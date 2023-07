Der größten Supermacht der Welt ist es nicht gelungen, Teheran zu zerschlagen. Welche Hoffnung hat London also?

Das neue Sanktionsregime des Vereinigten Königreichs gegen Teheran wird kaum einen wesentlichen Unterschied machen, außer unnötige Gegenreaktionen hervorzurufen und den Eindruck von Rücksichtslosigkeit bei der Regierung in London zu erwecken. Während Iran in der heutigen multipolaren Welt aufsteigt, belastet die Obsession Großbritanniens mit der westlichen Ordnung der Vergangenheit das Land nur.

Der britische Außenminister James Cleverly gab bekannt, dass seine Regierung beschlossen habe, ein neues Sanktionsregime gegen den Iran zu schaffen und damit die Befugnisse des Vereinigten Königreichs zur Sanktionierung von Entscheidungsträgern in Teheran auf diejenigen auszuweiten, die angeblich an der Verbreitung von Waffen beteiligt sind. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, antwortete schnell: „Ich begrüße die Ankündigung des Vereinigten Königreichs, eine neue Sanktionsbehörde zu schaffen“, und ermutigte ihn weiter „Zusätzliche Maßnahmen aller gleichgesinnten Partner, um gegen die feindseligen Aktionen Irans vorzugehen.“ Der Iran hingegen revanchierte sich, indem er den britischen Geschäftsträger wegen Großbritanniens nach Teheran berief „destruktiv und interventionistisch“ Bemerkungen.

Trotz der scheinbaren Ernsthaftigkeit, mit der die britische Regierung ihre neue Entscheidung verkündet hat, ist die Realität so, dass ihre Sanktionen kaum etwas an der misslichen Lage Irans ändern werden. Seit 2018, als der damalige US-Präsident Donald Trump einseitig aus dem Iran-Atomabkommen ausstieg und die derzeit andauernde Sanktionskampagne des „maximalen Drucks“ fortsetzte, hat sich die iranische Regierung weiterentwickelt und versucht, die Folgen solcher Maßnahmen zu umgehen. London hat in der Weltwirtschaft keine annähernd so bedeutende Stellung wie sein Verbündeter in Washington. Wenn Teheran nicht von der dominierenden Wirtschaftsmacht der Welt in die Knie gezwungen wurde, dürfte die Wahrscheinlichkeit von Sanktionen, die sich gegen iranische Aktionen innerhalb des Vereinigten Königreichs selbst richten könnten, kaum etwas an dieser Situation ändern.

Wenn die Sanktionen nichts bewirken, was könnte der Grund für die jüngste Ankündigung im Vereinigten Königreich sein? Dies könnte mit einer Reihe verschiedener Faktoren zusammenhängen. Zunächst einmal wurde Iran gerade als Vollmitglied in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) aufgenommen. Die Islamische Republik hat nach Wegen gesucht, die Auswirkungen der jahrelangen Isolation von der Weltwirtschaft zu verringern, wozu die Mitgliedschaft in der SOZ durchaus hilfreich sein könnte. Darüber hinaus strebt Teheran eine Position im BRICS-Wirtschaftsbündnis an, das zumindest grundsätzlich von allen Mitgliedsstaaten unterstützt wird. Darüber hinaus haben Iran und Russland einen Vertrag über den Bau einer Eisenbahnverbindung als Teil des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) unterzeichnet. Die Investitionen im Iran nehmen zu und auch die internationale Zusammenarbeit des Landes nimmt zu, was es ihm ermöglicht, sich den Diktaten des kollektiven Westens zu entziehen.









Es ist wahrscheinlich, dass die USA und ihre westlichen Partner über die Erfolge Irans empört sind und daher nach einer Möglichkeit suchen, den Iran zu untergraben oder ihn dadurch zu verärgern. Bereits im April geschah etwas anderes, das möglicherweise etwas mit der jüngsten Sanktionserklärung des Vereinigten Königreichs zu tun hat; 125 britische Abgeordnete forderten die Regierung auf, das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran als Terrororganisation zu verbieten, indem sie Lobbyarbeit und den Empfehlungen einflussreicher Denkfabriken folgte. Die Europäische Union kündigte außerdem ihre Absicht an, die IRGC als Terrorgruppe einzustufen. In beiden Fällen wurde dies nicht weiterverfolgt, wahrscheinlich weil dies dazu führen würde, dass jegliche Unterstützung der iranischen Regierung als Unterstützung des Terrorismus interpretiert würde und sogar die Ausweisung iranischer Botschafter erfolgen würde, ein Schritt, der angesichts der aktuellen Situation wahrscheinlich zu schwer erscheint. Das Versäumnis des Vereinigten Königreichs, sich hierzu zu verpflichten, führt daher zu Kritik aus dem Parlament selbst an der Einführung einer Politik, die darauf abzielen könnte, die Umsetzung des Verbots zu vermeiden.

Das Vereinigte Königreich folgt zusammen mit seinen westlichen Verbündeten weiterhin dem Beispiel Washingtons in Fragen im Zusammenhang mit dem Iran, der gleichen US-Regierung, die von einem Präsidenten, Joe Biden, kontrolliert wird, der versprochen hatte, zum Atomabkommen von 2015 zurückzukehren, und am Ende noch einmal nachgab stattdessen die harte Sanktionshaltung der Trump-Regierung. Die Überlegungen, die IRGC als Terrorgruppe einzustufen, neue Sanktionen einzuführen und die ständigen unbegründeten Anschuldigungen bezüglich des Strebens nach Atomwaffen durch den Iran – all das kommt einem bedeutungslosen Wutanfall gleich.

Das Vereinigte Königreich hat nun zusammen mit der Ukraine, Kanada und Schweden ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs beantragt, wonach der Iran im Januar 2020 den Flug PS752 der Ukraine International Airlines illegal abgeschossen hat. Obwohl diese Tragödie eindeutig nicht vorsätzlich war, machen die westlichen Medien und Regierungen so weiter, als ob Die iranische Luftabwehr tötete absichtlich alle 176 Passagiere an Bord und ignorierte dabei die Tatsache, dass nach dem Abschuss ballistischer Raketen durch das IRGC auf den Militärstützpunkt Ain al-Assad im Irak als Reaktion darauf legitime Drohungen mit US-Luftangriffen auf das Land bestanden die Ermordung ihres Generals Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff. Obwohl aus Teheran mangelnde Transparenz behauptet wird, haben die iranischen Behörden zehn Personen zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie ihrer Meinung nach eine Fehlzündung von Flugabwehrraketen auf das Flugzeug begangen hatten. Tage vor dem Vorfall hatte US-Präsident Donald Trump öffentlich damit gedroht, über 50 Ziele im Iran anzugreifen, darunter auch Kulturstätten.

Das Vereinigte Königreich lehnt es in jedem Fall ab, die Verantwortung für sein eigenes Fehlverhalten zu übernehmen, und beharrt darauf, den Anweisungen Washingtons zu folgen und gegen den Iran vorzugehen, während das eigene Volk von einer Lebenshaltungskostenkrise geplagt wird. Die britische Regierung beschließt, ihre Zeit damit zu verbringen, der Welt Vorträge zu halten, weigert sich jedoch, einen Ansatz zu verfolgen, der ihren eigenen Bürgern stabile Lebensbedingungen und eine Zukunft bietet. Die Regierung in Teheran macht keine Fortschritte, die fantasievollen Machenschaften des Vereinigten Königreichs bezüglich eines dortigen Regimewechsels sind nicht hilfreich, und Versuche, Iran zu delegitimieren, werden nur eine unnötige Gegenreaktion hervorrufen und gleichzeitig Nationen außerhalb des Westens zeigen, dass die gleiche westliche Arroganz das Land blind macht Engagement in der entstehenden multipolaren Ordnung.