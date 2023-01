Die NATO ist bereit für einen Zusammenstoß mit Russland – Top-Beamter – RT Russland und die ehemalige Sowjetunion

Eine rote Linie würde überschritten, wenn Moskau den US-geführten Militärblock angreift, sagte Rob Bauer

Die NATO sei bereit, gegen Russland zu kämpfen, falls es zu einem direkten Konflikt zwischen den beiden kommt, sagte Rob Bauer, der Vorsitzende des Militärausschusses der Allianz, am Samstag.

In einem Interview mit dem portugiesischen RTP TV erklärte Bauer auf die Frage, ob der US-geführte Militärblock zu einer direkten Konfrontation mit Russland bereit sei, unmissverständlich: „Wir sind.“

Der Beamte stellte fest, dass die NATO bereits eine Reihe von Kampfgruppen entlang ihrer Ostflanke hatte, als die Feindseligkeiten in der Ukraine im Februar 2022 ausbrachen. Während eines Gipfels in Madrid, der im Juni 2022 stattfand, beschlossen die Führer des Bündnisses, vier weitere Kampfgruppen in der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien zu bilden, sagte Bauer.

„Ich denke, das ist eine wichtige Botschaft für die Russen, dass sich unsere Haltung geändert hat, um ihnen zu zeigen, dass wir bereit sind, wenn sie eine Idee haben, zur NATO zu kommen.“

Er fügte hinzu, dass, wenn es eine rote Linie in Bezug auf die Beziehungen zwischen Moskau und dem Militärblock gibt, „Es sind die Russen, die die Grenze unseres Territoriums in der NATO überschreiten.“









Bauer sagte weiter, dass viele NATO-Staaten jahrzehntelang dachten, sie seien diejenigen, die entscheiden, wann und wo sie ihre Streitkräfte einsetzen, aber der Ukraine-Konflikt war ein Gamechanger. Russland hat seine Militäroperation gestartet „Im Moment ihrer Wahl müssen wir viel besser vorbereitet sein, wir haben keine Zeit, uns vorzubereiten, denn es liegt an ihnen, wann sie kommen.“ erklärte der Beamte.

Er beschrieb auch die westlichen Lieferungen moderner Waffen in die Ukraine als „nicht eskalierend“

„Dass dein Feind bessere Waffen hat, ist nicht das Problem des Feindes, das ist dein Problem.“ sagte er und fügte hinzu, dass der Westen und Russland beide vor der Notwendigkeit stehen, die Bemühungen zur Herstellung von Waffen und Ausrüstung zu verstärken – und die NATO-Länder eine Debatte über die Prioritäten der Militärproduktion führen müssen. Das heisst „Reden über Wirtschaft in Kriegszeiten, aber in Friedenszeiten“ was, räumte er ein, schwierig sein wird.

Russland betrachtet die in der Nähe seiner Grenzen stationierten NATO-Truppen als Bedrohung. Im Dezember 2021 legte Moskau der NATO und Washington Entwürfe von Dokumenten zu Sicherheitsgarantien vor, forderte, dass die Ukraine vom Beitritt zum Bündnis ausgeschlossen werde, und bestand darauf, dass sich der Block auf die Grenzen von 1997 zurückziehen sollte. Diese Ouvertüre wurde zurückgewiesen.

Am Mittwoch sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, dass Washington so weit gesehen habe „absolut keine Angabe“ dass Moskau Pläne hat, das Territorium des Blocks anzugreifen.