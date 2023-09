Es fügte außerdem hinzu, dass „künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen wesentliche Werkzeuge zur Identifizierung seltener Ereignisse sind“.

Das Einbeziehen der Öffentlichkeit sei ein „kritischer Aspekt für das Verständnis“ von UFO-Sichtungen, heißt es in dem Bericht. Das Gremium empfahl der Raumfahrtbehörde, die Möglichkeit zu prüfen, Open-Source-Smartphone-basierte Apps zu erstellen oder zu erwerben, mit denen Bilddaten und andere Daten auf der ganzen Welt gesammelt werden können.

„Das Gremium stellt fest, dass es derzeit kein standardisiertes System für die Erstellung ziviler UAP-Berichte gibt, was zu spärlichen und unvollständigen Daten ohne Kuratierungs- oder Überprüfungsprotokolle führt“, heißt es in dem Bericht.

Bei einem Briefing mit Reportern am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Studie bekräftigte NASA-Administrator Bill Nelson seine Position, dass außerirdisches Leben zwar unwahrscheinlich, aber dennoch möglich sei.

„Wenn Sie mich fragen: Glaube ich, dass es Leben in einem Universum gibt, das so groß ist, dass es für mich schwierig ist, seine Größe zu begreifen? Meine persönliche Antwort lautet „Ja“, sagte Nelson.

Nelson kündigte außerdem an, dass die NASA einen Direktor für UAP-Forschung einstellen wird, der die Arbeit der Raumfahrtbehörde zu diesem Thema überwachen und als Vermittler zwischen Bundesbehörden zum Thema UFOs fungieren wird

Während einer öffentlichen Sitzung im Mai betonten die Mitglieder die Notwendigkeit besserer Daten über UFOs, einschließlich hochwertiger Fotos und Videos von Vorfällen. Sie hatten keinen Zugang zu geheimen Informationen, was zu Spannungen zwischen der Regierung und den Gesetzgebern führte, die mehr Transparenz forderten.

Gemeldete UFO-Sichtungen durch Militärpiloten haben in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und des Gesetzgebers auf sich gezogen und Vorwürfe ausgelöst, dass die Regierung Informationen zurückhält und kein angemessenes System zur Meldung von Fällen geschaffen hat.

Das Pentagon richtete diesen Monat eine Website zur Meldung von Sichtungen ein, nachdem es Beschwerden gab, dass die Bemühungen zu lange dauerten.

Im Juli weckte eine Anhörung des Unterausschusses des Repräsentantenhauses zu diesem Thema erneutes öffentliches Interesse. Während sich ein Großteil der Anhörung auf die mögliche Existenz außerirdischer Aktivitäten konzentrierte, betonten Zeugen und Gesetzgeber die Bedeutung der Untersuchung von UFOs als Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Anstelle von Raumschiffen, die von Außerirdischen gesteuert werden, könnte es sich bei nicht identifizierten Fahrzeugen um Drohnen oder andere Luftfahrzeuge handeln, die von Gegnern gesteuert werden.

Aber die Vorführung angeblich außerirdischer Körper Einer der Zeugen der Anhörung zur Aufsichtsbehörde im Repräsentantenhaus im Juli sagte, dass das Vorgehen vor mexikanischen Gesetzgebern am Dienstag der Bewegung geschadet habe, die mehr UFO-Berichterstattung fördern will.

„Leider war die gestrige Demonstration in dieser Angelegenheit ein großer Rückschritt“, twitterte Ryan Graves, Geschäftsführer der Organisation Americans for Safe Aerospace, die das Bewusstsein für das Thema schärfen will, am Mittwoch, als Fotos der „Leichen“ viral gingen.

„Ich bin zutiefst enttäuscht von diesem unbegründeten Stunt“, fügte er hinzu.

Während des Briefings bemerkte Nelson, dass die Studie in Auftrag gegeben wurde, um „die Diskussion über UAP von Sensationsgier auf Wissenschaft zu verlagern“.