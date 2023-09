Versuche „vom Westen geschaffener“ Militärblöcke, in der Region Fuß zu fassen, könnten zu einer Militarisierung der Region führen, warnte der russische Außenminister

Die Ambitionen der NATO und anderer von westlichen Nationen geschaffener Militärblöcke könnten eine Bedrohung für die Sicherheit der Asien-Pazifik-Region darstellen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag. Die Ausweitung der NATO-Streitkräfte in die Region könnte insbesondere zu deren Militarisierung führen, sagte er auf dem 18. Ostasiengipfel (EAS) in Jakarta, Indonesien.

Der von den USA geführte Militärblock unternimmt Anstrengungen „seine Kräfte und Infrastruktur zu installieren“ sagte der Minister laut einer Erklärung des russischen Außenministeriums im Anschluss an das Treffen. Die NATO versuche, ihre Mechanismen zur Netzwerkabschreckung in der Region einzuführen, fügte er hinzu

Laut Lawrow stellt ein weiteres vom Westen geführtes Projekt – AUKUS – ebenfalls eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit im asiatisch-pazifischen Raum dar. Der trilaterale Pakt zwischen Australien, den USA und Großbritannien „sieht die Stationierung eines militärisch-strategischen Komplexes mit nuklearer Komponente in der Region vor“ sagte der Minister und nannte gleichzeitig das Projekt „konfrontativ.“









Der 2021 angekündigte AUKUS-Pakt umfasst verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen den drei Nationen, darunter Cybermechanismen, Hyperschall- und Gegenhyperschall-Kriegsführung sowie Informationsaustausch. Die Triade wurde inmitten der Spannungen zwischen den USA und China ins Leben gerufen.

Im Rahmen des Projekts soll Australien seine ersten Atom-U-Boote erhalten. Nach Angaben der australischen Marine sollen die Unterwasserschiffe Anfang der 2030er Jahre eintreffen. Die drei Partner beharren bisher darauf, dass die U-Boote ausschließlich mit konventionellen Waffen ausgerüstet werden sollen.

Am Donnerstag sagte Lawrow, Moskau befürworte eine „Konsequenter Ansatz zur Stärkung der Architektur gleicher und unteilbarer Sicherheit in der Region und zur Gewährleistung ihres hohen Entwicklungstempos.“ Er wies auch auf die Bedeutung von hin „Konstruktiver, unpolitisierter Dialog und kreative Zusammenarbeit auf der Grundlage der Prinzipien des Konsenses, des gegenseitigen Respekts und des Interessenausgleichs.“