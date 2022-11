Die neueste BearingPoint-Studie zeigt: 87 Prozent der befragten Teilnehmer in Euro

Neue Mobilitätsanbieter verändern die Wettbewerbslandschaft: Individuelle Mobilität verlagert sich vom Eigentum hin zu Dienstleistungen

Eine aktuelle Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint legt nahe, dass Mobilitätsentscheidungen im Jahr 2030 ganz anders getroffen werden, als wir es heute gewohnt sind. In der Studie „Destination 2030, Wer sitzt am Steuer der Zukunft der Mobilität?“ Dabei wurden drei Trends identifiziert, die die Mobilität in den kommenden Jahren bestimmen werden:

1.) Jede Reise wird zu einem persönlichen Erlebnis

2.) Klimaneutralität wird nicht verhandelbar sein – von der Wiege bis zur Bahre

3.) Menschen nutzen eher Dienstleistungen als eigene Fahrzeuge.

„Es wird ein radikal anderes Mobilitätsökosystem, in dem die Karten nicht nur für Autohersteller und Zulieferer, sondern auch für Verkehrsunternehmen und Energieversorger sowie Technologie- und Versicherungsunternehmen neu gemischt werden. Das Wachstum der individualisierten Mobilität, der Wandel zur Mobilität als Dienstleistung und „Der Vorstoß in Richtung CO2-Neutralität wird einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Einstellung zum Reisen haben. Und das wird auch unsere Beziehung zu den Automobilherstellern verändern – mit dem Risiko, die Bindung zu uns als Kunden zu schwächen“, kommentiert Dr. Stefan Penthin, Global Head of Automotive, Industrial Equipment & Manufacturing bei BearingPoint.

Entwicklungen wie Smart Working, Energiekrisen, Klimawandel und Unterbrechungen der Lieferkette verändern die Nachfrage nach Mobilität grundlegend

Die Studie basiert auf einer Umfrage in sechs europäischen Ländern, Aussagen von Kunden aus verschiedenen Branchen und Experteneinschätzungen von BearingPoint. Der Studie zufolge verändern neue Arbeitsweisen wie Smart Working, Energiekrisen, Klimawandel und Unterbrechungen der Lieferkette die Nachfrage nach Mobilität sowie die Richtung und das Tempo des Wandels grundlegend.

87 Prozent der Befragten glauben, dass sie seltener zur Arbeit pendeln werden, und 81 Prozent gaben an, im Vergleich zu 2019 deutlich weniger Geschäftsreisen zu unternehmen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird sich dies laut Studie auch auf Investitionen in die Infrastruktur auswirken. Die mit dem Aufbau neuer Mobilitätsinfrastrukturen verbundenen höheren Kosten können nicht vollständig an die Endnutzer weitergegeben werden. Möglicherweise müssen auch Gesetze erlassen werden, um die notwendige Infrastruktur zur Unterstützung von Elektrofahrzeugen zu schaffen. Lizenzierung und Strafverfolgung werden den Fokus vom Einzelnen auf den Anbieter verlagern, schlussfolgern die Studienautoren.

Drei Trends, die die Mobilität in den kommenden Jahren bestimmen werden

Die Studie geht davon aus, dass jede Fahrt zu einem persönlichen Erlebnis wird. Es wird eine Verlagerung des öffentlichen Verkehrs hin zur individuellen Mobilität geben, wobei die Fahrpläne von den Kundenbedürfnissen bestimmt werden und nicht wie im traditionellen öffentlichen Verkehr vordefiniert sind. Dies wird zu benutzerorientierteren Angeboten führen und die Reisezeit produktiver machen.

Die CO2-Neutralität wird laut der Studie nicht verhandelbar sein, die davon ausgeht, dass bis 2030 80 Prozent der produzierten Motoren umweltfreundlich sein werden. Investitionen in umweltfreundliche Verkehrsträger und die dazugehörige Infrastruktur werden zunehmen, insbesondere solche, die das Wohlbefinden fördern. wie Wandern und Radfahren. Zudem gibt die Hälfte der Teilnehmer (49 Prozent) an, bis 2030 auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.

„Da die Menschen eher Dienste nutzen als eigene Fahrzeuge, werden sie lieber auf On-Demand-Dienste umsteigen, als ein nicht ausgelastetes Fahrzeug zu besitzen. Für die Nutzer werden die Dienste und die Software wichtiger sein als das physische Fahrzeug und seine Marke. da Softwareplattformen die gesamte Reise orchestrieren“, sagt Dr. Stefan Penthin.

Weitere Details zu den Studienergebnissen finden Sie hier: https://www.bearingpoint.com/de-de/insights-events/insights/destination-2030/

