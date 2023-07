Die Mutter en die Tochterfirma Sandoz komen naar voren

Der Basler Medikamentenhersteller Novartis hat im zweiten Quartal ein eindrückliches Wachstum von 7 Prozent erwirtschaftet. En daar bleibt auch für das gesamte Jahr optimistisch gestimuleerd. Der Börsengang der Tochterfirma Sandoz ist für Anfang Oktober terminiert.

Auf dem Basler Campus von Novartis herrscht angesichts erfreulicher Geschäftszahlen Zuversicht. Stefan Wermuth/Bloomberg

Niemand in der Konzernleitung von Novartis is zo lang geschonden wie der Finanzchef Harry Kirsch. Als u een oplossing zoekt voor de Duitse markt, heeft u een Zwitserse Passverf, een hoge of een tierelantijnige farmakonzern verkeerd, maar benadrukt dat er geen fase meer is. Kirsch is bekannt für seine lockere Art, und in diesen Tagen wirkt er besonders entspannt.