Eine plötzliche neue Wendung in den Ermittlungen gegen Hunter Biden bedeutet, dass sich seine rechtlichen Schwierigkeiten wahrscheinlich über Monate hinziehen werden, was eine unwillkommene neue Belastung für die Kandidatur seines Vaters im Weißen Haus und für seine Wiederwahl darstellen wird.

Noch vor wenigen Wochen schien sich der Schatten des kriminellen Verdachts gegen Hunter Biden zu lichten. Aber die Ernennung von David Weiss, dem Staatsanwalt, der gegen den Sohn von Präsident Joe Biden ermittelt, zum Sonderermittlerstatus am Freitag war aus symbolischen und politischen Gründen ebenso wichtig wie aus rechtlichen Gründen. Der neue Status verleiht ihm zusätzliche Befugnisse, um seine Ermittlungen auszuweiten – möglicherweise auf andere Bundesstaaten über seine derzeitige Tätigkeit als US-Anwalt in Delaware hinaus.

Die Statusänderung erfolgte nach dem Scheitern eines Abkommens im letzten Monat, das wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass Hunter Biden zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden wäre, nachdem er sich zweier Steuerdelikte schuldig bekannt hatte. Der Deal hätte auch eine Vereinbarung zur Beilegung einer Anklage wegen Waffenverbrechens enthalten. Weiss sagte in einer Gerichtsakte am Freitag, dass die Verhandlungen zur Umstrukturierung des Deals – von dem ein Richter befürchtet hatte, dass er verfassungswidrig sei – nun in eine „Sackgasse“ geraten seien und dass ein Prozess wahrscheinlich sei.

Die Aussicht, dass der Sohn des Präsidenten im grellen Rampenlicht der Medien vor Gericht stehen würde, wäre für jedes Weiße Haus eine alptraumhafte Ablenkung, ganz zu schweigen davon – möglicherweise – während eines Wiederwahlkampfs. Es würde auch die persönliche Belastung des Präsidenten und seiner Familie durch die bereits fünf Jahre dauernden Ermittlungen gegen seinen einzigen überlebenden Sohn, einen genesenden Süchtigen, verlängern.

Ein solches Spektakel könnte für Joe Biden so schädlich sein, dass der ehemalige Generalstaatsanwalt Alberto Gonzales am Freitag in der CNN-Sendung „The Lead with Jake Tapper“ sagte, dass eine neue Einigung nicht ausgeschlossen werden könne.

„Das Risiko (eines Prozesses) ist für Hunter Biden potenziell viel größer, es ist auch schlecht für seinen Vater … Will der Sohn den Präsidenten wirklich mitten im Wahlkampf einem Prozess unterziehen?“ sagte Gonzales, der in der Regierung von George W. Bush diente.

Die genauen rechtlichen Auswirkungen des Antrags von Weiss werden erst in den kommenden Wochen klar werden. Es gibt beispielsweise Fragen dazu, warum Weiss seinen neuen erhöhten Status beantragt hat, nachdem er bereit war, einen Vergleich mit Hunter Biden abzuschließen, und zuvor gesagt hatte, dass er keine besonderen Anwaltsbefugnisse benötige. Und warum entschied Generalstaatsanwalt Merrick Garland, dass dies gemäß dem Sonderermittlergesetz im US-Recht der Zeitpunkt sei, an dem genügend strafrechtliche Vorwürfe zur Untersuchung vorliegen und dass potenzielle Interessenkonflikte darin bestehen, Weiss unter der direkten Aufsicht der Justiz zu halten? Abteilung?

Hunter Bidens Anwalt Abbe Lowell sagte am Freitag gegenüber Kaitlan Collins von CNN in „The Source“, dass sich Weiss‘ Titel zwar geändert habe, der Sachverhalt jedoch nicht. Nach fünf Jahren einer, wie er es nannte, gründlichsten Untersuchung aller Zeiten, sagte Lowell, hätten Berufsstaatsanwälte entschieden, dass die einzig angemessenen Anklagen Steuervergehen und eine umgeleitete Waffenbeschuldigung seien. „Was auch immer sein Titel ist und was auch immer als nächstes passiert, wir sind zuversichtlich, dass das die gleiche Schlussfolgerung sein wird“, sagte er.

Weitere Fragen für Weiss betreffen auch die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis eine Untersuchung, die bereits in der Trump-Administration begann, zu einem Abschluss kam, und ob sein neuer Status einen Schritt über die Steuer- und Waffenvorwürfe, mit denen Hunter Biden konfrontiert ist, und in seine Geschäftsaktivitäten verheißt einige andere Bereiche.

Politischer Nachhall brach aus, als Garland in einem überraschenden Nachrichtenauftritt seinen Schritt ankündigte.

Der Generalstaatsanwalt hat versucht, den öffentlichen Anschein einer politischen Einmischung in die Untersuchung zu vermeiden, da er die „außergewöhnlichen Umstände“ des Falles nannte – nämlich, dass es sich um den Sohn eines amtierenden Präsidenten handelte. Aber die symbolische Bedeutung der Ernennung eines Sonderermittlers verstärkt die Wahrnehmung eines Skandals und eines potenziellen Fehlverhaltens, selbst wenn sich die rechtlichen Realitäten des Falles nicht verändert haben.

Die Sorge des Weißen Hauses besteht darin, dass Sonderermittler und unabhängige Staatsanwälte, von der Clinton-Administration bis zur Trump-Administration, in der Vergangenheit die Ermittlungen über ihre ursprünglichen Bereiche hinaus ausgeweitet haben und niemand genau sagen kann, wie oder wann ihre Ermittlungen enden werden.

Die greifbarsten politischen Folgen der Entscheidung vom Freitag werden darin bestehen, dass den Republikanern, die Präsident Biden als korrupt darstellen wollen, monatelang neues Material zur Verfügung gestellt wird – eine willkommene Ablenkung von den beispiellosen und mehrfachen Anklagen gegen Ex-Präsident Donald Trump.

Es ist nicht klar, ob die Ernennung eines Sonderermittlers dazu führen wird, dass die Geschichte von Hunter Biden über die fieberhafte Berichterstattung in den konservativen Medien hinaus in den politischen Mainstream gelangt und die Aufmerksamkeit der Republikaner im Repräsentantenhaus auf sich zieht. Aber die Republikaner werden sich dafür einsetzen, dass unabhängige Wähler und Wechselwähler alles darüber erfahren und ihre unbewiesene Behauptung vorbringen, dass Hunter Biden ungerechtfertigte Vorteile vom Justizministerium erhält, während Trump verfolgt wird.

Diese Split-Screen-Erzählungen waren am Freitagmorgen deutlich zu sehen, als die Ankündigung des Sonderermittlers die Schlagzeilen mit der ersten Vorverhandlung vor Richterin Tanya Chutkan über Trumps Anklage wegen Vorwürfen teilte, er habe bei seinen Versuchen, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen, gegen das Gesetz verstoßen . Ein Betrachter, der mit den Einzelheiten der einzelnen Fälle nicht vertraut ist, könnte den falschen Eindruck gewinnen, dass Biden und sein potenzieller republikanischer Rivale bei der Wahl 2024 einem ähnlichen rechtlichen Zwang ausgesetzt waren.

„Ein Teil von Trumps Politik im Allgemeinen besteht darin, zu suggerieren, dass die Gewässer trüb sind, jeder darin schwimmt, sich alle gleich verhalten und dass diese Straftaten daher ignoriert werden sollten“, sagte David Axelrod, ein ehemaliger Top-Berater von Präsident Barack Obama. der jetzt ein leitender politischer Kommentator bei CNN ist.

Es gibt zwei wichtige Unterschiede zwischen Biden und Trump, die die Republikaner zu verwischen versuchen.

Erstens wurde der ehemalige Präsident bereits dreimal persönlich und strafrechtlich angeklagt. Kein anderer Ex-Präsident wurde jemals wegen Verbrechen angeklagt.

Trump sieht sich auch mit Vorwürfen konfrontiert, die die gegen Hunter Biden bei weitem überwiegen, darunter der angebliche Missbrauch von Dokumenten zur nationalen Sicherheit, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Ferienort in Florida gehortet hatte. Ihm wird faktisch auch das größte Verbrechen in einer Demokratie vorgeworfen: der Versuch, den Wählerwillen bei einer Wahl zu kippen.

Der zweite Unterschied besteht darin, dass das Verhalten von Präsident Biden unter den aktuellen Rahmenbedingungen im Strafverfahren gegen seinen Sohn kein Thema ist. Während die Republikaner versuchen, Zusammenhänge zwischen Hunter Bidens Geschäftsaktivitäten und lukrativen Geschäften in Ländern wie der Ukraine und China und Bidens Entscheidungsfindung als Vizepräsident aufzuzeigen, haben sie bisher keine Beweise für das Fehlverhalten seines Vaters vorgelegt. Dies trotz immer neuer Beweise dafür, dass Hunter Biden mit der Marke seiner Familie gehandelt hat, was zwar ethische Fragen seinerseits aufwirft, aber bislang keinen Beweis dafür zu liefern scheint, dass sein Vater seine Macht missbraucht hat.

In einem Interview mit Tapper am Mittwoch äußerte James Comer – der Republikaner und Vorsitzender des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses – neue Verdächtigungen.

„Ich denke, es gibt mehr als genug Beweise dafür, dass Joe Biden dem amerikanischen Volk gegenüber nicht ehrlich war und wusste, dass seine Familie Geldwäsche betrieben hat.“ Er musste“, sagte Comer.

Comer war jedoch wiederholt nicht in der Lage, Beweise für diese Aktivität oder konkrete Verbindungen zwischen Joe Biden und einem angeblichen Fehlverhalten seines Sohnes vorzulegen. Während die Republikaner also versuchen, eine Gleichstellung zwischen dem derzeitigen Präsidenten und seinem Vorgänger herzustellen, der im nächsten Jahr wegen zahlreicher Strafanzeigen voraussichtlich mehrmals vor Gericht stehen wird, ähneln sich Inhalt und Umfang ihrer beiden Fälle nicht.

Und während konservative Medienmoderatoren Joe Biden Nacht für Nacht wegen des Verhaltens seines Sohnes beschimpfen, ist nicht klar, ob Zweifel an der Ehrlichkeit und Integrität des derzeitigen Präsidenten bereits ein breiteres Publikum beunruhigen.

Dennoch könnte bei einer Wahl, die wahrscheinlich knapp wird, selbst eine winzige Bewegung unter unabhängigen Wählern und Wechselwählern wichtig sein – insbesondere, wenn einige Amerikaner mit Bidens Leistung unzufrieden sind, sich aber Sorgen über Trumps kriminelle Aufdeckung machen. Jedes Gefühl, das die GOP den Wählern vermitteln kann, dass Joe Biden korrupt ist, könnte einigen von ihnen eine Art Erlaubnisschein geben, ihre Stimme für den Ex-Präsidenten abzugeben, wenn er der GOP-Kandidat ist.

Angesichts der Tatsache, dass die Republikaner seit Monaten einen Sonderermittler fordern, hätte man von ihnen erwarten können, dass sie die Bombenankündigung vom Freitag feiern würden.

Aber führende republikanische Gesetzgeber starteten sofort eine Flut von Angriffen auf Weiss, obwohl er zum ersten Mal unter Trump ernannt wurde, und behaupteten, dass seine Ernennung zum Sonderermittler keineswegs den Fall vor politischem Einfluss isolierte, sondern ein Vertuschungsversuch war. Die GOP hat sich gegen Weiss gewandt, weil er ihre beweisfreien Behauptungen, Joe Biden habe sich während seiner Amtszeit als Vizepräsident mit seinem Sohn verschworen, um ihre Familie zu bereichern, nicht untermauert hat, und sie behaupten auch, dass der ursprünglich Hunter Biden angebotene Plädoyer-Deal ein „Schatz“ gewesen sei. Vereinbarung.

„Dieser Schritt von Generalstaatsanwalt Garland ist Teil der Bemühungen des Justizministeriums, eine Vertuschung der Familie Biden zu versuchen, angesichts der zunehmenden Beweise des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses für die Rolle von Präsident Joe Biden bei den Plänen seiner Familie, „die Marke“ für Millionen von Dollar an Ausländer zu verkaufen “, sagte Comer, der einen Bezirk in Kentucky vertritt.

Kevin McCarthy, Sprecher des republikanischen Repräsentantenhauses aus Kalifornien, fügte hinzu: „Wenn Weiss den Sweetheart-Deal ausgehandelt hat, der nicht genehmigt werden konnte, wie kann man ihm dann als Sonderermittler vertrauen?“

Der Senator von South Carolina, Lindsey Graham, warnte: „Wenn das Ziel der Entscheidung von Generalstaatsanwalt Garland, Herrn Weiss zum Sonderermittler in den Ermittlungen gegen Hunter Biden zu ernennen, darin bestand, diese Geschichte zunichte zu machen, dann ist er kläglich gescheitert.“

Die Reaktion der Republikaner zeigte, wie Fragen zu Hunter Biden – und zu Trumps Strafanklagen – hoffnungslos politisiert wurden. In gewisser Weise konnten die Republikaner am Freitag ihren politischen Kuchen essen und ihn aufessen, indem sie für Aufruhr über die Erhebung von Weiss sorgten, sich aber dafür positionierten, aus der Verlängerung seiner Ermittlungen einen politischen Vorteil zu ziehen.

Die Entwicklungen am Freitag werden außerdem zu einer fieberhaften politischen Atmosphäre beitragen, die dazu führt, dass führende Republikaner im Repräsentantenhaus die Einleitung einer Amtsenthebungsuntersuchung gegen den Präsidenten erwägen. Während einige gemäßigte Republikaner, deren Bezirke für die Hoffnungen ihrer Partei, im nächsten Jahr ihre Mehrheit zu halten, von entscheidender Bedeutung sein werden, möglicherweise von einem solchen Schritt abraten, dürfte ein neues Vertuschungsnarrativ, das in den konservativen Medien auf Hochtouren getrieben wird, den Druck auf einfache Mitglieder weiter erhöhen einer Amtsenthebungsuntersuchung zuzustimmen.

Zwar gibt es für Hunter Biden viele Fragen zu beantworten, aber der anhaltende Mangel an stichhaltigen Beweisen dafür, dass Biden ein Verbrechen begangen oder sich als Vizepräsident auf eine Weise verhalten hat, die seine Absetzung als Präsident Jahre später erforderlich macht, dürfte für die Berechnungen der Republikaner keinen großen Einfluss haben.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.