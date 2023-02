Die neuesten 990 Pro SSDs von Samsung haben ein Gesundheitsproblem

Irgendetwas scheint mit den SSDs 980 und 990 Pro von Samsung nicht zu stimmen. Besitzer der hoch angesehenen M.2-Solid-State-Laufwerke berichten von einer raschen Verschlechterung, wobei einige Benutzer ihre 990 Pro an Samsung zurücksenden. Und für das ältere 980 Pro empfiehlt Samsung den Besitzern Berichten zufolge, auf die neueste Firmware zu aktualisieren (via PC-Gamer).

Natürlich beschloss Khan, ein Ticket bei Samsung einzureichen, um dieses Problem zu lösen. Zu den an das Unternehmen gesendeten Details gehörten der Zustand und die Lese-/Schreibwerte des Laufwerks mithilfe von CrystalDiskInfo, einem Programm, das die in die meisten Festplatten eingebetteten SMART-Daten lesen kann. Das Laufwerk wurde an Samsung RMA geschickt, aber anschließend mit der Behauptung des Unternehmens zurückgegeben, es habe keine Mängel gefunden – und dann wurde es still, nachdem Khan sie gedrängt hatte, zu erklären, ob der Gesundheitsabfall normal sei.