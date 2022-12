Die neuen Chatbots könnten die Welt verändern. Kannst du ihnen vertrauen?

Diesen Monat stellte Jeremy Howard, ein Forscher für künstliche Intelligenz, seiner 7-jährigen Tochter einen Online-Chat-Bot namens ChatGPT vor. Es war einige Tage zuvor von OpenAI, einem der ehrgeizigsten KI-Labore der Welt, veröffentlicht worden.

Er sagte ihr, sie solle den experimentellen Chat-Bot fragen, was ihr in den Sinn komme. Sie fragte, wozu Trigonometrie gut sei, woher Schwarze Löcher kämen und warum Hühner ihre Eier ausbrüten. Jedes Mal antwortete es in klarer, gut punktierter Prosa. Als sie nach einem Computerprogramm fragte, das den Weg eines durch die Luft geworfenen Balls vorhersagen konnte, gab es ihr das auch.

In den nächsten Tagen sah Dr. Howard – ein Datenwissenschaftler und Professor, dessen Arbeit die Entwicklung von ChatGPT und ähnlichen Technologien inspirierte – den Chatbot als eine neue Art von persönlichem Tutor. Es könnte seiner Tochter Mathematik, Naturwissenschaften und Englisch beibringen, ganz zu schweigen von ein paar anderen wichtigen Lektionen. Der wichtigste unter ihnen: Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen sagt.

„Es ist aufregend zu sehen, wie sie so lernt“, sagte er. „Aber ich habe ihr auch gesagt: Vertraue nicht alles, was es dir gibt. Es kann Fehler machen.“