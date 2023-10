Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

BRÜSSEL – Verteidigungsminister, die ab Mittwoch zu einem NATO-Treffen in die belgische Hauptstadt einflogen, erwarteten, ihre Zeit damit zu verbringen, die Ukraine zu unterstützen – stattdessen finden sie ihre Geheimdienstbesprechungen voll mit einer Region, die in den letzten zwei Jahren größtenteils vergessen wurde: dem Nahen Osten.

Von der neuen militärischen Unterstützung des Weißen Hauses für Israel über Notfalltreffen in europäischen Hauptstädten bis hin zu einer fehlgeschlagenen Reaktion der EU auf die Krise kämpfen die NATO-Verbündeten mit einem erneuten Gefühl der Dringlichkeit im israelisch-palästinensischen Konflikt. Die Überraschungsangriffe der Hamas auf Israel am Wochenende haben dazu geführt, dass die israelische Regierung im Gazastreifen völlige Vergeltung gelobt hat. Innerhalb von 48 Stunden wurde bereits eine Rekordzahl von 300.000 Reservisten eingezogen.

Der Zeitpunkt ist für die Ukrainer eine Unannehmlichkeit, die darauf abzielt, bei dem ersten Treffen der Verteidigungsminister nach dem NATO-Gipfel im Juli, bei dem verstärkte Zusagen für die Sicherheit und militärische Unterstützung der Ukraine gemacht wurden, weitere Unterstützung aus den NATO-Ländern zu mobilisieren.

Oleksandr Merezhko, Vorsitzender des Ausschusses für Außenpolitik des ukrainischen Parlaments, erkannte die „Befürchtungen“ seiner Landsleute darüber an, ob der Westen sich weiterhin auf die Invasion Russlands konzentrieren und gleichzeitig die aktuelle Situation zwischen Israel und der Hamas bewältigen könne.

„Ich kann nur für mich selbst sprechen. Ja, es gibt solche Ängste“, sagte Merezhko gegenüber POLITICO. „Gleichzeitig denke ich aber, dass es am Ende kein Problem sein wird, weil die USA wirtschaftlich und militärisch ein so mächtiges Land sind.“

Während dem neuen Verteidigungsminister der Ukraine, Rustem Umerov, stundenlange Aufmerksamkeit gewidmet werden soll, wird erwartet, dass auch Israel diskutiert wird – zumindest am Rande.

„Es würde mich wundern, wenn die Situation im Nahen Osten bei dem Treffen nicht erwähnt würde“, sagte ein NATO-Diplomat, dem Anonymität gewährt wurde, um frei zu sprechen. Ein zweiter Diplomat sagte, er erwarte großes Interesse an den Worten von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

Das Interesse sei nichts Ungewöhnliches, da Israel eine langjährige Partnerschaft mit der NATO unterhalte, betonte ein anderer Diplomat. Daher sei es für das Bündnis nur „natürlich“, sich über seine nächsten Schritte Gedanken zu machen.

Nur eine Woche vor dem Hamas-Angriff besuchte der niederländische Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, Israel, um sich mit Präsident Isaac Herzog und Militärbeamten zu treffen. Bauer besuchte auch den Grenzübergang zum Gazastreifen und lobte dort die „einzigartige Expertise des israelischen Militärs in der Untergrundbekämpfung gegen Terrorismus“.

Während das Weiße Haus davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten zwei regionale Krisen gleichzeitig bewältigen können, häufen sich inländische Skeptiker, der Ukraine zu helfen, bereits.

„Israel ist einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Jegliche Gelder für die Ukraine sollten sofort an Israel umgeleitet werden“, sagte Josh Hawley, ein republikanischer Senator, der mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbündet ist, in den sozialen Medien.

Zusagen für Kiew

US-Beamte versuchen, die Bedenken der Ukraine zu zerstreuen, indem sie darauf hinweisen, dass die beiden Länder unterschiedliche Bedürfnisse haben, weil sie sehr unterschiedlichen Bedrohungen ausgesetzt sind.

„Zu der Frage, ob die US-Unterstützung für Israel möglicherweise auf Kosten der US-Unterstützung für die Ukraine gehen könnte oder nicht, rechnen wir in dieser Hinsicht nicht mit größeren Herausforderungen“, sagte die US-Botschafterin bei der NATO, Julianne Smith, am Dienstag gegenüber Reportern. „Ich gehe davon aus, dass die Vereinigten Staaten sich weiterhin auf unsere Partnerschaft und unser Engagement für die Sicherheit Israels konzentrieren können und gleichzeitig unsere Verpflichtungen erfüllen und versprechen, die Ukraine weiterhin bei der Verteidigung ihres Territoriums zu unterstützen.“

Die Überraschungsangriffe der Hamas auf Israel am Wochenende haben dazu geführt, dass die israelische Regierung im Gazastreifen totale Vergeltungsmaßnahmen gelobt hat | Eyad Baba/AFP über Getty Images

„Ich denke, die Verbündeten werden zweifellos über die Ereignisse in Israel sprechen und ihre Solidarität zum Ausdruck bringen wollen. Wir haben gesehen, wie alle Mitglieder des Bündnisses ihre eigenen nationalen Erklärungen abgegeben haben – und zwar in Echtzeit, fast während der Angriff noch andauerte. Und das vermute ich.“ wird Teil unseres Gesprächs sein“, sagte Smith.

Die Ukraine bleibt weiterhin ein Schwerpunktthema des NATO-Treffens in dieser Woche.

Es beginnt am Mittwoch mit der von den USA geführten Ukraine Defence Contact Group, einem regelmäßigen Treffen von NATO- und ukrainischen Ministern, um zu diskutieren, welche Waffen der Ukraine gegeben werden sollen. Im Anschluss findet das Treffen des NATO-Ukraine-Rats statt, ein Format, das seit seiner Einführung im Juli, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am NATO-Gipfel in Litauen teilnahm, bereits zum vierten Mal stattfindet.

„Ich gehe davon aus, dass der Schwerpunkt hauptsächlich auf Luftverteidigung und Munition liegen wird, obwohl die Ukrainer zweifellos eine Reihe anderer Anfragen einreichen werden“, sagte Smith. „Es ist immer ein organisches Treffen, bei dem Minister hervortreten und in Echtzeit Hilfe anbieten.“

Kurz vor dem NATO-Treffen wandte sich der ukrainische Verteidigungsminister Umerov an seine niederländische Amtskollegin Kajsa Ollongren und äußerte den „dringenden Bedarf“ der Ukraine an Luftverteidigungssystemen, Langstreckenraketen und Artillerie. Die Niederlande waren auch führend bei der F-16-Kampfflugzeugausbildung für ukrainische Piloten.

Das sei ein Zeichen dafür, dass das Bündnis sowohl die Ukraine als auch Israel unter einen Hut bringen könne, sagte Ollongren gegenüber POLITICO.

„Spaltungen? Nein. Aber ich denke natürlich, dass die Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit auch auf Israel gerichtet sein wird und darauf, wie sich die Situation dort entwickelt“, sagte sie. „Aber ich denke, es ist sehr wichtig, es ist eine gute Sache, dass wir uns morgen und übermorgen treffen.“ morgen, um zu betonen, dass die Unterstützung für die Ukraine dadurch nicht beeinträchtigt wird.“

KORREKTUR: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um die Schreibweise des Namens des niederländischen Verteidigungsministers zu korrigieren: Es ist Kajsa Ollongren.