Die Wall Street hat weniger als eine Woche Zeit, bis die Federal Reserve ihre nächste Zinsentscheidung bekannt gibt überprüft Diese Woche wurden zahlreiche Wirtschaftsindikatoren veröffentlicht.

Diese Daten deuten darauf hin, dass die Federal Reserve die Zinsen nächste Woche wahrscheinlich immer noch stabil halten wird, sagen einige Anleger. Sie fügen jedoch hinzu, dass es in der Wirtschaft Stärken gibt, die darauf hindeuten, dass die Märkte keine Entwarnung haben.

Hier ist die Aufschlüsselung.

Inflation: Laut dem neuesten Verbraucherpreisindex stieg die US-Inflation im August gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % und beschleunigte sich damit im zweiten Monat in Folge. Die Preise stiegen im Monatsvergleich um 0,6 %, verglichen mit einem Anstieg von 0,2 % im Juli.

Die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, verlangsamte sich weiter.

„Letztendlich hat diese Veröffentlichung gezeigt, dass es noch viel zu tun gibt, um die Inflation wieder auf die 2 % der Fed zu bringen. Ziel“, sagte Sam Millette, Rentenstratege beim Commonwealth Financial Network.

Auch die Großhandelsinflation beschleunigte sich im zweiten Monat in Folge und stieg von 1,3 % im Zwölfmonatszeitraum bis August auf 1,6 %. Die Preiserhöhungen beliefen sich auf Monatsbasis auf bis zu 0,7 % und markierten damit den größten Einmonatsgewinn seit Juni 2022.

Kleine Unternehmen spüren den Druck durch anhaltend hohe Preise. Der Optimismus von mehr als 600 Kleinunternehmen, die von der National Federation of Independent Business befragt wurden, ist im letzten Monat gegenüber Juli zurückgegangen und hat damit eine dreimonatige Phase der Aufhellung der Stimmung durchbrochen.

Hypothekenzinsen: Die 30-jährige Festhypothek lag in der Woche bis zum 14. September durchschnittlich bei 7,18 %, ein Anstieg gegenüber 7,12 % in der Vorwoche. Das ist ein Anstieg gegenüber 6,02 % im Vorjahr, da die anhaltende Inflation und die Stärke der Wirtschaft die Zinsen höher halten.

Verbraucherstärke: Die Einzelhandelsumsätze, die an saisonale Schwankungen, aber nicht an die Inflation angepasst sind, nahmen im August gegenüber Juli zu und verzeichneten ein Rekordhoch Fünfter Wachstumsmonat in Folge. Der Anstieg war größtenteils auf höhere Werte zurückzuführen Die Ausgaben an Tankstellen stiegen, da die Ölpreise aufgrund von Produktionskürzungen in Saudi-Arabien und Russland sowie einer robusten Nachfrage in die Höhe schnellten.

Ohne den Anstieg durch Tankstellenverkäufe stiegen die Einzelhandelsausgaben im August gegenüber Juli um 0,2 %. Auch die Einzelhandelsausgaben stiegen in den meisten Kategorien.

Dies deutet darauf hin, dass die Einzelhandelsumsätze ein moderateres Wachstumstempo erreichen, da die Verbraucher vor Herausforderungen stehen, darunter einer Wiederaufnahme der Studienkreditzahlungen im nächsten Monat und einem anhaltenden Abfluss ihrer Ersparnisse aufgrund des Höhepunkts der Pandemie.

Das bedeutet jedoch nicht, dass dem Verbraucher plötzlich die Puste ausgegangen ist: „Der Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen ist nicht darauf ausgelegt, viele aktuelle Verbraucher-Megatrends zu erfassen, wie etwa die starke Reisesaison im Sommer (Taylor Swift) Eras Tour oder Barbenheimer (im Kino)“, sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank.

Was soll das alles heißen? Obwohl die Inflation viel niedriger ist als im letzten Jahr, liegt sie immer noch weit über dem 2-Prozent-Ziel der Fed, das der Vorsitzende Jerome Powell letzten Monat auf dem jährlichen Symposium der Zentralbank in Jackson Hole bekräftigte. Wyoming.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen Händler eine Wahrscheinlichkeit von etwa 97 %, dass die Zentralbank die Zinssätze im September unverändert lässt. Sie sind sich jedoch weiterhin uneinig, ob die Fed die Zinsen für den Rest des Jahres unverändert beibehalten oder stärker anheben wird.

„Ob die Zinsen länger höher bleiben oder das Inflationsziel flexibler wird, unter dem Strich sind die Kosten immer noch hoch, steigen immer noch und stellen immer noch ein Problem dar“, sagte Liz Young, Leiterin der Anlagestrategie bei SoFi, in einem Blogbeitrag am Donnerstag.

Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen auf ein Rekordhoch und signalisiert das Ende der Zinserhöhungen



Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt auf 4 % angehoben und angedeutet, dass sie mit ihrer langwierigen Zinserhöhungskampagne zur Eindämmung der hartnäckigen Inflation fertig sei, berichtet Olesya Dmitracova von CNN.

Die Zentralbank hat ihren Leitzins nun in zehn aufeinanderfolgenden Sitzungen angehoben und damit den höchsten Stand seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 erreicht. Der nächste Schritt bestehe darin, die Kreditkosten auf diesem Niveau zu halten, schlug die EZB vor.

Nach ihrer aktuellen Einschätzung hätten die Leitzinsen „ein Niveau erreicht, das, wenn es über einen ausreichend langen Zeitraum beibehalten wird, einen wesentlichen Beitrag zur rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zum Zielwert leisten wird“, heißt es in einer Erklärung der Bank.

Die jährliche Inflationsrate in den 20 Ländern, die den Euro verwenden, verlangsamte sich bis zum letzten Monat, als sie aufgrund steigender Energiekosten bei 5,3 % verharrte und damit deutlich über dem Ziel der EZB von 2 % lag. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass sukzessive Zinserhöhungen die Wirtschaftstätigkeit einschränken.

Lesen Sie hier mehr.

Extreme Hitze und Überschwemmungen werden der globalen Modebranche einen schweren Schlag versetzen, berichtet Michelle Toh von CNN.

Laut einer Studie der Cornell University und des Investmentmanagers Schroders besteht für vier der weltweit führenden Bekleidungsproduzenten die Gefahr, dass ihnen bis 2030 Gewinne in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar entgehen.

Bangladesch, Pakistan, Vietnam und Kambodscha gelten als besonders gefährdet, da bis zum Ende des Jahrzehnts mit einem Rückgang der Exporterlöse um 22 % – und größeren wirtschaftlichen Auswirkungen – gerechnet wird, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht.

Modemarken, die in großem Umfang in diesen Ländern einkaufen, sollten als Reaktion auf die prognostizierte Störung die Arbeitszeiten ändern und sicherstellen, dass die Arbeitnehmer ausreichend Ruhe und Flüssigkeitszufuhr erhalten, so Forscher von Schroders und dem Global Labor Institute von Cornell.

Lesen Sie hier mehr.