Offenbach – Der Schmerz ist zu groß. Die Netflix-Dokumentation über den Haftbefehl gegen Rapper berührt weiterhin Millionen Menschen. Zahlreiche Weggefährten sprechen über den gefährlichen Lebensstil des Rappers. Vor allem seine Brüder Aytac und Cem (Rapper Capo) kommen zu Wort. Doch viele fragen sich: Wo war die Mutter des Haftbefehls?

Regisseur Juan Moreno verrät nun, dass sie nicht gefilmt werden wollte, weil ihr die Gesprächsthemen nicht leicht fielen. Ein Interviewtermin stand bereits fest, doch die Mutter des Rappers sagte kurzfristig ab.

Die Macher der Dokumentation begleiteten den Rapper drei Jahre lang und zeigen einige sehr private Momente. Hier küsst Haftbefehl seine Frau Nina Anhan (35) Foto: Netflix

„Wir fuhren los und dann fragte sie mich in einer herzerwärmenden Sprachnachricht, ob ich vielleicht darauf verzichten könnte, sie im Film zu zeigen, weil es für sie zu schwierig wäre, über ihren verstorbenen Mann und den Zustand ihres Sohnes zu sprechen“, sagte die Regisseurin im „Spiegel“-Interview.

Regisseur Juan Moreno (53) Foto: Frank Zauritz

Der Direktor gibt Details über die Mutter des Haftbefehls bekannt

Die Mutter des Haftbefehls bleibt ein Rätsel. Aber Moreno lässt an dieser Stelle etwas durchscheinen: „Die Mutter ist eine tolle, tolle, tolle Frau.“ Und weiter: „Sie war eine sehr, sehr erfolgreiche Ruderin, ruderte für Beşiktaş in Istanbul und war unglaublich erfolgreich.“

Capo schreibt über Mutter: „Wir schulden dir alles“

Auch Arrests jüngerer Bruder, der Rapper Capo (richtiger Name: Cem Anhan), machte kürzlich auf seine Mutter aufmerksam. Auf rührende Weise Instagram-Beitrag er schrieb: „Man hat in der Dokumentarfilm Viel gesehen, aber das Wichtigste fehlt, Du!“

Haftbefehls kleiner Bruder Cem Anhan (34) bei der Premiere der Dokumentation Foto: picture Alliance / ABBfoto

Und weiter: „Du hast Liebe aus Schmerz gemacht, Hoffnung aus Dunkelheit.“ Außerdem: „Für jedes Opfer, für jedes Gebet, für jede schlaflose Nacht. Wir schulden dir alles.“ Arrest Warrant kommentierte das Posting mit einem Herz. Capo und Haftbefehl posteten auch ein Foto aus seiner Kindheit:

Die traurige Familiengeschichte des Haftbefehls

Nach dem Selbstmord ihres Mannes Jelal Anhan zog die Mutter die drei Brüder Aytac Anhan, Aykut Anhan (Haftbefehl) und Cem Anhan (Capo) allein in der Hochhaussiedlung Mainpark in Offenbach auf. Die Jugend der Jungen war bereits von Drogen und Kriminalität geprägt. Die Geschwister brachen die Schule ab.

Der Bruder des Haftbefehlsinhabers Aytac litt – wie der Rapper selbst – jahrelang unter seinem Kokainkonsum. Im Jahr 2017 stand es vor Gericht wegen Banküberfallserhielt vier Jahre Gefängnis.

