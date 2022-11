Die Muttergesellschaft von Ticketmaster soll sich einer Untersuchung des Justizministeriums stellen

Mitarbeiter des Justizministeriums haben im Rahmen ihrer neuen Untersuchung gefragt, ob Live Nation die Vereinbarung einhält, sagte einer der mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Beamte der Agentur sind zunehmend misstrauisch gegenüber solchen Vergleichen geworden, da sie glauben, dass der beste Weg, kartellrechtliche Bedenken auszuräumen, darin besteht, die Struktur eines Unternehmens zu ändern.

Das Debakel um Ms. Swifts Konzertkarten in dieser Woche hat Beschwerden im Musikgeschäft und in Washington verschärft, dass die Macht von Live Nation den Wettbewerb eingeschränkt und den Verbrauchern geschadet habe. Aber es war auch ein Beispiel für eine außergewöhnliche Nachfrage nach einem sehr begehrten Gut mit sehr begrenztem Angebot.

Die Probleme begannen am Dienstag, als das Verified Fan-System von Ticketmaster, das darauf abzielt, Bots und professionelle Scalper aus dem Prozess auszusortieren, anfing, Zugangscodes an Fans zu verteilen, die daran interessiert waren, Tickets für Ms. Swifts Eras-Tour zu kaufen, die im März beginnen soll.

Laut einem Blogbeitrag von Ticketmaster, der am Donnerstag veröffentlicht, aber innerhalb weniger Stunden gelöscht wurde, haben sich 3,5 Millionen Fans für das Programm registriert. Das Unternehmen „lud“ 1,5 Millionen dieser Kunden zum Vorverkauf ein, indem es ihnen Codes zusandte, und die restlichen zwei Millionen wurden auf eine Warteliste gesetzt.

An diesem Tag erhielt Ticketmaster 3,5 Milliarden Systemanfragen, was dazu führte, dass seine App für viele Benutzer abstürzte; Einige, die gerade dabei waren, Tickets mit ihren Codes zu kaufen, konnten ihre Transaktionen nicht abschließen. Laut Ticketmaster wurden allein am Dienstag zwei Millionen Tickets verkauft. Ein weiterer Vorverkauf für Capital One-Karteninhaber fand am Mittwoch statt.

Aber am Donnerstagnachmittag stornierte Ticketmaster seine Pläne für einen öffentlichen Ticketverkauf am Freitag, an dem normalerweise alle nach dem Vorverkauf verbleibenden Tickets verkauft würden. Es war unklar, wie viele Tickets für Ms. Swifts Tour bereits verkauft worden waren und wie viele – wenn überhaupt – noch übrig waren.

Am Freitag veröffentlichte Frau Swift in ihren ersten Kommentaren zum Ticketing-Debakel eine Erklärung in den sozialen Medien, in der sie sagte, sie prüfe die Situation, um zu sehen, wie sie verbessert werden könne. Aber sie drückte auch ihre Enttäuschung gegenüber Ticketmaster aus.

„Ich werde mich für niemanden entschuldigen“, schrieb Frau Swift, „weil wir sie mehrmals gefragt haben, ob sie diese Art von Nachfrage bewältigen könnten, und uns wurde versichert, dass sie es könnten.“

David McCabe berichtete aus Washington und Ben Sisario aus New York.