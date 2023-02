Die Nächte sind kälter, die Tage heißer (nd-aktuell.de)

Sisa (Luisa Quispe) und Virginio (José Calcina) finden ihren Alltag zunehmend schwieriger. Foto: Kairosfilm

Am auffälligsten an Utama, dem Debütfilm des bolivianischen Regisseurs Alejandro Loayza Grisi, ist das Nicht-Offensichtliche. Doch die unterschwellige Warnung, dass der aktuell stattfindende Eingriff in die Natur und ihre Prozesse nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Das vermeintlich zeitlose indigene bolivianische Landleben steht durch den menschengemachten Klimawandel vor seinem Ende.

Die Protagonisten des Films, Sisa (Luisa Quispe) und Virginio (José Calcina), führen wie viele Generationen vor ihnen ein Leben in ihrem Haus am Rande des Altiplano, einer Hochebene in den bolivianischen Anden. Die wenigen, aber körperlich anstrengenden täglichen Aufgaben sind immer gleich: Wasser muss aus dem Dorf geholt, die Lamas versorgt, Essen zubereitet werden. Die beiden sind alt und ihre Arbeit wird immer schwieriger. Sohn und Enkel sind längst in die Stadt gezogen, weil es für sie auf dem Land keine Perspektive mehr gibt. Der Klimawandel führt zu extremer Wasserknappheit, sodass in absehbarer Zeit selbst das einfache, minimalistische Leben der Eltern und Großeltern hier kaum noch möglich sein wird. Auch Virginio hat eine schwere Lungenkrankheit, doch im Altiplano gibt es weder Arzt noch Medizin. Zudem ist der Einsatz solcher Mittel für ihn ein Eingriff in die Natur, den er ablehnt. Sein Wunsch ist es, dass seine geliebte Frau Sisa ihn auf dem Weg auf die andere Seite begleitet, „zum See“, um „den Weg der Seele zu kreuzen“.

Mit dem Besuch des Enkels Clever (Santos Choque), der nicht nur Essen aus der Großstadt, sondern auch eine Botschaft seines Vaters und wichtige Neuigkeiten mitbrachte, bricht die Moderne in das mehr oder weniger unveränderte Leben der Landbevölkerung ein seit Jahrhunderten. Grisi inszeniert diese Symbolik gewissermaßen als doppelte Drohung. Clever verkörpert das moderne Leben in hektischen High-Tech-Städten, das mit dem ewigen Kreislauf der Natur, den mythischen Zeichen der Ureinwohner nichts mehr zu tun hat und nicht einmal mehr eine gemeinsame Sprache hat (Clever spricht kein Quechua, das Sprache der indigenen Andenvölker).

Während sich die beiden Alten noch gegen den Vorschlag des Enkels wehren können, mit ihm in die Stadt zu ziehen, hat der ausbleibende Regen, der den seit Ewigkeiten gerade noch fruchtbaren Boden der Region in eine ausgetrocknete Wüste verwandelt, ist der unvermeidliche Eingriff des modernen gegenüber dem ursprünglichen menschlichen Leben. Und diese Symbolik ist erdrückend: Der Kapitalismus und die profitorientierte Durchtechnisierung der Welt dulden das Außen nicht mehr. Wer sich ihr nicht längst gebeugt hat, muss dies spätestens tun, wenn ihm das Wasser ausgeht.

»Die Regenzeiten werden kürzer und die Dürreperioden länger, die Nächte kälter und die Tage heißer, die Gletscher schmelzen und das Wasser wird knapp. Es ist eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen und gefährdeten Gebiete der Erde. Die ohnehin karge Gegend wird immer unwirtlicher und zwingt die lokale Bevölkerung zur Abwanderung in die Städte, wo sie nicht zu leben weiß und wo sie mit einer fremden Sprache konfrontiert wird“, beschreibt Grisi die wahren Hintergründe seines Films. „Die Charaktere Virginio und Sisa repräsentieren mit all ihrer Weisheit, die sie sich im Laufe der Jahre angeeignet haben, eine Kultur, in der die jüngere Generation ihre Muttersprache und ihren traditionellen Glauben verliert, während sie sich zunehmend in eine zunehmend globalisierte Welt vertieft. Wir kennen die Quechua-Kultur und ihr Verständnis von Leben, Tod und Natur in La Paz sehr gut, aber sie verschwindet.« Grisi zeigt das Verhältnis zwischen ursprünglicher und moderner Menschheit als von Übergriffen und Zerstörung geprägt – aber gleichzeitig auch da auch liebevolle Verbindungen zwischen Menschen beider Welten.

Der Film spielt ausschließlich im und um das Haus der beiden alten Menschen, die von Luisa Quispe und José Calcina so überzeugend dargestellt werden, wohl weil die beiden Laiendarsteller auch im wirklichen Leben ein Paar sind. Die minimalistische, puristische, redundante Routine der beiden Protagonisten findet ihre ästhetische Entsprechung in den elegischen und langen Naturaufnahmen. Es geht nicht darum, ständig Neues zu erleben, das Leben mit Events und Highlights vollzustopfen, sondern das zu genießen, womit man sich wohlfühlt, das Zusammensein mit dem Liebsten und die Arbeit, die ausdrücklich nicht kapitalistisch ist, also nicht der Produktion von Mehrwert dient und somit ist nicht verfremdet, sondern kann als eigenständiges Werk genossen werden.

Kamerafrau Bárbara Álvarez gelingt es in überwältigenden Bildern, die wettergegerbten Menschen als Teil der weiten und wunderschönen Natur um sie herum zu zeigen. Gerade ihr hohes, vom Leben gezeichnetes Alter macht die beiden Alten in der Bildsprache von Álvarez‘ und Grisi schön. Selten wurde diese Schönheit des Menschen als Naturwesen ins Zentrum der filmischen Darstellung gestellt. Erst vor diesem Hintergrund wird die Barbarei der fortschreitenden (Selbst-)Zerstörung besonders deutlich.

»Es ist eine Geschichte, die aus der Sicht eines bescheidenen Paares erzählt wird, das mit dem Tod und dem Verlust seiner Werte und Bräuche konfrontiert ist. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit des Durchhaltens und Bewahrens. Obwohl es wie eine Tragödie aussieht, möchte ich, dass der Film Hoffnung vermittelt«, sagt Grisi. Und das ist ihm gelungen, auch wenn klar ist, dass es nur eine vage Hoffnung gibt und nicht mehr viel Zeit bleibt. Beim diesjährigen Sundance Festival gewann „Utama – A Life With Dignity“ den Grand Jury Prize. Und das zu Recht: Es ist ein bemerkenswertes Regiedebüt, das sich viel Zeit für seine Charaktere und deren Weltbild nimmt und dem es gelingt, ohne Kitsch und Pathos ein differenziertes Bild der bedrückenden Situation der Ureinwohner zu zeichnen

»Utama – A Life With Dignity«, Bolivien/Uruguay/Frankreich 2022. Regie und Drehbuch: Alejandro Loayza Grisi. In der Hauptrolle: Luisa Quispe, José Calcina, Santos Choque. 87min. Ab 9.2. im Kino.