Die National Gallery of Canada entlässt 4 leitende Angestellte

Die National Gallery of Canada hat laut einem internen Memo, das am Freitag an die Mitarbeiter verschickt wurde, vier hochrangige Mitarbeiter entlassen, darunter ihren langjährigen Kurator für indigene Kunst und ihren Chefkurator.

Zu den betroffenen Mitarbeitern gehört Kitty Scott, die stellvertretende Direktorin und Leiterin, die fast drei Jahrzehnte Erfahrung in Kunstinstitutionen hat und maßgeblich daran beteiligt war, die Riesenspinne von Louise Bourgeois an den Eingang der Galerie zu bringen. Scott wurde 2019 zur Chefkuratorin der Galerie ernannt und war die erste Frau, die diese Position dauerhaft innehatte.

Greg A. Hill, der leitende Kurator für indigene Kunst, wurde ebenfalls entlassen. Er arbeitete 22 Jahre in der Galerie und war der erste indigene Kurator des Museums, der große Ausstellungen beaufsichtigte.

Stephen Gritt, Direktor für Konservierung und technische Forschung, und Denise Siele, Senior Manager of Communications, gehören ebenfalls zu den vier, die die Institution jetzt verlassen haben.

In dem Memo sagte Angela Cassie, Interimsdirektorin und CEO der Galerie, dass diese „Umstrukturierung“ der Kunstinstitution helfen würde, „das Führungsteam der Galerie besser auf die neuen strategischen Pläne der Organisation auszurichten“.

Die Nachricht kommt weniger als sechs Monate nach dem Abgang von Sasha Suda, die ihre Funktion als Chief Operating Officer und Direktorin der Institution im Juli aufgab, um im September Direktorin des Philadelphia Museum of Art zu werden.

Die Galerie lehnte eine Anfrage ab, weitere Informationen zu den Abgängen der Mitarbeiter bereitzustellen.

Kurator beschreibt abruptes Treffen am Donnerstag

Hill sagte CBC, er sei gebeten worden, am Donnerstagmorgen an einem „dringenden“ Treffen mit einem leitenden Mitarbeiter der Abteilung für indigene Wege und Dekolonisierung teilzunehmen, um Rollen und Positionen zu besprechen.

Hill sagte, als er dem Leiter der Personalabteilung vorgestellt wurde, wusste er, dass etwas nicht stimmte.

„Es war sehr kurz darüber, wie … die Position abgeschafft wurde und dass sie sofort wirksam ist“, sagte er und fügte hinzu, dass der Brief, den er nach dem Treffen erhalten hatte, einen falschen Titel als „kuratorischer Assistent“ hatte, was er als „beleidigend“ bezeichnete .“

„Es macht mich traurig, weil ich denke, es hätte anders, besser gemacht werden können“, sagte er. „Ich bin enttäuscht von Menschen, die … als Freunde angesehen wurden. Dies ist unsere eigene Gemeinschaft, wir kennen uns seit Jahrzehnten.“

Die große Halle in der National Gallery of Canada. Greg A. Hill, der leitende Kurator für indigene Kunst, fragt sich, wie die Galerie ihr Ziel der „Zentrierung indigener Wege“ und der Entkolonialisierung beibehalten wird, wenn er seine Rolle verlässt. (Sean Kilpatrick/Kanadische Presse)

Als er seine Rolle verlässt, stellt Hill mehrere Fragen zum strategischen Fünfjahresplan der Galerie, der eine Säule zur „Zentrierung indigener Arten des Wissens und des Seins“ beinhaltet.

Er sagte, er denke darüber nach, wie die Abteilung „Indigene Wege und Dekolonisierung“ ihren Auftrag tatsächlich ausführe, „jenseits des Zeigens auf all die Dinge, die wir bereits aus kuratorischer Sicht tun, jenseits der Ausstellungen“.

„Worauf kann die Galerie hinweisen … das definiert indigene Wege und Akte der Dekolonisierung? Das sind die Fragen, die ich gestellt und angeboten habe, zu denen ich beitragen möchte, und keine Antworten bekommen“, sagte Hill.

„Ich habe das Gefühl, dass ich rausgedrängt werde, weil ich Fragen stelle, weil ich will, dass es eine gewisse Rechenschaftspflicht gibt.“

Hill sagte im Rückblick auf seine Karriere, er sei stolz auf das, was er erreicht habe, wünsche sich aber, dass die National Gallery of Canada mehr tut.

„Ich möchte einen Zeitplan für die Entkolonialisierung sehen. Ich möchte eine Liste der bisherigen Fortschritte sehen. Ich möchte verstehen, was indigene Wege bedeuten“, sagte er.