An diesem Montagabend veröffentlicht Apple Updates für seine mobilen Betriebssysteme: iOS 17, iPad OS 17 und Watch OS 10. Diese Funktionen sind jetzt besonders spannend.

In der Vorwoche stellte Apple neue Hardware vor, darunter das iPhone 15, die Apple Watch Ultra 2 und die Series 9. Das Software-Update folgt wie immer einige Tage nach der Keynote. An diesem Montagabend können Nutzer auf iOS17, iPad OS 17 und Watch OS 10 aktualisieren. Wie immer erreichen die jungen Betriebssysteme auch ältere Geräte. Solange es möglich ist, sofern die alten Smartphones ausreichend schnell sind und genügend Speicher bieten, profitieren Sie von der neuesten Software.

Beginnen wir mit dem iPhone und dem neuen iOS 17. Es kann auf allen seit 2018 erschienenen Geräten installiert werden. Eine solche Nachhaltigkeit ist in der Smartphone-Branche ungewöhnlich. Andere Hersteller bieten Updates nur für drei Jahre an. Allerdings sind einige Funktionen von iOS 17 so leistungsintensiv, dass sie ein jüngeres iPhone erfordern. Den alten Modellen fehlt einfach die Rechenleistung.