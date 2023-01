Die NASA arbeitet mit Boeing an einem neuen, treibstoffeffizienteren Flugzeugdesign

„Wenn Sie in einem beliebigen Flugzeug fliegen, sind Sie von NASA-Technologie umgeben“, sagte Nelson. Entwicklungen im Flugzeugdesign wie Winglets, die kleinen vertikalen Verlängerungen von Flügeln, wurden in den 1970er Jahren von der NASA entwickelt und sind heute in Passagierflugzeugen allgegenwärtig.

Die Idee ist, dass dies im Gegensatz zum leisen Überschallflugzeug X-59 QueSST der NASA, das sich ebenfalls derzeit in der Entwicklung befindet, aber niemals Passagiere befördern wird, nicht nur ein Versuchsflugzeug sein wird. Stattdessen will die NASA Technologien entwickeln, die kommerziell genutzt werden können. „Dieses Projekt zielt darauf ab, die Art von Flugzeugen zu revolutionieren, die die Öffentlichkeit am häufigsten benutzt, wenn sie in die Lüfte aufsteigen“, sagte Nelson.