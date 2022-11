Die neue Netflix-Dokumentation zeigt hinter den Kulissen Aufnahmen von Lionel Messi, der argentinische Teamkollegen während des Copa America-Triumphs über Brasilien versammelt

Lionel Messi hält in einer neuen Netflix-Dokumentation über Argentiniens Copa America-Triumph 2021 ein leidenschaftliches Teamgespräch.

Der Dokumentarfilm mit dem Titel „Champions of America“, der am Donnerstag veröffentlicht wird, zeigt die Reise des Teams während des Wettbewerbs.

Getty Messi holte sich letzte Saison die Copa America-Trophäe für Argentinien, könnte die Weltmeisterschaft die nächste sein?

Argentinien hat es zum ersten Mal seit 1993 geschafft, die Trophäe in die Hände zu bekommen, und die Fans können sehen, wie Messis Rallye-Team mit seinen Teamkollegen spricht, bevor sie Brasilien in ihrem eigenen Patch besiegen.

„Es gibt keinen Zufall, weißt du was? Dieser Pokal sollte in Argentinien ausgetragen werden“, ist Messi in der zu hören Anhänger.

„Gott brachte es hierher, brachte es hierher, um es im Maracana aufzuziehen, um es für uns alle schöner zu machen. Lass uns selbstbewusst und ruhig rausgehen und diesen hier mit nach Hause nehmen.“

Das Duell gegen Argentiniens Rivalen war für Messi von entscheidender Bedeutung, da es einer der wenigen Trophäen war, die er nicht gewinnen konnte.

Der frühere Flügelspieler von Manchester United, Angel di Maria, brachte Messis Mannschaft in Führung, indem er den Ball über Ederson hob.

Der siebenmalige Ballon d’Or-Gewinner hatte dann die Gelegenheit, direkt im Tod zu punkten, aber er konnte Ederson nicht schlagen, nachdem er gestolpert war. Der Fehlschuss spielte jedoch keine Rolle, da Argentinien mit 1: 0 gewann.

Netflix Messi hat seinen Teamkollegen vor Argentiniens Copa America-Sieg gegen Brasilien einen Schlachtruf zugestoßen

Lo siento pero te como, hermano. MAÑANA estrena Sean eternos: Campeones de América, die Dokumentation, die in erster Person den Jakobsweg der Scaloneta für die Vuelta im Maracaná enthält. Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan. pic.twitter.com/S0AP7fh7T0 – CheNetflix (@CheNetflix) 2. November 2022

Aufstieg „Es muss schrecklich für Grealish sein“ – Almiron wurde von Newcastle zum Spieler des Monats ernannt

STUMPF O’Hara konnte Cundys Ansicht über Spurs nicht glauben, aber Arsenal-Fan Woods unterstützte ihn

Knall Spurs machen sich mit frechen Tweets über Marseille-Fans lustig, nachdem sie nach dem Sieg das Schlusslicht der Gruppe waren

Schocker McCoist reagiert auf Rangers‘ Tag mit dem schlechtesten Team aller Zeiten, als ein anderer Experte einsteigt

ehrlich Besiktas-Chef gibt zu, dass Dele Alli bei der Leihgabe von Everton „unter den Erwartungen“ geblieben ist

Jawohl! Conte feiert unter Marseille-Fans und Kane tanzt, während O’Hara Anerkennung fordert







Messi bereitet sich derzeit auf seine letzte Weltmeisterschaft vor, die höchstwahrscheinlich seine sein wird letztes Turnier mit der argentinischen Nationalmannschaft.

Da er die Trophäe in der Vergangenheit noch nie gewonnen hat, wäre es sicherlich eine angemessene Hommage an den wohl größten Fußballspieler aller Zeiten, sich mit diesem Silberbesteck zu verabschieden.

Zuletzt war Argentinien 2014 dem Endspiel nahe, als es das Finale in Brasilien erreichte.

Messi und Co. wurden in der Verlängerung von Deutschland mit 0:1 geschlagen, und sie hoffen, dieses Mal noch einen draufzusetzen.