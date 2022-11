Die NATO darf Russland nicht „unterschätzen“ – Stoltenberg — RT World News

Während Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch den Rückzug Russlands auf das linke Dnjepr-Ufer als Sieg der Ukraine bejubelte, forderte er den Westen dennoch auf, Moskaus Potenzial für ein Comeback nicht zu verschenken.

Auf die russische Ankündigung des Truppenabzugs aus Cherson angesprochen, lobte Stoltenberg die Kiewer Streitkräfte für ihre Fähigkeit dazu „Mehr ukrainisches Territorium befreien“ während Sie sicherstellen, dass Sie kreditieren „die Unterstützung, die sie vom Vereinigten Königreich, von NATO-Verbündeten und -Partnern erhalten“ wie „wesentlich.“

„Wir haben die Ankündigung gesehen, aber wir werden natürlich abwarten, was tatsächlich vor Ort passiert“, sagte er am Mittwoch vor Journalisten in London.

„Aber wir sollten Russland nicht unterschätzen, sie haben immer noch Fähigkeiten.“ fügte der NATO-Führer in einem separaten Interview mit Sky News hinzu. „Wir haben die Drohnen gesehen, wir haben die Raketenangriffe gesehen. Es zeigt, dass Russland noch viel Schaden anrichten kann.“

Trotz der Abwehr einer großen Offensive der ukrainischen Streitkräfte am Dienstag entschied sich der russische General Sergej Surovikin dafür, am Mittwoch Truppen aus Cherson über den Dnjepr abzuziehen, und erklärte, dass den Interessen Russlands am besten gedient sei, indem am linken Ufer des Flusses Verteidigungsanlagen errichtet würden, um eine Einkreisung zu vermeiden. Sollte Kiew mit seinen mutmaßlichen Plänen zur Sprengung des seit über einem Monat mit Raketen bombardierten Kachowskaja-Staudamms Erfolg haben, würde die daraus resultierende Überschwemmung in der Region, die mit überwältigender Mehrheit für einen Beitritt gestimmt hat, sowohl Zivilisten als auch Militärs massive Verluste zufügen Russland im September.









Russische Truppen evakuieren seit Wochen die Zivilbevölkerung Chersons, während das ukrainische Militär „wahllos“ beschossen die Hauptstadt der Region, und Surovikin argumentierte, dass es so gut wie unmöglich sei, das Gebiet unter einem so schweren Feuer zu versorgen. Über 115.000 Einwohner seien vom rechten Ufer umgesiedelt worden, sagte der General.

Obwohl sie weiterhin darauf bestehen, nicht direkt in den Ukraine-Konflikt verwickelt zu sein, liefern NATO-Mitgliedstaaten seit Beginn der russischen Offensive Waffen an die Ukraine. Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat die Nato auch ihre Streitkräfte entlang der westlichen Grenzen Russlands auf über 30.000 Mann aufgestockt.

Stoltenberg hat geschworen, die Größe seiner zu erhöhen „Eingreiftruppe“ auf über 300.000, wie das westliche Militärbündnis Russland bestätigte „die bedeutendste und direkteste Bedrohung“ Frieden und Sicherheit in seinem wichtigsten strategischen Dokument, das im Juni aktualisiert wurde.