Die Navajo-Nation hebt das Maskenmandat wegen eines großen Vorbehalts auf

WINDOW ROCK, Arizona – Die Navajo-Nation hat ein Maskenmandat aufgehoben, das seit den frühen Tagen der Coronavirus-Pandemie in Kraft war, gaben Beamte am Freitag bekannt und erfüllten damit ein Versprechen, das der neue Stammespräsident Buu Nygren im Wahlkampf für das Amt gemacht hatte.

Das Mandat war eines der am längsten bestehenden in den USA und galt weitgehend für Unternehmen, Regierungsstellen und Touristenziele in dem riesigen Reservat, das sich bis nach New Mexico, Utah und Arizona erstreckt. Der Stamm hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt eine der höchsten Coronavirus-Infektionsraten im Land und gehörte zu den strengsten Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Nygren und der Delegierte des Navajo-Nationsrates, Otto Tso, der vorübergehend die Legislative des Stammes beaufsichtigt, kündigten am Freitagabend gemeinsam die Aufhebung des Maskenmandats in den sozialen Medien an.

Sie zitierten Zahlen von Gesundheitsbeamten der Stämme, die zeigen, dass ein geringes Übertragungsrisiko besteht, basierend auf der 7-Tage-Inzidenzrate von 51 Fällen pro 100.000 Menschen.

Die Zahl der positiven Fälle insgesamt während der Pandemie ist in der Region Navajo nach wie vor höher als in jeder anderen Region des indischen Gesundheitsdienstes mit Ausnahme von Oklahoma. Die Navajo-Nation hat seit Beginn der Pandemie mehr als 2.000 COVID-bedingte Todesfälle verzeichnet.

Nygren und Tso forderten die Menschen auf, weiterhin Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. In Schulen, Pflegeheimen und Gesundheitseinrichtungen sind gemäß der neuesten Verordnung über die öffentliche Gesundheit weiterhin Masken erforderlich.

„Es ist an der Zeit, dass die Navajo-Leute wieder an die Arbeit gehen“, sagte Nygren in einer Erklärung. „Es ist an der Zeit, dass sie ihre Kapitelsäle öffnen können, um lokale Geschäfte zu tätigen und Dienstleistungen zu erhalten, die sie verlangen und verdienen.“

Die Nachricht verbreitete sich schnell und Kommentare gingen in den sozialen Medien ein. Einige lobten die Aktion, andere äußerten sich scharf kritisch, darunter der frühere Präsident Jonathan Nez, der eine zweite Amtszeit angestrebt hatte und dessen Amtszeit von der Reaktion auf die Pandemie geprägt war.

Nez schrieb dem Maskenmandat die niedrigeren Coronavirus-Raten zu und sagte, er bete, dass COVID-19-, RSV- und Grippefälle nicht zunehmen.

„Aber die neue Regierung muss zur Rechenschaft gezogen werden, wenn wir einen Anstieg von Neuinfektionen, Krankenhauseinweisungen und Todesfällen sehen“, schrieb er auf Twitter.

Die Durchsetzung des Maskenmandats war in der 27.000 Quadratmeilen (69.000 Quadratkilometer) großen Navajo-Nation gemischt. Die meisten Menschen trugen bei der Amtseinführung für neu gewählte Beamte Anfang dieses Monats Masken, aber weder Nygren noch Nez trugen die ganze Zeit über eine.

Brian Parrish, der das Navajo Nation Gaming Enterprise beaufsichtigt, sagte, dass die Beschilderung in den vier Casinos des Stammes geändert würde, um anzuzeigen, dass Masken jetzt optional sind. Er sagte, er vermute, dass ein großer Prozentsatz der Gäste wegen des Maskenmandats nicht zurückgekehrt sei, aber jetzt vielleicht.

„Wir sind bereit, diesen nächsten Schritt zur Rückkehr zur Normalität zu tun“, sagte er am späten Freitag.

Priscilla Todecheeny, die im Red Rock Trading Post in Red Valley, Arizona, arbeitet, sagte, dass Schilder bezüglich Masken herunterkamen, als das Reservat wieder für Besucher geöffnet wurde, und niemand am Betreten gehindert wurde. Aber sie macht sich Sorgen um Mitarbeiter, die Masken getragen haben.

„Ich denke, es sollte zu unserer Sicherheit immer noch in den Läden sein, weil wir nicht wissen, ob eine andere Person das Virus haben könnte oder es trägt“, sagte sie am Freitag.

Diana DeChilly, die Navajo ist, war am Freitag mit der Grippe im Krankenhaus, als sie hörte, dass für die Reservierung keine Masken mehr erforderlich waren. Sie sagte, sie würde ihre lieber anbehalten, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern, selbst wenn sie entlassen wird.

„Ich bin bereit zu wetten, dass die Mehrheit der Navajo-Leute weiterhin ihre Masken tragen werden, Mandat oder kein Mandat“, sagte sie.

___

Fonseca berichtete aus Honolulu.

Felicia Fonseca, The Associated Press