Die NCAA verweigert DeAndre Williams aus Memphis ein zusätzliches Jahr der Spielberechtigung

Der Antrag des Memphis-Stürmers DeAndre Williams auf ein weiteres Jahr der Spielberechtigung wurde von der NCAA abgelehnt, gab die Schule am Freitag bekannt.

Williams hatte einen Verzicht auf ein weiteres Jahr beantragt, sein ursprünglicher Antrag wurde jedoch abgelehnt. Er und die Schule legten gegen die Entscheidung der NCAA Berufung ein, doch auch diese wurde diese Woche abgelehnt.

„Wir sind äußerst enttäuscht, dass ein Verzicht auf ein weiteres Förderjahr für DeAndre Williams abgelehnt wurde, nachdem ein Antrag auf erneute Prüfung der ursprünglichen Ablehnung und dann eine Berufung eingegangen waren“, heißt es in einer Erklärung der Schule. „Wir waren der Meinung, dass die aufgedeckten und der NCAA vorgelegten Beweise für akademische Fehlberatungen vor seiner ersten College-Einschreibung ausreichten, um diesen Verzicht zu gewähren, und wir waren auch fest davon überzeugt, dass die Tiefe der zusätzlichen Informationen, die der NCAA laufend mitgeteilt werden, umfangreich sein würde.“ DeAndres Seite.

„Leider kam die NCAA nach mehreren Monaten des Hin und Her zu einem anderen Schluss. Wir schätzen DeAndres Beitrag zu unserem Basketballprogramm für Männer in den letzten zweieinhalb Jahren und er wird immer ein Memphis Tiger bleiben.“ . Dennoch freuen wir uns sehr auf eine spannende Saison auf dem Platz unserer Herren-Basketballmannschaft.“

Williams, der Anfang Oktober 27 Jahre alt wurde, unterschrieb zunächst in der Klasse 2018 bei Evansville. In seiner ersten Saison 2018/19 wurde er für nicht spielberechtigt erklärt, 2019/20 bestritt er dann 18 Spiele, bevor er nach Memphis wechselte. Williams startete in den letzten drei Saisons 80 Spiele für die Tigers und erzielte während seiner Zeit bei der AAC durchschnittlich 14,1 Punkte und 6,8 ​​Rebounds.

Mit 17,7 Punkten, 8,2 Rebounds und 2,9 Assists wurde er letzte Saison zum All-AAC der ersten Mannschaft gewählt.

Auch ohne Williams dürfte Memphis in dieser Saison über eines der ältesten Teams des Landes verfügen. Die Tigers waren im vergangenen Frühjahr im Transferportal beschäftigt und holten Jordan Brown (23), David Jones (21), Caleb Mills (23), Jahvon Quinerly (24) und Jaykwon Walton (22).

Memphis eröffnet seine Saison am Montag zu Hause gegen Jackson State.