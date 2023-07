VILNIUS – Ein Problem ist gelöst und ein Problem muss für das NATO-Bündnis gelöst werden, während sich die Staats- und Regierungschefs auf ein Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt vorbereiten.

Schwedens problematischer Beitrittsantrag wurde am späten Montag vom türkischen Präsidenten angenommen, aber über die heikle Frage der Formulierung akzeptabler Formulierungen zu den Beitrittsbestrebungen der Ukraine wurde noch immer keine Einigung erzielt.

Nach intensiven Gesprächen über das Gipfelkommuniqué gab es immer noch keine endgültige Einigung darüber, was der Ukraine angeboten werden soll, obwohl ein hochrangiger NATO-Diplomat sagte: „Wir haben sehr gute Fortschritte gemacht und ich bin zu 100 Prozent optimistisch.“

Es wird nun erwartet, dass die Beamten, die über die Sprache zur Ukraine verhandeln, am Dienstag erneut zusammenkommen, am selben Tag, an dem die Staats- und Regierungschefs ihr zweitägiges Treffen beginnen werden.

„Ich glaube, dass es klappt – es ist sehr nah dran“, sagte ein zweiter hochrangiger NATO-Diplomat, dem wie anderen Anonymität gewährt wurde, um über heikle Verhandlungen zu sprechen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhöhte am Montag den Druck auf das Bündnis und forderte von der NATO, ein klares Signal zu senden, dass sein Land beitreten werde, sobald der Krieg mit Russland vorbei sei.

„Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch klar, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – es herrscht Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal. Und wir brauchen dieses Signal jetzt“, sagte Selenskyj.

Kiews Versuch, nach Beendigung der Feindseligkeiten der NATO beizutreten, findet bei den Bündnismitgliedern breite Unterstützung, stößt jedoch auf Widerstand in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Während sich alle Verbündeten offiziell darauf einigen, dass die Ukraine eines Tages Mitglied werden wird, zögern Berlin und Washington, der Ukraine einen konkreten Weg zur Mitgliedschaft anzubieten, und konzentrieren sich lieber auf die unmittelbaren Bedürfnisse Kiews im Kampf gegen die russische Invasion.

„Ich glaube nicht, dass es in der NATO Einigkeit darüber gibt, ob die Ukraine jetzt, in diesem Moment, mitten im Krieg, in die NATO-Familie aufgenommen werden soll oder nicht“, sagte US-Präsident Joe Biden in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview gegenüber CNN. Er fügte hinzu, wenn die Ukraine ein NATO-Mitglied wäre, „sind wir im Krieg mit Russland, wenn das der Fall wäre.“

Ein hochrangiger deutscher Beamter sagte am Montag zuvor: „Auf diesem Gipfel ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Einladung an die Ukraine und für konkrete Schritte in Richtung einer Mitgliedschaft.“ Auch unter den Verbündeten besteht darüber kein Konsens.“

Biden, der am Montag in Vilnius eingetroffen ist, plant, sich am Mittwoch mit Selenskyj zu treffen.

Die Bündnisführer werden am Dienstag ihre volle Aufmerksamkeit auf die Ukraine richten können, nachdem ein weiteres großes Problem – Schwedens ins Stocken geratener Antrag auf NATO-Mitgliedschaft – gelöst wurde, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan versprochen hatte, die Angelegenheit dem türkischen Parlament vorzulegen.

Hans von der Burchard trug zur Berichterstattung bei.