Athen/Madrid/Rom. Die Sonne brennt Tag für Tag gnadenlos: In Südeuropa leiden die Menschen unter der seit Tagen anhaltenden Hitze. Selbst nachts sinken die Temperaturen mancherorts nicht unter 30 Grad. Auch in Bulgarien weiter nördlich bleibt es heiß. Und die nächste Hitzefront ist bereits im Anmarsch. Es soll in Südspanien und Italien sowie in Griechenland und der Westtürkei für 40 Grad Plus sorgen. Ein Überblick:

Höchste Alarmbereitschaft für Teile Andalusiens

In Spanien ächzen sowohl Einheimische als auch Touristen unter der Hitze. Die zweite offizielle Hitzewelle dieses Sommers war am Donnerstag nach vier Tagen kaum abgeklungen, als der nationale Wetterdienst Aemet eine neue Hitzewelle ankündigte. Zwischen Montag und Mittwoch werde es Temperaturen von 42 bis 44 Grad geben, hieß es. Aemet rief ab Montag die höchste Alarmstufe für Teile Andalusiens in Südspanien aus. Aber auch in anderen Regionen des Landes, beispielsweise in Madrid, soll die 40-Grad-Marke erreicht oder überschritten werden.

Griechenland und Südosteuropa bereiten sich auf die Hitze vor Höchsttemperaturen von über 40 Grad – nicht nur Deutschland ächzt unter der Hitze, sondern auch andere Teile Europas. © Quelle: dpa

Aemet warnte, dass die Hitze, oft begleitet von niedriger Luftfeuchtigkeit, die Gefahr von Waldbränden „explodieren“ lasse. Auf der Kanareninsel La Palma kam es am Sonntag zu einem Brand, der an einem einzigen Tag fast 4700 Hektar zerstörte. Das entspricht in etwa etwa 6.500 Fußballfeldern. Mehr als 4000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Italien von einer Hitzewelle zur nächsten

Auch Italien leidet unter der Hitze. Für 16 größere Städte verkündete das Gesundheitsministerium am Sonntag die höchste Alarmstufe für Hitze – was bedeutet, dass es auch für gesunde Menschen zu negativen körperlichen Auswirkungen kommen kann. Nach neuesten Daten des Wetterdienstes der Luftwaffe wurden am Sonntag in der Hauptstadt Rom Höchsttemperaturen von 37 Grad erwartet. In Florenz, Toskana, 38 Grad, in Bologna 39 Grad. In Apulien, Sardinien und Sizilien könnte die 40-Grad-Marke teilweise erneut durchbrochen werden.

In Italien löst die neue Hitzewelle „Caronte“ nach und nach das bisherige Hochdruckgebiet „Cerbero“ mit teilweise noch höheren Temperaturen ab. Der private Wetterdienst ilmeteo.it prognostiziert für Rom Anfang nächster Woche Höchsttemperaturen um die 42 Grad. In Teilen Sardiniens und Siziliens kann es möglicherweise noch heißer werden.

Kurze Verschnaufpause in Griechenland

Am Sonntag setzten in Griechenland Nordwinde ein und die Temperatur fiel in fast allen Regionen des Urlaubslandes unter 40 Grad. Am Samstag wurden unter anderem auf der Urlaubsinsel Kreta rekordverdächtige Temperaturen von 44,2 Grad gemessen.

Ein Ende der Hitzewelle ist jedoch nicht in Sicht. Ab Mittwoch werde die Temperatur wieder steigen, sagte ein Meteorologe im Staatsfunk. Am kommenden Wochenende soll es in Athen 44 Grad heiß werden. Aufgrund der extremen Dürre und der Winde sei die Waldbrandgefahr sehr hoch, warnte der Zivilschutz.

Wald- und Waldbrandwarnung in Bulgarien

In Bulgarien kam es am Wochenende zu einer kurzen Entspannung – die Temperaturen stiegen kaum über 40 Grad Celsius. In der Hauptstadt Sofia waren es 34 Grad. Meteorologen zufolge wird die brütende Hitze das Balkanland jedoch ab Montag wieder fest im Griff haben. Dann soll die 40-Grad-Marke durchbrochen werden – etwa in der Donaustadt Russe und in Sandanski nahe der griechischen Grenze. Der besorgniserregende Trend für die nächsten zwei Wochen sei, dass die extreme Hitze wahrscheinlich nicht nachlassen werde, hieß es. Die Feuerwehr warnt bereits vor Wald- und Flächenbränden.

Der türkische Wetterdienst mahnt zur Vorsicht

In der Türkei warnte der Wetterdienst vor extremer Hitze in den kommenden Tagen. In der Urlaubsregion Antalya werden Temperaturen von mehr als 40 Grad erwartet. Auch in den durch das Erdbeben im Februar zerstörten Regionen im Süden der Türkei bleibt es extrem heiß. Der Wetterdienst warnte insbesondere ältere Menschen und Kinder zwischen 11 und 16 Uhr zu besonderer Vorsicht

Unterdessen schrumpfen die Wasservorräte in der Metropole Istanbul. Die Stauseen der Stadt seien nur zu 41 Prozent gefüllt, teilte die zuständige Behörde mit. Dies ist der niedrigste Wert zu dieser Jahreszeit seit neun Jahren.

RND/dpa