung“ von Trumps Unternehmen, die sie effektiv unter Zwangsverwaltung stellt.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James spricht während einer Pressekonferenz am 21. September 2022 in New York. | Brittainy Newman/AP Foto

„Die Anordnung selbst grenzt wirklich an die Verstaatlichung eines Privatunternehmens“, sagte Kise, der sagte, dies würde einer „enormen und erstaunlichen Einmischung“ in die Fähigkeit der Trump-Unternehmen gleichkommen, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln. „Es liegt eher in der Natur, die Kontrolle über ein erfolgreiches Unternehmen zu übernehmen und sich täglich in seine finanziellen Vereinbarungen einzumischen.“

Aber der Richter tadelte die Trump-Seite, weil sie die Schwere des Versehens, das der Generalstaatsanwalt vorschlägt, übertreibt.

„Ihre Zeitungen benutzten immer wieder das Wort Empfänger. … Sie fragen nicht nach einem und das unterscheidet sich sehr von einem Monitor. Richtig oder falsch?“ sagte der Richter zu Kise.

Engoron, der keine sofortige Entscheidung erließ, aber versprach, dies später am Donnerstag zu tun, machte deutlich, dass er mit dem Fall vertraut ist. Er bemerkte, dass eine der von James erhobenen Behauptungen darin besteht, dass Trump gegenüber Kreditgebern behauptete, seine Wohnung im Trump Tower sei 30.000 Quadratfuß groß, obwohl es tatsächlich 11.000 Quadratfuß waren.

„Könnte das eine Meinungsverschiedenheit in gutem Glauben sein …?“ fragte der Richter.

„Ich würde behaupten, dass dies der Fall sein könnte“, antwortete Kise und behauptete, die Behauptung sei Teil eines umfassenderen Finanzberichts, der als Ganzes angemessen sei.

Donald Trumps Anwalt Chris Kise, der hier am Dienstag, den 20. September 2022, am Brooklyn Federal Court in New York gezeigt wird, argumentierte am Donnerstag im Namen des ehemaligen Präsidenten in einer Klage, die von Generalstaatsanwalt Tish James eingereicht wurde. | Brittainy Newman/AP Foto

Kise beschuldigte James auch, die einstweilige Verfügung verfolgt zu haben, um politische Punkte zu sammeln und Schlagzeilen zu machen während sie sich für eine Wiederwahl bewirbt nächste Woche.

„Wir sind ein paar Tage von einer Wahl entfernt“, sagte Kise dem Richter. „Ich hoffe, das ist nicht hinter der Motivation und dem Timing hier, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zynisch, was das angeht. … Ich habe gezögert, es anzusprechen, aber hier sollte es wirklich nicht um politisches Theater gehen.“

Als er nach der zweieinhalbstündigen Anhörung mit Reportern vor dem Gerichtsgebäude sprach, schien Kise nicht besonders zurückhaltend zu sein, seine Behauptung zu wiederholen, dass der Generalstaatsanwalt versucht, aus der Anti-Trump-Stimmung in New York Kapital zu schlagen.

„Ich kann mir einen Grund vorstellen. … Es kann heute Nachmittag zu Wahlkampfzwecken eine Kundgebung geben. Ich hoffe, dass dieser Zynismus nicht belohnt wird, aber ich denke, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass, wenn eine Anordnung zugunsten des Generalstaatsanwalts herauskommt, Sie sehen werden, dass diese Anordnung hin und her geschwenkt wird“, sagte Kise und bezog sich auf a Wahlkampfveranstaltung, an der James zusammen mit führenden demokratischen Frauen teilnehmen wird.

Der ehemalige Generalstaatsanwalt von Florida sagte auch, dass James durch das Eintauchen in Geschäftstransaktionen zwischen der Trump-Organisation und Banken und Versicherungsunternehmen, die er „Corporate Titans“ nannte, Unternehmen ermutigte, aus dem Staat zu fliehen.

„Sehen Sie sich an, was in Florida passiert, gehen Sie nach Miami, sehen Sie sich die Unternehmen an, die aus Kalifornien umziehen, die Unternehmen, die aus New York umziehen“, sagte Kise gegenüber Reportern. „Deshalb. Weil es diesen außergewöhnlichen Eingriff in den freien Markt gibt. Und es ist ein gefährlicher Präzedenzfall.“

Trump hat eine Reihe ungewöhnlicher und erfolgloser Rechtsstreitigkeiten gegen James‘ Ermittlungen geführt, die lange vor der Einreichung der massiven Klage des Generalstaatsanwalts gegen sein Geschäftsimperium im September begannen.

Das jüngste Manöver fand erst am Mittwoch vor einem staatlichen Gericht in Florida statt, wo Trump James verklagte, weil er angeblich in einen in Florida ansässigen Trust eingegriffen hatte, der viele der Geschäftsvermögenswerte des ehemaligen Präsidenten besitzt.

Der frühere Präsident Donald Trump gestikuliert, als er am Mittwoch, den 10. August, den Trump Tower in New York verlässt, auf dem Weg zum Büro des New Yorker Generalstaatsanwalts für eine Hinterlegung in einer zivilrechtlichen Untersuchung. | Julia Nikhinson/AP Foto

Wie es für Trump-Anzüge typisch ist, weicht die Beschwerde von der üblichen trockenen Juristensprache ab, um vernichtende rhetorische Angriffe auf James zu entfesseln, die eher wie Futter für politische Reden klangen.

Der Florida-Anzug beschreibt eine Reihe von scharf kritischen Äußerungen, die James über Trump gemacht hat, als er für das Amt kandidierte, und beschuldigt sie, eine „politische und persönliche Rache“ gegen den ehemaligen Präsidenten zu führen.

Ein Schuss, den der Anzug auf James abgibt, sagt, dass sie nicht die Absicht hatte, ihren Amtseid zu erfüllen, als sie ihn 2019 ablegte. „Leider muss sie dabei die Daumen hinter ihrem Rücken gekreuzt haben“, sagt der Anzug aus Florida.

„Was als ein karikaturistischer, kaum verhüllter Versuch begann, Präsident Trump aus persönlichen politischen Gründen öffentlich zu verleumden, hat sich in eine Verschwörung verwandelt, um die Kontrolle über ein globales Privatunternehmen zu erlangen, das letztendlich einem widerruflichen Trust aus Florida gehört.“ die 41-seitige Beschwerde sagt und schreibt James‘ anhaltende rechtliche Kampagne gegen Trump „einer tiefen Feindseligkeit für ihn persönlich und einer obsessiven Leugnung zu, dass er das Recht hatte, ein öffentliches Amt zu bekleiden“.

Die Florida-Klage, die in Palm Beach County eingereicht wurde, das 2019 Trumps legaler Wohnsitz wurde, versucht, James daran zu hindern, sich in das Trust einzumischen und sogar eine Kopie davon zu erhalten. Es strebt kein Geldurteil gegen James an, sagt aber in einer Fußnote, dass ein Schritt für eine solche Entschädigung geplant ist.

Die Trump-Klage wärmt eine Reihe von Argumenten auf, die Trumps Anwälte zuvor erfolglos an anderen Orten vorgebracht haben, darunter in Verfahren vor Engoron, wo Trump sich den Bemühungen widersetzte, ihn zu einer Aussage im Zusammenhang mit der Untersuchung zu zwingen. Trump saß schließlich im August einer solchen Befragung bei und berief sich mehr als 440 Mal auf sein verfassungsmäßiges Recht gegen Selbstbelastung.

Kise bestand jedoch am Donnerstag vor Gericht darauf, dass der ehemalige Präsident nicht vorhabe, zu versuchen, James Klage zu entgehen, indem er Vermögenswerte aus New York verlagere. Er sagte, nur zwei von Trumps New Yorker Gebäuden, Trump Tower und 40 Wall Street, könnten die 250 Millionen Dollar an Degorgierung, die James in ihrem Anzug anstrebt, reichlich decken.

Trump hatte auch eine Klage vor einem Bundesgericht eingereicht, in der versucht wurde, die Ermittlungen gegen James einzustellen, aber ein Bezirksrichter in Syrakus wies diesen Fall im Mai zurück. Trump hat gegen diese Entscheidung Berufung beim 2nd Circuit Court of Appeals eingelegt, das voraussichtlich Anfang nächsten Jahres Argumente zu dem Fall hören wird. Er versuchte auch, James‘ Klage einem anderen Richter zuzuweisen, schlug diese Bemühungen jedoch ein.