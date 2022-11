Die Nationen erzielen vor dem Ende der Klimaverhandlungen eine vorläufige Einigung über Zahlungen

Regierungen auf der ganzen Welt haben am Samstag eine vorläufige Einigung erzielt, um die am stärksten gefährdeten Nationen für die Schäden zu bezahlen, die sie durch den Klimawandel erleiden, sagten Verhandlungsführer gegen Ende der Gespräche hier.

Seve Paeniu, Finanzminister des pazifischen Inselstaates Tuvalu, bestätigte am Samstag, dass eine Einigung über die Einrichtung eines Fonds für Zahlungen erzielt worden sei, eines der umstrittensten Themen auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in diesem Monat in Ägypten.

Ein solches Abkommen wäre eine deutliche Umkehrung gegenüber den Vereinigten Staaten, die sich jahrzehntelang der Idee widersetzt haben, Länder für Klimaschäden zu bezahlen, aus Sorge, sie würden den weltweit größten Klimawandeltreiber rechtlichen Schritten aussetzen. Aber es profitiert von der Klimaagenda von Präsident Joe Biden, die sicherstellen wollte, dass diejenigen, die am anfälligsten für Umweltverschmutzung und steigende Meere, heißere Temperaturen und tiefere Dürre sind, Hilfe erhalten.