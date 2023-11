Die nächste große Erweiterung von Hearthstone ist Showdown in the Badlands – BlizzCon 2023

Hearthstone betrat heute die Bühne der BlizzCon 2023 mit einer wichtigen Ankündigung: Hearthstone: Showdown in the Badlands ist die nächste große Erweiterung des Spiels und spielt im Wilden Westen von Azeroth.

Blizzard hat den Enthüllungstrailer der Erweiterung geteilt, der das klassische Kartenkampf-Gameplay von Hearthstone mit einem Western-Touch detailliert beschreibt. Showdown in den Badlands dient Reno Jackson und Elise Starseeker von Hearthstone als Ursprungsgeschichte, in der sie zusammenarbeiten, um die Badlands vor einem schändlichen Bergbaubetrieb zu retten. Die Erweiterung wird Hearthstones erste neutrale Heldenkarte enthalten. Die Erweiterung kommt am 14. November 2023.

Wir haben auch etwas über Catch-Up Packs erfahren, eine neue Art von Pack, bei dem Spieler bis zu 50 Karten aus einem einzigen Pack erhalten können, um ihre Sammlung schneller zu vergrößern. Die Karten in Catch-Up Packs stammen alle aus den letzten zwei Jahren von Hearthstone. Spieler sehen Aufholpakete, wenn sie sich bei Hearthstone anmelden. Catch-Up-Pakete werden in Vorverkaufspaketen für Showdown in the Badlands enthalten sein.

Weitere Informationen zur BlizzCon 2023 finden Sie hier: Details zur ersten großen Erweiterung von Diablo 4, Phil Spencers überraschender Auftritt auf der Messe, Overwatch 2s nächster Held und wie Sie den Rest der BlizzCon 2023 verfolgen können.

Logan Plant ist der Datenbankmanager von IGN. Finden Sie ihn auf Twitter @LoganJPlant.